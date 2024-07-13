Что произойдет с Россией после поражения в войне. "Викинг" из Международного легиона ГУР озвучил прогноз

Воин Международного легиона ГУР Ратти "Викинг" Бурдули в интервью Online.UA спрогнозировал распад России на маленькие государства после поражения в войне против Украины и осветил агрессивную сущность россиян как нации.

Россияне столетиями ведут себя агрессивно по отношению к соседним странам

Мне очень не нравится, когда западные медиа называют эту войну "войной Путина". Путин, я думаю, здесь ни при чем. Это россияне такие. Они шовинисты и империалисты. У них может не быть еды, туалета. Но когда они смотрят телевизор или читают газету, что мы бомбили что-то и убили кого-то, и захватили — они очень рады и горды по этому поводу. Поделиться

Ратти "Викинг" Бурдули уверен, что агрессивная сущность россиян не меняется столетиями.

Они такие люди (россияне — ред.). Путина еще не было на свете вообще, когда Советский Союз делал то же самое. В Украине, Грузии, везде. Они всегда так себя вели. Их история — это агрессия по отношению к своим соседям. Они все делают, что популярно в России, а это захватывать чужие территории. Ратти "Викинг" Бурдули Воин Международного легиона ГУР

Россия распадется на 40 маленьких государств

Ратти "Викинг" Бурдули прогнозирует победу Украины в войнах против России и распад России на маленькие государства.

Надо выиграть войну. Надо убить Путина и всю его мафию. Чтобы Россия была разбита на 40 разных стран. Там у бурят будет своя республика, москали будут в Москве. Взять их ядерное оружие, как поступили с Германией после войны (Второй Мировой — ред.). Ибо это одинаковое зло (с нацистами — ред.).

В случае поражения Украины, Россия продолжит геноцид на захваченных территориях, говорит Бурдули. Выход один — создать всемирную коалицию против "союза зла", в который входят Россия, Иран, Корея и Китай.