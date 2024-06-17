Чи є у Росії шанс на порятунок після поразки в Україні — прогноз снайпера ЗСУ Абу Юнуса

Доброволець чеченського батальйону ім. Шейха Мансура Абу Юнус, який воює на боці України, в інтерв'ю Online.UA розповів про ставлення до РФ та дав свій “рецепт” відносин з країною-агресоркою.
Головні тези:
- За словами снайпера ЗСУ, Росія завжди завдає шкоди іншим країнам та не є адекватною державою.
- Інтерв'ю з добровольцем Абу Юнусом розкриває реалії російської пропаганди.
- Участь громадян Туркменістану в російській армії у війні проти України викликає питання про моральні принципи та мотивацію військових.
- Інтерв'ю снайпера викриває мотивацію громадян Росії до служби в армії та реальні очікування від отримання громадянства.
- Думка Абу Юнуса про сприйняття росіянами інших національностей та реальність військового конфлікту між Росією та Україною.
Росія завжди нестиме шкоду іншим країнам
Абу Юнус відзначив, що Росія напала на братський слов’янський народ нібито захищаючи Батьківщину. Але те саме російські пропагандисти кричали й в Сирії.
Вони скрізь, навіть у Сирії, йшли “за батьківщину”. Ось цікаво, в них взагалі батьківщина є чи ні? Де їхня батьківщина взагалі? Священник там ходить, благословляє. Це що таке? Де таке було видно? Священник, на, йди, вбий (кажуть росіянам — ред.)! Це що таке?
Громадяни Туркменістану воюють у російській армії проти України
Абу Юнус розкрив мотивацію своїх співгромадян, які служать в армії РФ.
Я був у Росії в 1999-му році. Я в той час “чурка” був для них і зараз так само. Туркмени йдуть воювати, сподіваючись, отримати громадянство та залишитись жити в РФ. Вони (росіяни — ред.) все одно завтра скажуть, що ти — “чурка”.
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