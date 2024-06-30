Боец Nemesis Group Феликс "Джаныч" в интервью Online.UA рассказал о том, столь сильно и как российская пропаганда влияет на Армению.
Главные тезисы
- Российская пропаганда оказывает значительное влияние на общественное мнение в Армении, по мнению бойца Nemesis Group.
- Армянские добровольцы, участвующие в боевых действиях на стороне Украины, мотивированы защитой родины и правды, как рассказывает Феликс “Джаныч”.
- Россия скрывает информацию о контрнаступлении ВСУ и поддержке Украины в Армении.
Феликс "Джаныч" привел пример российской пропаганды в Армении
Nemesis Group — это сообщество армян Украины, которые являются потомками царства Багратуни, принимающими непосредственное участие в боевых действиях в войне против России с первых дней полномасштабного вторжения. На наших шевронах изображен Ашот Железный — царь Армении из рода Багратуни и покровитель армянского войска.
Как отмечает "Джаныч", российская пропаганда работает мощно.
Боец Nemesis Group также рассказал о том, что Россия скрывает контрнаступление ВСУ и поддержку Украины в Армении.
"Джаныч" раскрыл мотивацию добровольцев из Армении, воюющих за Украину против РФ
Как отмечает боец Nemesis Group, он действительно общается со многими из них.
Феликс "Джаныч" рассказывает, что армянские добровольцы самостоятельно выходят на их сообщество, ведь следят за деятельностью и успехами Nemesis Group.
Мотивация у таких воинов всегда одинакова — защищать свою родину, защищать Украину, а также стоять за правду.
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