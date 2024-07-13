Для чего на самом деле РФ ввела войска в Грузию в 2008 — объясняет боец Международного легиона ГУР
Категория
Украина
Дата публикации

Для чего на самом деле РФ ввела войска в Грузию в 2008 — объясняет боец Международного легиона ГУР

Для чего на самом деле РФ ввела войска в Грузию в 2008 — объясняет боец Международного легиона ГУР
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Источник:  online.ua

Воин Международного легиона ГУР Ратти "Викинг" Бурдули в интервью Online.UA раскрыл логику действий российского диктатора Владимира Путина касательно Грузии.

Главные тезисы

  • Путин хочет возродить СССР и захватить больше территорий. Грузия – лишь одна из его целей.
  • Запад не должен демонстрировать слабость перед Россией, поскольку это может подтолкнуть Путина к новым агрессивным шагам.
  • Россия испытывает НАТО на прочность и наблюдает, как Запад реагирует на провокации Кремля.

Ратти Бурдули объяснил, что его побудило встать на защиту Украины

Как вспоминает “Викинг”, ему было всего лишь 12 лет, когда Россия начала вторжение в Грузию в 2008 году.

Несмотря на это, он точно помнит события тех ужасных дней, ведь они разворачивались прямо на его глазах.

В это время Ратти Бурдули принял судьбоносное решение — он решил отомстить россиянам, которые принесли столько горя его народу.

Тогда я решил сделать из себя оружие, которое будет эффективным против россиян. Тогда я решил стать солдатом, воином. И всю мою жизнь я готовил себя к этой войне. Но я думал, что эта война будет в Грузии. Я не ожидал, что это произойдет в Украине. Потому что это огромная страна. У них никогда не будет сил, чтобы ее полностью захватить. Как грузин, я могу сказать, что для нас это без разницы. Мы будем воевать против россиян везде — и на Луне, и на Марсе.

Ратти "Викинг" Бурдули

Ратти "Викинг" Бурдули

Воин Международного легиона ГУР

Путин всегда хотел возродить СССР

По убеждению “Викинга”, нелегитимный президент РФ до сих пор грезит идеей воскресения российской империи или Советского Союза.

Воин напоминает, что сам диктатор никогда не скрывал, что считает величайшей трагедией в мире распад СССР.

Война РФ против Грузии 2008 года — это была еще одна попытка Путина захватить как можно больше территорий, чтобы поколение после него запомнило его как “Петра Великого”.

Ратти Бурдули отмечает, что Запад не имеет права демонстрировать свою слабость, ведь это будет подталкивать Путина к новым преступлениям против человечества.

Они (россияне — ред.) сейчас проверяют зубы НАТО. Есть ли у них позвоночник или нет. Они смотрят, что происходит. 30 лет у них не было войны. 30 лет у них не было врага. Не было такой большой угрозы как Советский Союз. Они (страны Запада — ред.) расслабились. Посмотрите на Германию. У них не было армии до войны. Но сейчас начали инвестировать много денег, чтобы построить армию. Потому что они поняли, что угроза все еще существует, — подытожил “Викинг”.

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Для чего на самом деле РФ ввела войска в Грузию в 2008 — объясняет боец Международного легиона ГУР
Для чего на самом деле РФ ввела войска в Грузию в 2008 — объясняет боец Международного легиона ГУР

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