Як потрапити у Міжнародний легіон ГУР — порада Ратті “Вікінга” Бурдулі
Категорія
Україна
Дата публікації

Як потрапити у Міжнародний легіон ГУР — порада Ратті “Вікінга” Бурдулі

Ратті “Вікінга” Бурдулі
Джерело:  online.ua

Воїн Міжнародного легіону ГУР Ратті "Вікінг" Бурдулі в інтерв’ю для Online.UA дав пораду майбутнім добровольцям щодо служби та оцінив, хто саме потрібен на фронті.

На війні в Україні потрібні досвідчені військові та медики

Військові медики в Україні найдосвідченіші. Бо їм працювати потрібно кожен день, вони 10 разів на день роблять такі операції, що вже навіть є рішення не відправляти поранених за кордон. Бо наші лікарі тут набагато досвідченіші, ніж лікарі в Німеччині.

Ратті "Вікінг" Бурдулі порадив йти на війну Росії проти лише досвідченим людям.

Я всім кажу, хто мені в Інстаграмі або десь пише, що хоче йти, але у нього немає військового досвіду, що тут немає місця для навчання, тут повномасштабна конвенційна війна. Це не місце для тренінгу. Навіть якщо ти служив, але не в ролі командира, тобі тут буде дуже складно. Я всім так кажу. Бо це правда. Для цивільних моїх друзів, щоб вони прийшли сюди та вперше побачили зброю в житті? Ні, ні, ні. Я не дозволю таке. Тут потрібні люди, у яких досвід вже є.

Ратті "Вікінг" Бурдулі

Ратті "Вікінг" Бурдулі

Воїн Міжнародного легіону ГУР

Бурдулі впевнений, що різнопланові тренування під проводом експертів потрібні для тих, хто бажає воювати.

Я впевнений, що західні люди, у них є експерти в Україні, які все це пишуть і вчать і будуть все це змінювати. Американці вже почали робити протидронні штуки. Хороші, які на машини поставлять. Почали вже тренувати своїх людей на війні в окопах. Зараз вони розуміють, що якщо буде величезна війна з Китаєм, з Росією або великими країнами, або в Ірані, буде війна в окопах. І у них в армії це не знають. Взагалі.

Росія розпадеться на 40 маленьких держав

Ратті "Вікінг" Бурдулі прогнозує перемогу України у війні проти Росії та розпад Росії на маленькі держави.

Треба виграти війну. Треба вбити Путіна і всю його мафію. Щоб Росія була розбита на 40 різних країн. Там у бурятів буде своя республіка, москалі будуть у Москві. Взяти їхню ядерну зброю, як зробили з Німеччиною після війни (Другої Світової — ред.). Бо це однакове зло (з нацистами — ред.).

У випадку поразки України Росія продовжить геноцид на захоплених територіях, каже Бурдулі. Вихід один — створити всесвітню коаліцію проти “союзу зла”, до якого входить Росія, Іран, Корея та Китай.

Ви думаєте, що якщо вони захоплять Україну, не буде табору для всіх нас? Звичайно буде. І це однакове зло. Треба, щоб Захід зрозумів, що як вони думають про н@цистів, треба так само думати про р@шистів. Бо це такий же менталітет. Це новий союз зла, як було в минулому. Була нацистська Німеччина, Італія, Японія. Зараз є Росія, Іран, Корея, Китай. І треба зробити нову коаліцію. Бо вся ця історія йде по колу завжди.

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