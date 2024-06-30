Як російська пропаганда впливає на Вірменію — відповідь бійця Nemesis Group “Джанича”

Боєць Nemesis Group Фелікс "Джанич" в інтерв'ю Online.UA розповів про те, настільки сильно та як російська пропаганда впливає на Вірменію.
Головні тези:
- Бійці Nemesis Group активно діють на фронті воюючи проти Росії та діляться своїми спостереженнями щодо російської дезінформації.
- Російська пропаганда намагається змалювати негативне враження від України, приховуючи підтримку та контрнаступ ЗСУ.
- Україна має підтримку добровольців з Вірменії, які готові встати на бік правди й захищати українську землю у війні проти РФ.
- Мотивація вірменських воїнів полягає у захисті своєї батьківщини та підтримці України.
Фелікс “Джанич” навів приклад російської пропаганди у Вірменії
Nemesis Group — це спільнота вірмен України, які є нащадками царства Багратуні, що приймають безпосередню участь в бойових діях у війни проти Росії з перших днів повномасштабного вторгнення. На наших шевронах зображений Ашот Залізний — цар Вірменії з роду Багратуні, та покровитель вірменського війська.
Як зазначає “Джанич”, російська пропаганда працює потужно.
Боєць Nemesis Group також розповів про те, що Росія приховує контрнаступ ЗСУ та підтримку України у Вірменії.
“Джанич” розкрив мотивацію добровольців з Вірменії, які воюють за Україну проти РФ
Як зазначає боєць Nemesis Group, він дійсно спілкується з багатьма із них.
Фелікс “Джанич” розповідає, що вірменські добровольці самостійно виходять на їхню спільноту, адже стежать за діяльністю та успіхами Nemesis Group.
Мотивація у таких воїнів завжди однакова — захищати свою батьківщину, захищати Україну, а також стояти за правду.
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