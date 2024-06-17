Чи є у Росії шанс на порятунок після поразки в Україні — прогноз снайпера ЗСУ Абу Юнуса

Доброволець чеченського батальйону ім. Шейха Мансура Абу Юнус, який воює на боці України, в інтерв'ю Online.UA розповів про ставлення до РФ та дав свій “рецепт” відносин з країною-агресоркою.

Росія завжди нестиме шкоду іншим країнам

Росія після війни? Вона ніколи не була і не буде адекватною. Скільки існує ця країна, стільки вона нестиме шкоди. Поширити

Вони всі ці злочини “благословляють” і роблять це священники, які, до речі, є всі прокремлівськими агентами ФСБ. Вони можуть говорити все, що завгодно. В них немає ні віри, ні честі, ні гідності. Абу Юнус Снайпер добровольчого батальйону ім. Шейха Мансура

Абу Юнус відзначив, що Росія напала на братський слов’янський народ нібито захищаючи Батьківщину. Але те саме російські пропагандисти кричали й в Сирії.

Вони скрізь, навіть у Сирії, йшли “за батьківщину”. Ось цікаво, в них взагалі батьківщина є чи ні? Де їхня батьківщина взагалі? Священник там ходить, благословляє. Це що таке? Де таке було видно? Священник, на, йди, вбий (кажуть росіянам — ред.)! Це що таке?

Громадяни Туркменістану воюють у російській армії проти України

Абу Юнус розкрив мотивацію своїх співгромадян, які служать в армії РФ.

Досить багато воює. Насамперед російське громадянство (є мотивацією — ред.). Якби була віра, вони б не пішли вбивати когось, не маючи на це права. Релігія забороняє. Якщо немає віри, то що? Зацікавленість, лише у грошах та громадянстві. Більше нічого.

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