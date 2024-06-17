Есть ли у России шанс на спасение после поражения в Украине — прогноз снайпера ВСУ Абу Юнуса

Доброволец чеченского батальона им. Шейха Мансура Абу Юнус, воюющий на стороне Украины, в интервью Online.UA рассказал об отношении к РФ и дал свой "рецепт" взаимодействия со страной-агрессором.

Россия всегда будет нести вред другим странам

Россия после войны? Она никогда не была и не будет адекватна. Сколько существует эта страна, столько она будет нести вред. Поделиться

Они все эти преступления "благословляют" и совершают это священники, которые, кстати, все прокремлевские агенты ФСБ. Они могут говорить все, что угодно. У них нет ни веры, ни чести, ни достоинства. Абу Юнус Снайпер добровольческого батальона им. Шейха Мансура

Абу Юнус отметил, что Россия напала на братский славянский народ, якобы защищая Родину. Но то же российские пропагандисты кричали и в Сирии.

Они везде, даже в Сирии, шли "за родину". Вот интересно, у них вообще родина есть или нет? Где их родина вообще? Священник там ходит, благословляет. Что это такое? Где это было видно? Священник, на, иди, убей (говорят россиянам — ред.)! Что это такое?

Граждане Туркменистана воюют в российской армии против Украины

Абу Юнус раскрыл мотивацию своих сограждан, служащих в армии РФ.

Довольно много воюет. Прежде всего, российское гражданство (является мотивацией — ред.). Будь вера, они бы не пошли убивать кого-то, не имея на это права. Религия запрещает. Если нет веры, то что? Интерес, только в деньгах и гражданстве. Больше ничего. Поделиться