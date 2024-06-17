Доброволець із Туркменістану Абу Юнус назвав головну силу та слабкість українців

Снайпер чеченського батальйону ім. Шейха Мансура Абу Юнус, який воює у складі ЗСУ, в інтерв'ю Online.UA розповів про силу українського духу та негативне ставлення до ухилянтів від мобілізації.

Українці мають потужну мотивацію та силу духу

Найголовніша сила українців — це справжній український дух і потужна мотивація. Вони розуміють, що таке свобода і відданість своїй країні. Українці ніколи не стануть рабами і не підкоряться нікому. Поширити

Абу Юнус поділився своїми враженнями щодо України та українців.

Найбільше вражає в Україні? Моя дружина. Сонце гріє моє тіло, а дружина — моє серце. Загалом, мені все тут подобається. Я дуже полюбив український народ. Люди тут чудові та доброзичливі. Ніколи не відчував агресії з їхнього боку. Абу Юнус Снайпер добровольчого батальйону ім. Шейха Мансура

Хоча, за словами добровольця, українського громадянства він не має.

Чи хотів би отримати? Ну, я, чесно, не воюю задля громадянства. Ні. У мене такого поняття взагалі немає. Але у мене є намір. Наприклад, якщо я сів у поїзд із Києва до Львова, купив квиток і хочу доїхати до Львова, раптом я передумав, не проїхавши й половини шляху, отже, мій намір був неправильний. Ми, добровольці, маємо інший намір (ніж отримати громадянство України — ред.).

Найбільше, що мене обурює в Україні, це ухилянти — Абу Юнус

Доброволець із Туркменістану розказав, що понад усе його обурюють люди, які тікають від мобілізації в Україні

Ті, хто не хоче воювати, ось це мені не подобається. Це мене дуже обурює. Багато людей шукають виправдання, звинувачують владу. А дехто втікає за кордон. А ще деяких з пантелику збивають. Це мені дуже не подобається. І ці люди називають себе українцями. Ти маєш український паспорт і втікаєш, або шукаєш якісь виправдання, щоб не воювати, звинувачуючи всіх. Але якщо так, то я більший українець і патріот, ніж ти.

Багато хто зараз не хоче воювати та починає вигадувати інвалідність або інші виправдання. У соцмережах показують: 42-річний чоловік намагався переплисти річку (Тису — ред.) у водолазному костюмі, потонув та помер. Якби він загинув у бою з честю, це було б набагато краще. Абу Юнус Снайпер добровольчого батальйону ім. Шейха Мансура

Абу Юнус зауважив, що за справжнім мужнім чоловіком стоїть сильна та мудра жінка.