Воин Международного легиона ГУР Ратти "Викинг" Бурдули в интервью Online.UA раскрыл логику действий российского диктатора Владимира Путина касательно Грузии.
Главные тезисы
- Путин хочет возродить СССР и захватить больше территорий. Грузия – лишь одна из его целей.
- Запад не должен демонстрировать слабость перед Россией, поскольку это может подтолкнуть Путина к новым агрессивным шагам.
- Россия испытывает НАТО на прочность и наблюдает, как Запад реагирует на провокации Кремля.
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Как вспоминает “Викинг”, ему было всего лишь 12 лет, когда Россия начала вторжение в Грузию в 2008 году.
Несмотря на это, он точно помнит события тех ужасных дней, ведь они разворачивались прямо на его глазах.
В это время Ратти Бурдули принял судьбоносное решение — он решил отомстить россиянам, которые принесли столько горя его народу.
Путин всегда хотел возродить СССР
По убеждению “Викинга”, нелегитимный президент РФ до сих пор грезит идеей воскресения российской империи или Советского Союза.
Воин напоминает, что сам диктатор никогда не скрывал, что считает величайшей трагедией в мире распад СССР.
Война РФ против Грузии 2008 года — это была еще одна попытка Путина захватить как можно больше территорий, чтобы поколение после него запомнило его как “Петра Великого”.
Ратти Бурдули отмечает, что Запад не имеет права демонстрировать свою слабость, ведь это будет подталкивать Путина к новым преступлениям против человечества.
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