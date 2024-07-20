Хто насправді врятував Україну у 2022 році — пояснює Дмитро “Івіч” Вербич

Ветеран ЗСУ та захисник Донецького аеропорту Дмитро “Івіч” Вербич в інтерв'ю Online.UA пояснив, кому вдалося зірвати плани Росії на початку повномасштабного вторгнення в Україну.
Головні тези:
- Резерв першої черги врятував Україну у 2022 році, підвищивши бойовий потенціал армії вдвічі-тричі.
- У підтримці держави і чесності інформаційної політики полягає ключ до успіху в обороні та мобілізації громадян.
- Українцям необхідно об'єднатися, щоб захистити державу та зміцнити національний дух.
- Військова агресія РФ травмує психіку українців, тому важливо говорити правду та підтримувати психологічний стан населення.
Резерв першої черги врятував Україну у 2022 році
На початку повномасштабного вторгнення році в Україні була професійна армія, яка воювала довгий час. Тоді нашу державу обороняли люди з резерву першої черги, які повоювали, демобілізувалися і повернулися до цивільного життя.
На думку Дмитра “Івіча” Вербича, саме ці люди “вивезли“ 2022 рік. Протягом короткого часу армія виросла в два рази чи в три рази.
Дмитро “Івіч” Вербич поділився в інтерв’ю історією про розмову зі звичайном таксистом у Львові.
Українцям потрібно об’єднатися для збереження держави
Ветеран ЗСУ зазначив, що українцям потрібно зібратись, адже є велика вірогідність, що загине наша держава.
На думку “Івіча” , через військову агресію РФ психіка в українців вже і так травмована, тому представникам влади потрібно бути максимально відвертими зі своїм населенням.
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