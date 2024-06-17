Чи є у Росії шанс на порятунок після поразки в Україні — прогноз снайпера ЗСУ Абу Юнуса
Категорія
Україна
Дата публікації

Чи є у Росії шанс на порятунок після поразки в Україні — прогноз снайпера ЗСУ Абу Юнуса

Абу Юнус
Джерело:  online.ua

Доброволець чеченського батальйону ім. Шейха Мансура Абу Юнус, який воює на боці України, в інтерв'ю Online.UA розповів про ставлення до РФ та дав свій “рецепт” відносин з країною-агресоркою. 

Головні тези:

  • За словами снайпера ЗСУ, Росія завжди завдає шкоди іншим країнам та не є адекватною державою.
  • Інтерв'ю з добровольцем Абу Юнусом розкриває реалії російської пропаганди.
  • Участь громадян Туркменістану в російській армії у війні проти України викликає питання про моральні принципи та мотивацію військових.
  • Інтерв'ю снайпера викриває мотивацію громадян Росії до служби в армії та реальні очікування від отримання громадянства.
  • Думка Абу Юнуса про сприйняття росіянами інших національностей та реальність військового конфлікту між Росією та Україною.

Росія завжди нестиме шкоду іншим країнам

Росія після війни? Вона ніколи не була і не буде адекватною. Скільки існує ця країна, стільки вона нестиме шкоди. 

Вони всі ці злочини “благословляють” і роблять це священники, які, до речі, є всі прокремлівськими агентами ФСБ.  Вони можуть говорити все, що завгодно. В них немає ні віри, ні честі, ні гідності.

Абу Юнус

Абу Юнус

Снайпер добровольчого батальйону ім. Шейха Мансура

Абу Юнус відзначив, що Росія напала на братський слов’янський народ нібито захищаючи Батьківщину. Але те саме російські пропагандисти кричали й в Сирії.

Вони скрізь, навіть у Сирії, йшли “за батьківщину”. Ось цікаво, в них взагалі батьківщина є чи ні? Де їхня батьківщина взагалі? Священник там ходить, благословляє. Це що таке? Де таке було видно? Священник, на, йди, вбий (кажуть росіянам — ред.)! Це що таке?

Громадяни Туркменістану воюють у російській армії проти України

Абу Юнус розкрив мотивацію своїх співгромадян, які служать в армії РФ.

Досить багато воює. Насамперед російське громадянство (є мотивацією — ред.). Якби була віра, вони б не пішли вбивати когось, не маючи на це права. Релігія забороняє. Якщо немає віри, то що? Зацікавленість, лише у грошах та громадянстві. Більше нічого.

Я був у Росії в 1999-му році. Я в той час “чурка” був для них і зараз так само. Туркмени йдуть воювати, сподіваючись, отримати громадянство та залишитись жити в РФ. Вони (росіяни — ред.) все одно завтра скажуть, що ти — “чурка”.

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До нас дуже важко потрапити. Доброволець Абу Юнус про рекрутинг до батальйону ім. Шейха Мансура
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