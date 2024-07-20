Война РФ против Украины страшнее Второй мировой — ветеран ВСУ "Ивич"

Ветеран ВСУ и защитник Донецкого аэропорта Дмитрий “Ивич” Вербич в интервью Online.UA рассказал о реалиях войны России против Украины, а также о том, как стремительно трансформируются боевые действия.
Главные тезисы
- “Ивич” обращает внимание на то, что активная фаза войны РФ против Украины продолжается уже третий год подряд.
- Стремительная трансформация боевых действий и большое количество дронов на поле боя ставят украинских защитников перед невероятными вызовами.
- Дмитрий Вербич призывает политиков прекратить вмешиваться в ведение боевых действий.
- Ветеран ВСУ подчеркивает, что война стала рутинной и опасной работой для бойцов, однако они осознают свою роль в ней.
Дмитрий Вербич с позывным “Ивич” (настоящая фамилия — Иващенко) оборонял Донецкий аэропорт, а с начала полномасштабного вторжения РФ освобождал Киевщину и участвовал в контрнаступлении на Харьковщине.
Он также является автором книги "Точка невозврата".
У “Ивича” есть награда “За оборону Донецкого аэропорта” и орден “Рыцарский крест добровольца”.
Война продолжает непрерывно видоизменяться
По словам ветерана ВСУ, находясь полгода в статусе гражданского, ему трудно осознать, как можно жить ощущая полноту жизни, когда до сих пор в Украине продолжается горячая фаза войны.
По его убеждению, это просто невозможно.
Если раньше и была определенная романтическая составляющая, элемент приключений, то сейчас все превращается в рутинную и опасную работу. Речь идет не только о бойцах ВСУ, но и о пожарных, спасателях, шахтерах.
Как признается "Ивич", появилось ощущение, что это просто надо делать, однако уже без какого-то супервдохновения.
Война РФ против Украины ужаснее ВМВ
Как отмечает ветеран ВСУ, та работа, которую украинские защитники делали в 2022 году, сейчас де-факто невозможна из-за огромного количества дронов на поле боя, а также того, что враг имеет возможность видеть каждое ваше движение.
Дмитрий Вербич также призывает политиков не вмешиваться в ведение боевых действий, ведь они ничего не знают о ситуации на фронте изнутри.
Защитник Донецкого аэропорта обращает внимание на то, что война РФ против Украины крайне жесткая, однако это понимают только люди, которые были непосредственно на поле боя.
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