Як Зеленський поводиться на передовій. “Вікінг” з Міжнародного легіону ГУР розкрив цікаві деталі

Воїн Міжнародного легіону ГУР Ратті "Вікінг" Бурдулі в інтерв’ю для Online.UA розповів про один з візитів українського лідера Володимира Зеленського у Лисичанськ та зізнався, чому поведінка президента викликала у нього захоплення.
Головні тези:
Поведінка Володимира Зеленського на фронті мотивує та викликає захоплення серед в українських захисників.
Воїн Ратті “Вікінг” Бурдулі розкрив деталі обстрілів під час візиту президента до Лисичанська.
Агресивна поведінка росіян стосовно сусідніх країн не змінюється сторіччями, вони завжди намагатимуться захопити чужі території.
Поведінка Володимира Зеленського на фронті мотивує воїнів ЗСУ
Ратті "Вікінг" Бурдулі розповів про обстріли під час візиту Володимира Зеленського у Лисичанськ. Саме ця історія викликає захоплення у військового.
На думку воїна Міжнародного легіону ГУР, подібна поведінка Володимира Зеленського є мотивацією для людей.
Військовий заявив, що такі президенти, як Володимир Зеленський, потрібні й Грузії.
Росіяни сторіччями поводять себе агресивно стосовно сусідніх країн
Ратті "Вікінг" Бурдулі впевнений, що агресивна сутність росіян не змінюється сторіччями.
За словами військового, Путіна ще не було на світі взагалі, коли Радянський Союз робив те ж саме.