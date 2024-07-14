Чи може РФ розпочати нову війну проти Грузії — попередження Ратті “Вікінга” Бурдулі

Як заявив воїн Міжнародного легіону ГУР Ратті "Вікінг" Бурдулі в інтерв’ю для Online.UA, усім грузинам варто усвідомити, що Росія знову розпочне вторгнення в їхню країну, щоб завадити її руху в Євросоюз та НАТО.
Головні тези:
- Важливі вибори в Грузії дають шанс на зміну проросійського уряду та вступу в НАТО і Євросоюз.
- Грузинам слід підготуватися до можливого вторгнення Росії та відбудовувати свою армію.
- Ратті “Вікінг” Бурдулі помічає зростання жаги до свободи та справедливості серед своїх співвітчизників.
Росія поступово втрачає контроль над Грузією
За словами захисника, реалії життя в Грузії наразі такі, що різні покоління говорять різними мовами.
Ратті "Вікінг" Бурдулі звертає увагу на те, що вже за кілька місяців в Грузії розпочнуться дуже важливі вибори.
Саме вони дають шанс на зміну чинного проросійського уряду. Окрім того, з’явиться більше можливостей для вступу в НАТО і Євросоюз.
Грузія повинна готуватися до нового вторгнення Росії
На переконання воїна Міжнародного легіону ГУР, у його країни буде 3 роки максимум, щоб все з нуля відбудувати і підготуватися до наступу російських загарбників.
Ратті Бурдулі вважає, що такого розвитку події неможливо уникнути, адже всі знають про наміри та плани РФ.
“Вікінг” також наголошує, що готовий битися до останнього подиху за свою батьківщину, однак ніколи не витерпить життя в рабстві.
За словами воїна, він бачить дедалі більше грузинів на мітингах та демонстраціях, я яких є жага до свободи та справедливості.
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