Хто насправді врятував Україну у 2022 році — пояснює Дмитро “Івіч” Вербич
Категорія
Україна
Дата публікації

Хто насправді врятував Україну у 2022 році — пояснює Дмитро “Івіч” Вербич

Дмитро “Івіч” Вербич
Джерело:  online.ua

Ветеран ЗСУ та захисник Донецького аеропорту Дмитро “Івіч” Вербич в інтерв'ю Online.UA пояснив, кому вдалося зірвати плани Росії на початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Головні тези:

  • Резерв першої черги врятував Україну у 2022 році, підвищивши бойовий потенціал армії вдвічі-тричі.
  • У підтримці держави і чесності інформаційної політики полягає ключ до успіху в обороні та мобілізації громадян.
  • Українцям необхідно об'єднатися, щоб захистити державу та зміцнити національний дух.
  • Військова агресія РФ травмує психіку українців, тому важливо говорити правду та підтримувати психологічний стан населення.

Резерв першої черги врятував Україну у 2022 році

На початку повномасштабного вторгнення році в Україні була професійна армія, яка воювала довгий час. Тоді нашу державу обороняли люди з резерву першої черги, які повоювали, демобілізувалися і повернулися до цивільного життя.

На думку Дмитра “Івіча” Вербича, саме ці люди “вивезли“ 2022 рік. Протягом короткого часу армія виросла в два рази чи в три рази.

Віримо в ЗСУ — це ж мантра абсолютно шкідлива. Треба навпаки якось готуватися ставати ЗСУ, а людей готували до того, що оці круті хлопці зараз все вирішать. Чим держава буде в своїй інформаційній політиці чесніша і відвертіша, тим мені, здається, краще.

Дмитро “Івіч” Вербич

Дмитро “Івіч” Вербич

Ветеран ЗСУ, захисник Донецького аеропорту

Дмитро “Івіч” Вербич поділився в інтерв’ю історією про розмову зі звичайном таксистом у Львові.

Я колись їхав з таксистом у Львові. Він мені розповідав про якогось свого кента, який в 47-й. А я якраз тоді приїхав з контрнаступу. І я там розумів, про що мовиться. Цей чувак розповів, що відмовляє свого цього друга йти воювати, а він там щось вагається. В голові от цього мужика, таксиста львівського, головні претензії були до держави. “Якби зі мною держава розмовляла чесно і говорила реальну ситуацію, мені було б легше приймати рішення”. І от з такими простими мужиками треба намагатися говорити щиро і відверто.

Українцям потрібно об’єднатися для збереження держави

Ветеран ЗСУ зазначив, що українцям потрібно зібратись, адже є велика вірогідність, що загине наша держава.

Якщо ми не зберемось, нам доведеться звалювати звідси, хто ідентифікує себе як українець. А всім звалити швидше за все не вийде. Це все треба пояснювати, а не розповідати, що все якось порішається. Нам не треба переживати за те, що ми травмуємо чиюсь психіку, тому що, ну, куди вже далі тут щось травмувати? Тут кожен день гинуть діти, жінки вагітні — заявив Дмитро “Івіч” Вербич.

На думку “Івіча” , через військову агресію РФ психіка в українців вже і так травмована, тому представникам влади потрібно бути максимально відвертими зі своїм населенням.

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