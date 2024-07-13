Що буде з Росією після поразки у війні. “Вікінг” з Міжнародного легіону ГУР озвучив прогноз

Воїн Міжнародного легіону ГУР Ратті "Вікінг" Бурдулі в інтерв’ю для Online.UA спрогнозував розпад Росії на маленькі держави після поразки у війні проти України та висвітлив агресивну сутність росіян як нації.
Головні тези:
- Росія після поразки у війні проти України може розпастися на маленькі держави, вважає Ратті “Вікінг” Бурдулі.
- Агресивна сутність росіян як нації залишається незмінною сторіччями, незалежно від політичних лідерів.
- Для війни з Росією слід створити всесвітню коаліцію проти “союзу зла”, до якого входять Росія, Іран, Корея та Китай.
- Прогнозується, що при поразці України Росія продовжить геноцид на захоплених територіях.
Росіяни сторіччями поводять себе агресивно стосовно сусідніх країн
Ратті "Вікінг" Бурдулі впевнений, що агресивна сутність росіян не змінюється сторіччями.
Росія розпадеться на 40 маленьких держав
Ратті "Вікінг" Бурдулі прогнозує перемогу України у війн проти Росії та розпад Росії на маленькі держави.
Треба виграти війну. Треба вбити Путіна і всю його мафію. Щоб Росія була розбита на 40 різних країн. Там у бурятів буде своя республіка, москалі будуть у Москві. Взяти їхню ядерну зброю, як зробили з Німеччиною після війни (Другої Світової — ред.). Бо це однакове зло (з нацистами — ред.).
У випадку поразки України Росія продовжить геноцид на захоплених територіях, каже Бурдулі. Вихід один — створити всесвітню коаліцію проти “союзу зла”, до якого входить Росія, Іран, Корея та Китай.
Ви думаєте, що якщо вони захоплять Україну, не буде табору для всіх нас? Звичайно буде. І це однакове зло. Треба, щоб Захід зрозумів, що як вони думають про н@цистів, треба так само думати про р@шистів. Бо це такий же менталітет. Це новий союз зла, як було в минулому. Була нацистська Німеччина, Італія, Японія. Зараз є Росія, Іран, Корея, Китай. І треба зробити нову коаліцію. Бо вся ця історія йде по колу завжди.
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