Доброволець із Туркменістану Абу Юнус назвав головну силу та слабкість українців

Снайпер чеченського батальйону ім. Шейха Мансура Абу Юнус, який воює у складі ЗСУ, в інтерв'ю Online.UA розповів про силу українського духу та негативне ставлення до ухилянтів від мобілізації.
Головні тези:
- Українців об'єднує надзвичайна сила духу, мотивація та велика воля боротися за свободу та незалежність.
- Доброволець Абу Юнус підкреслив своє негативне ставлення до ухилянтів.
- Він обурений людьми, які уникають військової служби та тікають за кордон, вважаючи, що справжнім патріотом є той, хто готовий віддати все за свою країну.
- Абу Юнус впевнений, що за кожним великим чоловіком стоїть мудра жінка, та закликає виховувати вдома левів, а не шакалів.
- Доброволець воює не заради громадянства України, його мотивація — боротися за ідеали, відданість та патріотизм.
Українці мають потужну мотивацію та силу духу
Абу Юнус поділився своїми враженнями щодо України та українців.
Хоча, за словами добровольця, українського громадянства він не має.
Чи хотів би отримати? Ну, я, чесно, не воюю задля громадянства. Ні. У мене такого поняття взагалі немає. Але у мене є намір. Наприклад, якщо я сів у поїзд із Києва до Львова, купив квиток і хочу доїхати до Львова, раптом я передумав, не проїхавши й половини шляху, отже, мій намір був неправильний. Ми, добровольці, маємо інший намір (ніж отримати громадянство України — ред.).
Найбільше, що мене обурює в Україні, це ухилянти — Абу Юнус
Доброволець із Туркменістану розказав, що понад усе його обурюють люди, які тікають від мобілізації в Україні
Ті, хто не хоче воювати, ось це мені не подобається. Це мене дуже обурює. Багато людей шукають виправдання, звинувачують владу. А дехто втікає за кордон. А ще деяких з пантелику збивають. Це мені дуже не подобається. І ці люди називають себе українцями. Ти маєш український паспорт і втікаєш, або шукаєш якісь виправдання, щоб не воювати, звинувачуючи всіх. Але якщо так, то я більший українець і патріот, ніж ти.
Абу Юнус зауважив, що за справжнім мужнім чоловіком стоїть сильна та мудра жінка.
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