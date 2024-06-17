Почему многие туркмены воюют на стороне РФ — объясняет доброволец ВСУ из Туркменистана

Доброволец чеченского батальона имени Шейха Мансура Абу Юнус, служащий в ВСУ, в интервью Online.UA рассказал о том, сколько граждан Туркменистана присоединились к российской армии и какова их мотивации участия в войне против Украины.

Граждане Туркменистана воюют в российской армии против Украины

Абу Юнус раскрыл мотивацию своих соотечественников, служащих в армии РФ.

Достаточно много воюет. Прежде всего, российское гражданство (является мотивацией — ред.). Будь вера, они бы не пошли убивать кого-то, не имея на это права. Религия запрещает. Если нет веры, то что? Интерес, только в деньгах и гражданстве. Больше ничего. Поделиться

Я был в России в 1999 году. Я в то время "чурка" был для них и сейчас так же. Туркмены идут воевать в надежде получить гражданство и остаться жить в РФ. Они (россияне — ред.) все равно завтра скажут, что ты — “чурка”.

Абу Юнус Снайпер добровольческого батальона им. Шейха Мансура

Что касается конфликта языков, то доброволец Абу Юнус доволен, что молодое поколение туркменов слабо знает русский язык.

Нынешнее поколение русский язык мало знают. Это очень радует. Вот если взять граждан моих лет, они почти все знают (русский — ред.). А если взять молодежь в возрасте от 20 лет, многие из них уже не знают. Вот мои дети, например, только одна дочь знает, остальные не знают.

Хотя, по словам Абу Юнуса, даже те туркмены, которые плохо знают русский язык, "но все равно, хоть и не понимают (языки — ред.), они поддерживают россиян".

Не все добровольцы проходят отбор в наш батальон

Если приходят добровольцы, например, многие хотят, но мы не всех берем. Все должны быть проверены. Мы отбираем только конкретных людей, знакомых военных из нашего батальона и можем им доверять. Попасть к нам очень сложно. Поделиться

Абу Юнус поделился подробностями того, как приходят в батальон им. Шейха Мансура новые добровольцы.

Да, у нас нет никакого принуждения. Это по собственному желанию. У меня есть определенная задача, я могу его взять, а могу от него отказаться. Мы все прекрасно понимаем, есть случаи, когда наоборот обижаются, что их не взяли на задачу.

По словам добровольца, "никто никому не говорит — ты трус или нет, мы все прекрасно понимаем, что все хотят в бой"

На первое задание меня не взяли, например. Сказали, что у меня еще нет опыта. На вторую задачу я настаивал меня взять. Тогда мне уже дали пулемет. Была задача в Броварах, там село, которое мы освобождали. Там засели эти орки, оккупанты. И тогда мне поручили прикрывать побратимов. Поделиться

Абу Юнус вспоминает, что боевое испытание прошло без потерь.