Что произойдет с Россией после поражения в войне. "Викинг" из Международного легиона ГУР озвучил прогноз
Категория
Украина
Дата публикации

Что произойдет с Россией после поражения в войне. "Викинг" из Международного легиона ГУР озвучил прогноз

Ратти “Викинг” Бурдули
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Источник:  online.ua

Воин Международного легиона ГУР Ратти "Викинг" Бурдули в интервью Online.UA спрогнозировал распад России на маленькие государства после поражения в войне против Украины и осветил агрессивную сущность россиян как нации.

Главные тезисы

  • После поражения в войне против Украины Россия может распасться на маленькие государства, считает Ратти “Викинг” Бурдули.
  • Агрессивная сущность россиян как нации остается неизменной столетиями, независимо от политических лидеров.
  • Для противостояния России необходимо создать всемирную коалицию против “союза зла”, в который входят Россия, Иран, Корея и Китай.
  • Если Украина проиграет войну, Россия продолжит геноцид на захваченных территориях, считает Бурдули. 

Россияне столетиями ведут себя агрессивно по отношению к соседним странам

Мне очень не нравится, когда западные медиа называют эту войну "войной Путина". Путин, я думаю, здесь ни при чем. Это россияне такие. Они шовинисты и империалисты. У них может не быть еды, туалета. Но когда они смотрят телевизор или читают газету, что мы бомбили что-то и убили кого-то, и захватили — они очень рады и горды по этому поводу.

Ратти "Викинг" Бурдули уверен, что агрессивная сущность россиян не меняется столетиями.

Они такие люди (россияне — ред.). Путина еще не было на свете вообще, когда Советский Союз делал то же самое. В Украине, Грузии, везде. Они всегда так себя вели. Их история — это агрессия по отношению к своим соседям. Они все делают, что популярно в России, а это захватывать чужие территории.

Ратти "Викинг" Бурдули

Ратти "Викинг" Бурдули

Воин Международного легиона ГУР

Россия распадется на 40 маленьких государств

Ратти "Викинг" Бурдули прогнозирует победу Украины в войнах против России и распад России на маленькие государства.

Надо выиграть войну. Надо убить Путина и всю его мафию. Чтобы Россия была разбита на 40 разных стран. Там у бурят будет своя республика, москали будут в Москве. Взять их ядерное оружие, как поступили с Германией после войны (Второй Мировой — ред.). Ибо это одинаковое зло (с нацистами — ред.).

В случае поражения Украины, Россия продолжит геноцид на захваченных территориях, говорит Бурдули. Выход один — создать всемирную коалицию против "союза зла", в который входят Россия, Иран, Корея и Китай.

Вы думаете, если они захватят Украину, не будет лагеря для всех нас? Конечно, будет. И это одинаковое зло. Нужно, чтобы Запад понял, что как они думают о н@цистах, нужно так же думать о решетках. Потому что это такой же менталитет. Это новый союз зла, как было в прошлом. Была нацистская Германия, Италия, Япония. Сейчас Россия, Иран, Корея, Китай. И нужно сделать новую коалицию. Ибо вся эта история идет по кругу всегда.

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