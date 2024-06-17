Почему многие туркмены воюют на стороне РФ — объясняет доброволец ВСУ из Туркменистана

Доброволец чеченского батальона имени Шейха Мансура Абу Юнус, служащий в ВСУ, в интервью Online.UA рассказал о том, сколько граждан Туркменистана присоединились к российской армии и какова их мотивации участия в войне против Украины.
Главные тезисы
- Туркменские добровольцы воюют в российской армии против Украины из-за гражданства и материальных мотивов.
- Шовинистское отношение россиян к туркменам продолжает поддерживаться в РФ.
- Доброволец Абу Юнус рассказал о процессе отбора новых членов батальона им. Шейха Мансура и своем собственном военном опыте.
- Боевое испытание добровольца из Туркменистана во время войны с оккупантами прошло успешно и без потерь.
Граждане Туркменистана воюют в российской армии против Украины
Абу Юнус раскрыл мотивацию своих соотечественников, служащих в армии РФ.
Что касается конфликта языков, то доброволец Абу Юнус доволен, что молодое поколение туркменов слабо знает русский язык.
Нынешнее поколение русский язык мало знают. Это очень радует. Вот если взять граждан моих лет, они почти все знают (русский — ред.). А если взять молодежь в возрасте от 20 лет, многие из них уже не знают. Вот мои дети, например, только одна дочь знает, остальные не знают.
Хотя, по словам Абу Юнуса, даже те туркмены, которые плохо знают русский язык, "но все равно, хоть и не понимают (языки — ред.), они поддерживают россиян".
Не все добровольцы проходят отбор в наш батальон
Абу Юнус поделился подробностями того, как приходят в батальон им. Шейха Мансура новые добровольцы.
Да, у нас нет никакого принуждения. Это по собственному желанию. У меня есть определенная задача, я могу его взять, а могу от него отказаться. Мы все прекрасно понимаем, есть случаи, когда наоборот обижаются, что их не взяли на задачу.
По словам добровольца, "никто никому не говорит — ты трус или нет, мы все прекрасно понимаем, что все хотят в бой"
Абу Юнус вспоминает, что боевое испытание прошло без потерь.
Три танка подбили (российские — ред.). Их отогнали. Великая Дымерка, вот это село было. Освободили. Вот так прошла моя первая задача.
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