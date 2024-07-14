Чи може РФ розпочати нову війну проти Грузії — попередження Ратті “Вікінга” Бурдулі

Як заявив воїн Міжнародного легіону ГУР Ратті "Вікінг" Бурдулі в інтерв’ю для Online.UA, усім грузинам варто усвідомити, що Росія знову розпочне вторгнення в їхню країну, щоб завадити її руху в Євросоюз та НАТО.

Росія поступово втрачає контроль над Грузією

За словами захисника, реалії життя в Грузії наразі такі, що різні покоління говорять різними мовами.

Покоління моїх батьків — вони були народжені в Радянському Союзі — всі говорять російською. Моє покоління в школі уже вивчало англійську та французьку. Був вибір. І в Грузії жодний бізнес не роблять російською. Жодного офіційного документа не існує російською. Ніхто не використовує її. Всі наші медіа, або англійською, або грузинською. Тому російська дуже непотрібна мова в Грузії зараз. Ратті "Вікінг" Бурдулі Воїн Міжнародного легіону ГУР

Ратті "Вікінг" Бурдулі звертає увагу на те, що вже за кілька місяців в Грузії розпочнуться дуже важливі вибори.

Саме вони дають шанс на зміну чинного проросійського уряду. Окрім того, з’явиться більше можливостей для вступу в НАТО і Євросоюз.

І без війни Росія нас не пустить. Я впевнений. Думаю, що після цього треба швидко повертатися додому і почати будувати армію з нуля. Бо наша армія зараз… Саме так зробили у нас, як у вас (в Україні — ред.) зробили до 2014. Знищили армію зсередини. І у нас саме така ситуація зараз.Грузинська армія в такому стані, що навіть говорити про це не хочу, — зазначає “Вікінг”. Поширити

Грузія повинна готуватися до нового вторгнення Росії

На переконання воїна Міжнародного легіону ГУР, у його країни буде 3 роки максимум, щоб все з нуля відбудувати і підготуватися до наступу російських загарбників.

Ратті Бурдулі вважає, що такого розвитку події неможливо уникнути, адже всі знають про наміри та плани РФ.

“Вікінг” також наголошує, що готовий битися до останнього подиху за свою батьківщину, однак ніколи не витерпить життя в рабстві.

Грузії треба запам'ятати, що пропаганда зараз і проросійський уряд говорять: “Ви що, війну хочете? Дивіться що відбувається в Україні. Таке хочете?” Я буду прямо говорити — мені краще війна без кінця, ніж жити в рабстві і “мирно” з Росією. Наша історія — завжди війна. Ніколи не було навіть 20 років миру в Грузії останні 4000 років. Але ми завжди воювали за свободу. І треба це запам'ятати Грузії. Ратті "Вікінг" Бурдулі Воїн Міжнародного легіону ГУР

За словами воїна, він бачить дедалі більше грузинів на мітингах та демонстраціях, я яких є жага до свободи та справедливості.