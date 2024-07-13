Що буде з Росією після поразки у війні. “Вікінг” з Міжнародного легіону ГУР озвучив прогноз

Воїн Міжнародного легіону ГУР Ратті "Вікінг" Бурдулі в інтерв’ю для Online.UA спрогнозував розпад Росії на маленькі держави після поразки у війні проти України та висвітлив агресивну сутність росіян як нації.

Росіяни сторіччями поводять себе агресивно стосовно сусідніх країн

Мені дуже не подобається, коли західні медіа називають цю війну “війною Путіна”. Путін, я думаю, тут ні до чого. Це росіяни такі. Вони шовіністи та імперіалісти. У них може не бути їжі, туалету. Але коли вони дивляться телевізор або читають газету, що ми бомбили щось і вбили когось, і захопили — вони дуже раді і горді щодо цього. Поширити

Ратті "Вікінг" Бурдулі впевнений, що агресивна сутність росіян не змінюється сторіччями.

Вони такі люди (росіяни — ред.). Путіна ще не було на світі взагалі, коли Радянський Союз робив те ж саме. В Україні, в Грузії, скрізь. Вони завжди так себе поводили. Їхня історія — це агресія стосовно своїх сусідів. Вони все роблять, що популярно в Росії, а це — захоплювати чужі території. Ратті "Вікінг" Бурдулі Воїн Міжнародного легіону ГУР

Росія розпадеться на 40 маленьких держав

Ратті "Вікінг" Бурдулі прогнозує перемогу України у війн проти Росії та розпад Росії на маленькі держави.

Треба виграти війну. Треба вбити Путіна і всю його мафію. Щоб Росія була розбита на 40 різних країн. Там у бурятів буде своя республіка, москалі будуть у Москві. Взяти їхню ядерну зброю, як зробили з Німеччиною після війни (Другої Світової — ред.). Бо це однакове зло (з нацистами — ред.).

У випадку поразки України Росія продовжить геноцид на захоплених територіях, каже Бурдулі. Вихід один — створити всесвітню коаліцію проти “союзу зла”, до якого входить Росія, Іран, Корея та Китай.