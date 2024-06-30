Як російська пропаганда впливає на Вірменію — відповідь бійця Nemesis Group “Джанича”
Категорія
Україна
Дата публікації

Як російська пропаганда впливає на Вірменію — відповідь бійця Nemesis Group “Джанича”

Як російська пропаганда впливає на Вірменію — відповідь бійця Nemesis Group “Джанича”
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Джерело:  online.ua

Боєць Nemesis Group Фелікс "Джанич" в інтерв'ю Online.UA розповів про те, настільки сильно та як російська пропаганда впливає на Вірменію.

Головні тези:

 

  • Бійці Nemesis Group активно діють на фронті воюючи проти Росії та діляться своїми спостереженнями щодо російської дезінформації.
  • Російська пропаганда намагається змалювати негативне враження від України, приховуючи підтримку та контрнаступ ЗСУ.
  • Україна має підтримку добровольців з Вірменії, які готові встати на бік правди й захищати українську землю у війні проти РФ.
  • Мотивація вірменських воїнів полягає у захисті своєї батьківщини та підтримці України.

Фелікс “Джанич” навів приклад російської пропаганди у Вірменії

Nemesis Group — це спільнота вірмен України, які є нащадками царства Багратуні, що приймають безпосередню участь в бойових діях у війни проти Росії з перших днів повномасштабного вторгнення. На наших шевронах зображений Ашот Залізний — цар Вірменії з роду Багратуні, та покровитель вірменського війська.

Як зазначає “Джанич”, російська пропаганда працює потужно.

Наведу такий маленький приклад. Ось дзвонять мої близькі й кажуть: "у нас суто показують по телевізору російський канал, що в Дніпропетровську, в центрі Дніпра російські війська поставили прапор". Кажу: "ні, мої земляки наші вірмени тільки що там каву пили в центрі, "а ось те, що Україна скоро поставить у Москві прапор, у це ви можете повірити, так це можливо".

Фелікс "Джанич"

Фелікс "Джанич"

Боєць Nemesis Group

Боєць Nemesis Group також розповів про те, що Росія приховує контрнаступ ЗСУ та підтримку України у Вірменії.

Вони були шоковані, коли Україна почала атакувати, адже там цього не показують. Росія також не показала, що у Вірменії був мітинг на підтримку України! Відразу гасять, не дають виходу, але всі люди прекрасно розуміють це, — розповів Боєць Фелікс "Джанич".

“Джанич” розкрив мотивацію добровольців з Вірменії, які воюють за Україну проти РФ

Як зазначає боєць Nemesis Group, він дійсно спілкується з багатьма із них.

Фелікс “Джанич” розповідає, що вірменські добровольці самостійно виходять на їхню спільноту, адже стежать за діяльністю та успіхами Nemesis Group.

Мотивація у таких воїнів завжди однакова — захищати свою батьківщину, захищати Україну, а також стояти за правду.

Тому що, наголошу на одному моменті, як виявляється, під час цієї війни стало зрозуміло, що в кожної країни своя історія, у кожної таке відчуття, наче кожен жив у своєму світі, на своїй земній кулі, і своя була історія, і ніхто нікого не знав. А тут скинули всіх на одну землю, і все: "у мене своя історія, ні в мене своя", — пояснює Фелікс “Джанич”.

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