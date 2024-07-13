Для чого насправді РФ ввела війська в Грузію у 2008 — пояснює боєць Міжнародного легіону ГУР

Воїн Міжнародного легіону ГУР Ратті "Вікінг" Бурдулі у інтерв’ю для Online.UA розкрив логіку дій російського диктатора Володимира Путіна щодо Грузії.
Головні тези:
- Путін хоче відродити СРСР та захопити більше територій. Грузія — лише одна з його цілей.
- Захід не повинен демонструвати слабкість перед Росією, оскільки це може підштовхнути Путіна до нових агресивних кроків.
- Росія наразі випробовує міцність НАТО та спостерігає, як Захід реагує на провокації Кремля.
Ратті Бурдулі пояснив, що його спонукало стати на захист України
Як згадує “Вікінг”, йому було лише 12 років, коли Росія розпочала вторгнення у Грузію у 2008 році.
Попри це, він абсолютно точно пам’ятає події тих жахливих днів, адже вони розгорталися просто на його очах.
Саме тоді Ратті Бурдулі ухвалив доленосне рішення — він вирішив помститися росіянам, які принесли стільки горя його народу.
Путін завжди хотів відродити СРСР
На переконання “Вікінга”, нелегітимний президент РФ досі марить ідеєю “воскресіння” російської імперії чи Радянського Союзу.
Воїн нагадує, що сам диктатор ніколи не приховував, що вважає найбільшою трагедією у світі розпад СРСР.
Війна РФ проти Грузії 2008 року — це була ще одна спроба Путіна захопити якомога більше територій, щоб покоління після нього запам'ятало його як “Петра Великого”.
Ратті Бурдулі наголошує, що Захід не має права демонструвати свою слабкість, адже це буде підштовхувати Путіна до нових злочинів проти людства.
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