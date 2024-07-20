Війна РФ проти України страшніша за Другу світову — ветеран ЗСУ “Івіч”
Категорія
Україна
Дата публікації

Війна РФ проти України страшніша за Другу світову — ветеран ЗСУ “Івіч”

Дмитро “Івіч” Вербич
Джерело:  online.ua

Ветеран ЗСУ та захисник Донецького аеропорту Дмитро “Івіч” Вербич в інтерв'ю Online.UA розповів про реалії війни Росії проти України, а також про те, як стрімко трансформуються бойові дії.

Головні тези:

  • “Івіч” звертає увагу на те, що активна фаза війни РФ проти України триває уже третій рік поспіль.
  • Стрімка трансформація бойових дій та велика кількість дронів на полі бою ставлять українських захисників перед неймовірними викликами.
  • Дмитро Вербич закликає політиків припинити втручатися у ведення бойових дій.
  • Ветеран ЗСУ підкреслює, що війна стало рутинною та небезпечною роботою для бійців, однак вони усвідомлюють свою роль у ній.

  • Дмитро Вербич з позивним “Івіч” ( справжнє прізвище — Іващенко) обороняв Донецький аеропорт, а від початку повномасштабного вторгнення РФ звільняв Київщину та брав участь у контрнаступі на Харківщині.  

  • Він також є автором книги “Точка неповернення”.

  • “Івіч” має знак “За оборону Донецького аеропорту” й орден “Лицарський хрест добровольця”.

Війна продовжує невпинно видозмінюватися

За словами ветерана ЗСУ, перебуваючи пів року в статусі цивільного, йому важко усвідомити, як можна жити відчуваючи повноту життя, коли досі в Україні триває гаряча фаза війни.

На його переконання, наразі це просто неможливо.

Якщо раніше й була певна романтична складова, елемент пригод, то зараз все перетворюється на рутинну й небезпечну роботу. Йдеться не лише про бійців ЗСУ, а й про пожежників, рятувальників, шахтарів.

Як зізнається “Івіч” з'явилося відчуття, що це просто треба робити, однак уже без якогось супернатхнення.

2014 рік і 2022 — це різні речі. В 2014 році я був досить молодий, я по-своєму це сприймав, переживав. У 2022 — по-своєму. І зараз 2023-2024 — воно теж вже інакше. У нас була потужна бойова сім'я, всі одне за одного. Побратим — це чувак, який готовий ризикувати своєю шкурою, щоб не померти, а ти б'єшся за людину, яка поруч. Відчуття цієї екзистенції, моменту життя, коли ти повністю сконцентрований на роботі, більше нічого немає. Це дуже потужні речі.

Дмитро “Івіч” Вербич

Дмитро “Івіч” Вербич

Ветеран ЗСУ, захисник Донецького аеропорту

Війна РФ проти України жахливіша за ДСВ

Як зазначає ветеран ЗСУ, та робота, яку українські захисники робили у 2022 році наразі де-факто неможлива через величезну кількість дронів на полі бою, а також те, що ворог має можливість бачити кожний ваш рух.

Дмитро Вербич також закликає політиків не втручатися у ведення бойових дій, адже вони абсолютно нічого не знають про ситуацію на фронті зсередини.

Захисник Донецького аеропорту звертає увагу на те, що війна РФ проти України є вкрай жорсткою, однак це розуміють лише люди, які були безпосередньо на полі бою.

Ну, тому що вона дуже жорстка, ця війна. Вона прям в деяких моментах, мені здається, страшніша за ту саму Другу світову. Ну, якщо брати активну фазу, то скільки? Третій рік, так? Це активної фази. Ну, це, блін, багато. Це дуже багато. І немає розуміння, коли хоч приблизно вона може завершитися, — наголошує “Івіч”.

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