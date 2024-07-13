Как попасть в Международный легион ГУР — совет Ратти "Викинга" Бурдули

Воин Международного легиона ГУР Ратти "Викинг" Бурдули в интервью Online.UA дал совет будущим добровольцам по службе и оценил, кто именно нужен на фронте.
Главные тезисы
- Международному легиону ГУР нужны опытные военные и медики для войны в Украине.
- Ратти “Викинг” Бурдули советует идти на войну против России только опытным в военном плане людям.
- Прогнозируется победа Украины в войне против России, а также возможный распад России на 40 маленьких государств.
- Необходимо создать всемирную коалицию против “союза зла”, в который входят Россия, Иран, Корея и Китай, чтобы предотвратить геноцид и захват территорий.
- Запад должен понять серьезность ситуации и объединиться, чтобы предотвратить повторение исторических ошибок.
На войне в Украине нужны опытные военные и медики
Ратти "Викинг" Бурдули посоветовал идти на войну России против только опытных людей.
Бурдули уверен, что разноплановые тренировки под руководством экспертов нужны для желающих воевать.
Я уверен, что западные люди, у них есть эксперты в Украине, все это пишут и учат и будут все это менять. Американцы уже начали делать протиронные штуки. Хорошие, которые на машины поставят. Уже начали тренировать своих людей на войне в окопах. Сейчас они понимают, что, если будет огромная война с Китаем, с Россией или крупными странами, или в Иране, будет война в окопах. И у них в армии это не знают. Вообще.
Россия распадется на 40 маленьких государств
Ратти Викинг Бурдули прогнозирует победу Украины в войне против России и распад России на маленькие государства.
В случае поражения Украины, Россия продолжит геноцид на захваченных территориях, говорит Бурдули. Выход один — создать всемирную коалицию против "союза зла", в который входят Россия, Иран, Корея и Китай.
Вы думаете, если они захватят Украину, не будет лагеря для всех нас? Конечно, будет. И это одинаковое зло. Нужно, чтобы Запад понял, что как они думают о н@цистах, нужно так же думать о решетках. Потому что это такой же менталитет. Это новый союз зла, как было в прошлом. Была нацистская Германия, Италия, Япония. Сейчас Россия, Иран, Корея, Китай. И нужно сделать новую коалицию. Ибо вся эта история идет по кругу всегда.
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