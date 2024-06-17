Доброволец чеченского батальона им. Шейха Мансура Абу Юнус, воюющий на стороне Украины, в интервью Online.UA рассказал об отношении к РФ и дал свой "рецепт" взаимодействия со страной-агрессором.
Главные тезисы
- По словам снайпера ВСУ, Россия всегда наносит ущерб другим странам и не является адекватным государством.
- Интервью с добровольцем Абу Юнусом раскрывает реалии российской пропаганды.
- Участие граждан Туркменистана в российской армии в войне против Украины вызывает вопрос о моральных принципах и мотивации военных.
- Интервью снайпера разоблачает мотивацию граждан России к службе в армии и реальные ожидания от получения гражданства туркменами.
- Мнение Абу Юнуса о восприятии россиянами других национальностей и реальности военного конфликта между Россией и Украиной.
Россия всегда будет нести вред другим странам
Абу Юнус отметил, что Россия напала на братский славянский народ, якобы защищая Родину. Но то же российские пропагандисты кричали и в Сирии.
Они везде, даже в Сирии, шли "за родину". Вот интересно, у них вообще родина есть или нет? Где их родина вообще? Священник там ходит, благословляет. Что это такое? Где это было видно? Священник, на, иди, убей (говорят россиянам — ред.)! Что это такое?
Граждане Туркменистана воюют в российской армии против Украины
Абу Юнус раскрыл мотивацию своих сограждан, служащих в армии РФ.
Я был в России в 1999 году. Я в то время "чурка" был для них и сейчас так же. Туркмены идут воевать, надеясь получить гражданство и остаться жить в РФ. Они (россияне — ред.) все равно завтра скажут, что ты — “чурка”.
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