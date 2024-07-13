Що буде з Росією після поразки у війні. “Вікінг” з Міжнародного легіону ГУР озвучив прогноз
Категорія
Україна
Дата публікації

Що буде з Росією після поразки у війні. “Вікінг” з Міжнародного легіону ГУР озвучив прогноз

Ратті "Вікінг" Бурдулі
Джерело:  online.ua

Воїн Міжнародного легіону ГУР Ратті "Вікінг" Бурдулі в інтерв’ю для Online.UA спрогнозував розпад Росії на маленькі держави після поразки у війні проти України та висвітлив агресивну сутність росіян як нації.

Головні тези:

  • Росія після поразки у війні проти України може розпастися на маленькі держави, вважає Ратті “Вікінг” Бурдулі.
  • Агресивна сутність росіян як нації залишається незмінною сторіччями, незалежно від політичних лідерів.
  • Для війни з Росією слід створити всесвітню коаліцію проти “союзу зла”, до якого входять Росія, Іран, Корея та Китай.
  • Прогнозується, що при поразці України Росія продовжить геноцид на захоплених територіях.

Росіяни сторіччями поводять себе агресивно стосовно сусідніх країн

Мені дуже не подобається, коли західні медіа називають цю війну “війною Путіна”. Путін, я думаю, тут ні до чого. Це росіяни такі. Вони шовіністи та імперіалісти. У них може не бути їжі, туалету. Але коли вони дивляться телевізор або читають газету, що ми бомбили щось і вбили когось, і захопили — вони дуже раді і горді щодо цього.

Ратті "Вікінг" Бурдулі впевнений, що агресивна сутність росіян не змінюється сторіччями.

Вони такі люди (росіяни — ред.). Путіна ще не було на світі взагалі, коли Радянський Союз робив те ж саме. В Україні, в Грузії, скрізь. Вони завжди так себе поводили. Їхня історія — це агресія стосовно своїх сусідів. Вони все роблять, що популярно в Росії, а це — захоплювати чужі території.

Ратті "Вікінг" Бурдулі

Ратті "Вікінг" Бурдулі

Воїн Міжнародного легіону ГУР

Росія розпадеться на 40 маленьких держав

Ратті "Вікінг" Бурдулі прогнозує перемогу України у війн проти Росії та розпад Росії на маленькі держави.

Треба виграти війну. Треба вбити Путіна і всю його мафію. Щоб Росія була розбита на 40 різних країн. Там у бурятів буде своя республіка, москалі будуть у Москві. Взяти їхню ядерну зброю, як зробили з Німеччиною після війни (Другої Світової — ред.). Бо це однакове зло (з нацистами — ред.).

У випадку поразки України Росія продовжить геноцид на захоплених територіях, каже Бурдулі. Вихід один — створити всесвітню коаліцію проти “союзу зла”, до якого входить Росія, Іран, Корея та Китай.

Ви думаєте, що якщо вони захоплять Україну, не буде табору для всіх нас? Звичайно буде. І це однакове зло. Треба, щоб Захід зрозумів, що як вони думають про н@цистів, треба так само думати про р@шистів. Бо це такий же менталітет. Це новий союз зла, як було в минулому. Була нацистська Німеччина, Італія, Японія. Зараз є Росія, Іран, Корея, Китай. І треба зробити нову коаліцію. Бо вся ця історія йде по колу завжди.

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