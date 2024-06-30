Как российская пропаганда влияет на Армению — ответ бойца Nemesis Group "Джанича"
Категория
Украина
Дата публикации

Как российская пропаганда влияет на Армению — ответ бойца Nemesis Group "Джанича"

Как российская пропаганда влияет на Армению — ответ бойца Nemesis Group "Джанича"
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Источник:  online.ua

Боец Nemesis Group Феликс "Джаныч" в интервью Online.UA рассказал о том, столь сильно и как российская пропаганда влияет на Армению.

Главные тезисы

  • Российская пропаганда оказывает значительное влияние на общественное мнение в Армении, по мнению бойца Nemesis Group.
  • Армянские добровольцы, участвующие в боевых действиях на стороне Украины, мотивированы защитой родины и правды, как рассказывает Феликс “Джаныч”.
  • Россия скрывает информацию о контрнаступлении ВСУ и поддержке Украины в Армении.

Феликс "Джаныч" привел пример российской пропаганды в Армении

Nemesis Group — это сообщество армян Украины, которые являются потомками царства Багратуни, принимающими непосредственное участие в боевых действиях в войне против России с первых дней полномасштабного вторжения. На наших шевронах изображен Ашот Железный — царь Армении из рода Багратуни и покровитель армянского войска.

Как отмечает "Джаныч", российская пропаганда работает мощно.

Приведу такой маленький пример. Вот звонят мои близкие и говорят: "у нас чисто показывают по телевизору российский канал в Днепропетровске, в центре Днепра российские войска поставили флаг". Говорю: "нет, мои земляки наши армяне только что там кофе пили в центре, "а вот то, что Украина скоро поставит в Москве флаг, в это вы можете поверить, так это возможно".

Феликс "Джаныч"

Феликс "Джаныч"

Боец Nemesis Group

Боец Nemesis Group также рассказал о том, что Россия скрывает контрнаступление ВСУ и поддержку Украины в Армении.

Они были в шоке, когда Украина начала атаковать, ведь там этого не показывают. Россия также не показала, что у Армении был митинг в поддержку Украины! Сразу гасят, не дают выхода, но все люди прекрасно понимают это, — рассказал Боец Феликс "Джаныч".

"Джаныч" раскрыл мотивацию добровольцев из Армении, воюющих за Украину против РФ

Как отмечает боец Nemesis Group, он действительно общается со многими из них.

Феликс "Джаныч" рассказывает, что армянские добровольцы самостоятельно выходят на их сообщество, ведь следят за деятельностью и успехами Nemesis Group.

Мотивация у таких воинов всегда одинакова — защищать свою родину, защищать Украину, а также стоять за правду.

Потому что, отмечу на одном моменте, как оказывается, во время этой войны стало понятно, что у каждой страны своя история, у каждой такое чувство, будто каждый жил в своем мире, на своем земном шаре, и своя была история, и никто никого не знал. А тут сбросили всех на одну землю, и все: "у меня своя история, ни у меня своя", — объясняет Феликс "Джаныч".

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