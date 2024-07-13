Как попасть в Международный легион ГУР — совет Ратти "Викинга" Бурдули
Категория
Украина
Дата публикации

Как попасть в Международный легион ГУР — совет Ратти "Викинга" Бурдули

Ратти "Викинг" Бурдули
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Источник:  online.ua

Воин Международного легиона ГУР Ратти "Викинг" Бурдули в интервью Online.UA дал совет будущим добровольцам по службе и оценил, кто именно нужен на фронте.

Главные тезисы

  • Международному легиону ГУР нужны опытные военные и медики для войны в Украине.
  • Ратти “Викинг” Бурдули советует идти на войну против России только опытным в военном плане людям.
  • Прогнозируется победа Украины в войне против России, а также возможный распад России на 40 маленьких государств.
  • Необходимо создать всемирную коалицию против “союза зла”, в который входят Россия, Иран, Корея и Китай, чтобы предотвратить геноцид и захват территорий.
  • Запад должен понять серьезность ситуации и объединиться, чтобы предотвратить повторение исторических ошибок.

На войне в Украине нужны опытные военные и медики

Военные медики в Украине самые опытные. Так как им работать нужно каждый день, они 10 раз в день делают такие операции, что уже есть решение не отправлять раненых за границу. Потому что наши врачи здесь намного опытнее, чем врачи в Германии.

Ратти "Викинг" Бурдули посоветовал идти на войну России против только опытных людей.

Я всем говорю, кто мне в Инстаграмме или где-то пишет, что хочет идти, но у него нет военного опыта, что здесь нет места для учебы, здесь полномасштабная конвенционная война. Это не место для тренинга. Даже если ты служил, но не в роли командира тебе здесь будет очень сложно. Я всем так говорю. Потому что это правда. Для моих гражданских друзей, чтобы они пришли сюда и впервые увидели оружие в жизни? Нет, нет, нет. Я не позволю такое. Здесь нужны люди, у которых опыт уже есть.

Ратти "Викинг" Бурдули

Ратти "Викинг" Бурдули

Воин Международного легиона ГУР

Бурдули уверен, что разноплановые тренировки под руководством экспертов нужны для желающих воевать.

Я уверен, что западные люди, у них есть эксперты в Украине, все это пишут и учат и будут все это менять. Американцы уже начали делать протиронные штуки. Хорошие, которые на машины поставят. Уже начали тренировать своих людей на войне в окопах. Сейчас они понимают, что, если будет огромная война с Китаем, с Россией или крупными странами, или в Иране, будет война в окопах. И у них в армии это не знают. Вообще.

Россия распадется на 40 маленьких государств

Ратти Викинг Бурдули прогнозирует победу Украины в войне против России и распад России на маленькие государства.

Надо выиграть войну. Надо убить Путина и всю его мафию. Чтобы Россия была разбита на 40 разных стран. Там у бурят будет своя республика, москали будут в Москве. Взять их ядерное оружие, как поступили с Германией после войны (Второй Мировой — ред.). Ибо это одинаковое зло (с нацистами — ред.).

В случае поражения Украины, Россия продолжит геноцид на захваченных территориях, говорит Бурдули. Выход один — создать всемирную коалицию против "союза зла", в который входят Россия, Иран, Корея и Китай.

Вы думаете, если они захватят Украину, не будет лагеря для всех нас? Конечно, будет. И это одинаковое зло. Нужно, чтобы Запад понял, что как они думают о н@цистах, нужно так же думать о решетках. Потому что это такой же менталитет. Это новый союз зла, как было в прошлом. Была нацистская Германия, Италия, Япония. Сейчас Россия, Иран, Корея, Китай. И нужно сделать новую коалицию. Ибо вся эта история идет по кругу всегда.

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