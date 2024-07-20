Война РФ против Украины страшнее Второй мировой — ветеран ВСУ "Ивич"

Ветеран ВСУ и защитник Донецкого аэропорта Дмитрий “Ивич” Вербич в интервью Online.UA рассказал о реалиях войны России против Украины, а также о том, как стремительно трансформируются боевые действия.

Дмитрий Вербич с позывным “Ивич” (настоящая фамилия — Иващенко) оборонял Донецкий аэропорт, а с начала полномасштабного вторжения РФ освобождал Киевщину и участвовал в контрнаступлении на Харьковщине.

Он также является автором книги "Точка невозврата".

У “Ивича” есть награда “За оборону Донецкого аэропорта” и орден “Рыцарский крест добровольца”.

Война продолжает непрерывно видоизменяться

По словам ветерана ВСУ, находясь полгода в статусе гражданского, ему трудно осознать, как можно жить ощущая полноту жизни, когда до сих пор в Украине продолжается горячая фаза войны.

По его убеждению, это просто невозможно.

Если раньше и была определенная романтическая составляющая, элемент приключений, то сейчас все превращается в рутинную и опасную работу. Речь идет не только о бойцах ВСУ, но и о пожарных, спасателях, шахтерах.

Как признается "Ивич", появилось ощущение, что это просто надо делать, однако уже без какого-то супервдохновения.

2014 и 2022 годы — это разные вещи. В 2014 году я был достаточно молод, я по-своему это воспринимал, переживал. В 2022 — по-своему. И сейчас 2023-2024 — оно тоже уже иначе. У нас была мощная боевая семья, все друг за друга. Побратим — это чувак, который готов рисковать своей шкурой, чтобы не умереть, а ты дерешься за человека рядом. Ощущения этой экзистенции, момента жизни, когда ты полностью сконцентрирован на работе, больше нет ничего. Это очень сильные вещи. Дмитрий "Ивич" Вербич Ветеран ВСУ, защитник Донецкого аэропорта

Война РФ против Украины ужаснее ВМВ

Как отмечает ветеран ВСУ, та работа, которую украинские защитники делали в 2022 году, сейчас де-факто невозможна из-за огромного количества дронов на поле боя, а также того, что враг имеет возможность видеть каждое ваше движение.

Дмитрий Вербич также призывает политиков не вмешиваться в ведение боевых действий, ведь они ничего не знают о ситуации на фронте изнутри.

Защитник Донецкого аэропорта обращает внимание на то, что война РФ против Украины крайне жесткая, однако это понимают только люди, которые были непосредственно на поле боя.