Як Зеленський поводиться на передовій. “Вікінг” з Міжнародного легіону ГУР розкрив цікаві деталі

Воїн Міжнародного легіону ГУР Ратті "Вікінг" Бурдулі в інтерв’ю для Online.UA розповів про один з візитів українського лідера Володимира Зеленського у Лисичанськ та зізнався, чому поведінка президента викликала у нього захоплення.

Поведінка Володимира Зеленського на фронті мотивує воїнів ЗСУ

Ратті "Вікінг" Бурдулі розповів про обстріли під час візиту Володимира Зеленського у Лисичанськ. Саме ця історія викликає захоплення у військового.

Будівля, в якій він (Зеленський — ред) роздавав бійцям медалі, була під обстрілом артилерії. Це на фронті. Будівля горіла. Прямо вогонь був у будівлі. Четвертий і п'ятий поверхи вже були прямо у вогні. І на першому він вручав медалі, робив селфі. Пожежа друга. Пожежа друга. Пішов на інше місце. По цій будівлі стріляли з Граду. У нього реакції взагалі не було. Ратті "Вікінг" Бурдулі Воїн Міжнародного легіону ГУР

На думку воїна Міжнародного легіону ГУР, подібна поведінка Володимира Зеленського є мотивацією для людей.

Для мене він герой. Бо він дав нам шанс знищити Росію. Це було його рішення не тікати. І якби уряд утік… Навіть якби вони втекли з Києва до Львова. Ми б втратили Київ. Сто відсотків. Але те, що ми знали, що президент і весь уряд у Києві. Без питань. Це дало величезну мотивацію — заявив Ратті "Вікінг" Бурдулі. Поширити

Військовий заявив, що такі президенти, як Володимир Зеленський, потрібні й Грузії.

Я хочу після цієї війни забрати його до Грузії на пару строків, якщо можна — підсумував воїн Міжнародного легіону ГУР. Поширити

Росіяни сторіччями поводять себе агресивно стосовно сусідніх країн

Ратті "Вікінг" Бурдулі впевнений, що агресивна сутність росіян не змінюється сторіччями.

Мені дуже не подобається, коли західні медіа називають цю війну “війною Путіна”. Путін, я думаю, тут ні до чого. Це росіяни такі. Вони шовіністи та імперіалісти. У них може не бути їжі, туалету. Але коли вони дивляться телевізор або читають газету, що ми бомбили щось і вбили когось, і захопили — вони дуже раді і горді щодо цього. Поширити

За словами військового, Путіна ще не було на світі взагалі, коли Радянський Союз робив те ж саме.