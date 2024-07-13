Чому грузинські добровольці воюють за Україну — “Вікінг” з Міжнародного легіону ГУР

Військовий Міжнародного легіону ГУР Ратті "Вікінг" Бурдулі у інтерв’ю для Online.UA заявив, що знищити армію РФ в Україні – це шанс звільнити й Грузію від російськовго впливу.
Головні тези:
- Грузинські добровольці воюють за Україну, вбачаючи у цьому можливість звільнення від російського впливу батьківщини.
- Народ Грузії усвідомлює негативний вплив російського імперіалізму на свою історію та культуру.
- Репресії Радянського Союзу проти грузинського народу залишили рану в душі країни, що підштовхує грузинських добровольців до активної участі в протистоянні з Росією.
Ніхто не завдав Грузії стільки зла, як Росія
На думку військового, Путін мріє про Російську імперію та про Радянський Союз й ніхто не завдав Грузії стільки зла, як російський народ.
Ратті "Вікінг" Бурдулі заявив, що для нього російське вторгнення в Україну — це персональна війна.
У Грузії добре знають, що таке військова агресія РФ
Ратті "Вікінг" Бурдулі порівняв російську агресію у Донецьу, Луганську й Криму з агресією РФ у Абхазії і Самачабло. У Грузії дуже добре розуміють, що таке військовий напад Росії.
За словами Ратті “Вікінга“ Бурдулі, Росія жорстоко вбила грузинських лідерів, серед яких були журналісти, актори, політики та офіцери армії.
Через військову агресію РФ населення Грузії втратило близько мільйона людей, а для цієї країни — це величезна кількість жертв.
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