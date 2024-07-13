Как попасть в Международный легион ГУР — совет Ратти "Викинга" Бурдули

На войне в Украине нужны опытные военные и медики

Военные медики в Украине самые опытные. Так как им работать нужно каждый день, они 10 раз в день делают такие операции, что уже есть решение не отправлять раненых за границу. Потому что наши врачи здесь намного опытнее, чем врачи в Германии. Поделиться

Ратти "Викинг" Бурдули посоветовал идти на войну России против только опытных людей.

Я всем говорю, кто мне в Инстаграмме или где-то пишет, что хочет идти, но у него нет военного опыта, что здесь нет места для учебы, здесь полномасштабная конвенционная война. Это не место для тренинга. Даже если ты служил, но не в роли командира тебе здесь будет очень сложно. Я всем так говорю. Потому что это правда. Для моих гражданских друзей, чтобы они пришли сюда и впервые увидели оружие в жизни? Нет, нет, нет. Я не позволю такое. Здесь нужны люди, у которых опыт уже есть. Ратти "Викинг" Бурдули Воин Международного легиона ГУР

Бурдули уверен, что разноплановые тренировки под руководством экспертов нужны для желающих воевать.

Я уверен, что западные люди, у них есть эксперты в Украине, все это пишут и учат и будут все это менять. Американцы уже начали делать протиронные штуки. Хорошие, которые на машины поставят. Уже начали тренировать своих людей на войне в окопах. Сейчас они понимают, что, если будет огромная война с Китаем, с Россией или крупными странами, или в Иране, будет война в окопах. И у них в армии это не знают. Вообще.

Россия распадется на 40 маленьких государств

Ратти Викинг Бурдули прогнозирует победу Украины в войне против России и распад России на маленькие государства.

Надо выиграть войну. Надо убить Путина и всю его мафию. Чтобы Россия была разбита на 40 разных стран. Там у бурят будет своя республика, москали будут в Москве. Взять их ядерное оружие, как поступили с Германией после войны (Второй Мировой — ред.). Ибо это одинаковое зло (с нацистами — ред.). Поделиться

В случае поражения Украины, Россия продолжит геноцид на захваченных территориях, говорит Бурдули. Выход один — создать всемирную коалицию против "союза зла", в который входят Россия, Иран, Корея и Китай.