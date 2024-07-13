Что произойдет с Россией после поражения в войне. "Викинг" из Международного легиона ГУР озвучил прогноз

Воин Международного легиона ГУР Ратти "Викинг" Бурдули в интервью Online.UA спрогнозировал распад России на маленькие государства после поражения в войне против Украины и осветил агрессивную сущность россиян как нации.
Главные тезисы
- После поражения в войне против Украины Россия может распасться на маленькие государства, считает Ратти “Викинг” Бурдули.
- Агрессивная сущность россиян как нации остается неизменной столетиями, независимо от политических лидеров.
- Для противостояния России необходимо создать всемирную коалицию против “союза зла”, в который входят Россия, Иран, Корея и Китай.
- Если Украина проиграет войну, Россия продолжит геноцид на захваченных территориях, считает Бурдули.
Россияне столетиями ведут себя агрессивно по отношению к соседним странам
Ратти "Викинг" Бурдули уверен, что агрессивная сущность россиян не меняется столетиями.
Россия распадется на 40 маленьких государств
Ратти "Викинг" Бурдули прогнозирует победу Украины в войнах против России и распад России на маленькие государства.
Надо выиграть войну. Надо убить Путина и всю его мафию. Чтобы Россия была разбита на 40 разных стран. Там у бурят будет своя республика, москали будут в Москве. Взять их ядерное оружие, как поступили с Германией после войны (Второй Мировой — ред.). Ибо это одинаковое зло (с нацистами — ред.).
В случае поражения Украины, Россия продолжит геноцид на захваченных территориях, говорит Бурдули. Выход один — создать всемирную коалицию против "союза зла", в который входят Россия, Иран, Корея и Китай.
Вы думаете, если они захватят Украину, не будет лагеря для всех нас? Конечно, будет. И это одинаковое зло. Нужно, чтобы Запад понял, что как они думают о н@цистах, нужно так же думать о решетках. Потому что это такой же менталитет. Это новый союз зла, как было в прошлом. Была нацистская Германия, Италия, Япония. Сейчас Россия, Иран, Корея, Китай. И нужно сделать новую коалицию. Ибо вся эта история идет по кругу всегда.
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