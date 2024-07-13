Як потрапити у Міжнародний легіон ГУР — порада Ратті “Вікінга” Бурдулі

Воїн Міжнародного легіону ГУР Ратті "Вікінг" Бурдулі в інтерв’ю для Online.UA дав пораду майбутнім добровольцям щодо служби та оцінив, хто саме потрібен на фронті.
На війні в Україні потрібні досвідчені військові та медики
Ратті "Вікінг" Бурдулі порадив йти на війну Росії проти лише досвідченим людям.
Бурдулі впевнений, що різнопланові тренування під проводом експертів потрібні для тих, хто бажає воювати.
Я впевнений, що західні люди, у них є експерти в Україні, які все це пишуть і вчать і будуть все це змінювати. Американці вже почали робити протидронні штуки. Хороші, які на машини поставлять. Почали вже тренувати своїх людей на війні в окопах. Зараз вони розуміють, що якщо буде величезна війна з Китаєм, з Росією або великими країнами, або в Ірані, буде війна в окопах. І у них в армії це не знають. Взагалі.
Росія розпадеться на 40 маленьких держав
Ратті "Вікінг" Бурдулі прогнозує перемогу України у війні проти Росії та розпад Росії на маленькі держави.
У випадку поразки України Росія продовжить геноцид на захоплених територіях, каже Бурдулі. Вихід один — створити всесвітню коаліцію проти “союзу зла”, до якого входить Росія, Іран, Корея та Китай.
Ви думаєте, що якщо вони захоплять Україну, не буде табору для всіх нас? Звичайно буде. І це однакове зло. Треба, щоб Захід зрозумів, що як вони думають про н@цистів, треба так само думати про р@шистів. Бо це такий же менталітет. Це новий союз зла, як було в минулому. Була нацистська Німеччина, Італія, Японія. Зараз є Росія, Іран, Корея, Китай. І треба зробити нову коаліцію. Бо вся ця історія йде по колу завжди.
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