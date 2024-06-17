Есть ли у России шанс на спасение после поражения в Украине — прогноз снайпера ВСУ Абу Юнуса
Категория
Украина
Дата публикации

Есть ли у России шанс на спасение после поражения в Украине — прогноз снайпера ВСУ Абу Юнуса

Абу Юнус
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Источник:  online.ua

Доброволец чеченского батальона им. Шейха Мансура Абу Юнус, воюющий на стороне Украины, в интервью Online.UA рассказал об отношении к РФ и дал свой "рецепт" взаимодействия со страной-агрессором.

Главные тезисы

  • По словам снайпера ВСУ, Россия всегда наносит ущерб другим странам и не является адекватным государством.
  • Интервью с добровольцем Абу Юнусом раскрывает реалии российской пропаганды.
  • Участие граждан Туркменистана в российской армии в войне против Украины вызывает вопрос о моральных принципах и мотивации военных.
  • Интервью снайпера разоблачает мотивацию граждан России к службе в армии и реальные ожидания от получения гражданства туркменами.
  • Мнение Абу Юнуса о восприятии россиянами других национальностей и реальности военного конфликта между Россией и Украиной.

Россия всегда будет нести вред другим странам

Россия после войны? Она никогда не была и не будет адекватна. Сколько существует эта страна, столько она будет нести вред.

Они все эти преступления "благословляют" и совершают это священники, которые, кстати, все прокремлевские агенты ФСБ. Они могут говорить все, что угодно. У них нет ни веры, ни чести, ни достоинства.

Абу Юнус

Абу Юнус

Снайпер добровольческого батальона им. Шейха Мансура

Абу Юнус отметил, что Россия напала на братский славянский народ, якобы защищая Родину. Но то же российские пропагандисты кричали и в Сирии.

Они везде, даже в Сирии, шли "за родину". Вот интересно, у них вообще родина есть или нет? Где их родина вообще? Священник там ходит, благословляет. Что это такое? Где это было видно? Священник, на, иди, убей (говорят россиянам — ред.)! Что это такое?

Граждане Туркменистана воюют в российской армии против Украины

Абу Юнус раскрыл мотивацию своих сограждан, служащих в армии РФ.

Довольно много воюет. Прежде всего, российское гражданство (является мотивацией — ред.). Будь вера, они бы не пошли убивать кого-то, не имея на это права. Религия запрещает. Если нет веры, то что? Интерес, только в деньгах и гражданстве. Больше ничего.

Я был в России в 1999 году. Я в то время "чурка" был для них и сейчас так же. Туркмены идут воевать, надеясь получить гражданство и остаться жить в РФ. Они (россияне — ред.) все равно завтра скажут, что ты — “чурка”.

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