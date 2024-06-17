Чому багато туркменів воюють на боці РФ — пояснює доброволець ЗСУ з Туркменістану

Доброволець чеченського батальйону імені Шейха Мансура Абу Юнус, який служить у ЗСУ, в інтерв'ю Online.UA розповів про те, скільки громадян Туркменістану приєдналися до російської армії та їх мотивацію участі в війні проти України.
Головні тези:
- Туркменські добровольці воюють у російській армії проти України через громадянство та матеріальні мотиви.
- Шовіністське ставлення росіян до туркменів продовжує толеруватися у РФ.
- Доброволець Абу Юнус розповів про процес відбору нових членів батальйону ім. Шейха Мансура та свій власний воєнний досвід.
- Бойове випробування добровольця з Туркменістану під час війни з окупантами пройшло успішно та без втрат.
Громадяни Туркменістану воюють у російській армії проти України
Абу Юнус розкрив мотивацію своїх співвітчизників, які служать в армії РФ.
Щодо конфлікту мов, то доброволець Абу Юнус задоволений, що молоде покоління туркменів слабко знає російську мову.
Нинішнє покоління, російську мову мало знають. Це дуже тішить. Ось якщо взяти громадян моїх років, вони майже всі знають (російську — ред.). А якщо взяти молодь віком від 20 років, багато хто з них вже не знає. Ось мої діти, наприклад, лише одна донька знає, решта не знає.
Хоча, за словами Абу Юнуса, навіть ті туркмени, хто погано знає російську мову, “але все одно, хоч і не розуміють (мови — ред.), вони підтримують росіян”.
Не всі добровольці проходять відбір до нашого батальйону
Абу Юнус поділився подробицями того, як приходять до батальйону ім. Шейха Мансура нові добровольці.
Так, у нас немає жодного примусу. Це за власним бажанням. У мене є певне завдання, я його можу взяти, а можу від нього відмовитись. Ми все чудово розуміємо, є випадки, коли, навпаки, ображаються, що їх не взяли на завдання.
За словами добровольця, “ніхто ні до кого не каже — ти боягуз чи ні, ми всіх чудово розуміємо, що всі хочуть у бій”
Абу Юнус згадує, що бойове випробування пройшло без жодних втрат.
Три танки підбили (російські — ред.). Їх відігнали. Велика Димерка, ось це село було. Звільнили. Ось так пройшло моє перше завдання.
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