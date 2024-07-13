Військовий Міжнародного легіону ГУР Ратті "Вікінг" Бурдулі у інтерв’ю для Online.UA заявив, що знищити армію РФ в Україні – це шанс звільнити й Грузію від російськовго впливу.

Ніхто не завдав Грузії стільки зла, як Росія

На думку військового, Путін мріє про Російську імперію та про Радянський Союз й ніхто не завдав Грузії стільки зла, як російський народ.

Знищити цю імперію зла — це шанс звільнити Грузію також. Як грузин, я можу сказати, що для нас без різниці, ми будемо воювати проти росіян скрізь — хоч на Місяці чи Марсі. Краще війна, ніж жити як раб. Ратті "Вікінг" Бурдулі Воїн Міжнародного легіону ГУР

Ратті "Вікінг" Бурдулі заявив, що для нього російське вторгнення в Україну — це персональна війна.

Бо якщо ми переможемо тут, вони втратять всю владу на Кавказі та в регіонах всього пострадянського світу. І ми можемо звільнити наші окуповані території. Для нас це шанс. І я думаю, що всі грузини теж так думають. І ми бачимо вас, українців, як наших братів у цій війні. Але у нас один ворог. І ситуація одна. Поширити

У Грузії добре знають, що таке військова агресія РФ

Ратті "Вікінг" Бурдулі порівняв російську агресію у Донецьу, Луганську й Криму з агресією РФ у Абхазії і Самачабло. У Грузії дуже добре розуміють, що таке військовий напад Росії.

У нас 300 років історії війни з Росією. Грузія дуже-дуже давня країна, їй 4 тисячі років. І у нас були війни з усіма — і з Римською Імперією, і з Грецією, Помпей був у Грузії. З монголами, турками, арабами, татарами. Ніхто не завдав стільки зла в Грузії, як росіяни. Навіть до Радянського Союзу. Вони перефарбували грузинську церкву V століття з білого на червоний. Бо всередині була мозаїка, і вона була дуже-дуже важливою та цінною. Вони хотіли знищити етнічну ідею Грузії та грузинів. І коли у 1921 році прийшла Червона Армія в Грузію, це вже був Радянський Союз. Вони вбили всіх, хто міг читати Ратті "Вікінг" Бурдулі Воїн Міжнародного легіону ГУР

За словами Ратті “Вікінга“ Бурдулі, Росія жорстоко вбила грузинських лідерів, серед яких були журналісти, актори, політики та офіцери армії.

Залишили лише людей, які працювали на землі або фермерів і так далі. Всіх убили. У нас були такі репресії в Грузії, у Радянському Союзі. Поширити

Через військову агресію РФ населення Грузії втратило близько мільйона людей, а для цієї країни — це величезна кількість жертв.