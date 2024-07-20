ВСУ уничтожили почти 1000 солдат и 22 артсистемы РФ в течение суток
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ уничтожили почти 1000 солдат и 22 артсистемы РФ в течение суток

Генштаб ВСУ
ВСУ
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По сообщению Генштаба ВСУ, за сутки 19 июля российские оккупанты потеряли в войне против Украины 990 солдат, 22 артсистемы и 7 танков.

Главные тезисы

  • Общие боевые потери Российских вооруженных сил с начала полномасштабного вторжения в Украину составили более 565 тыс. человек.
  • Силы обороны Украины зафиксировали 135 боевых столкновений на различных участках фронта, как в Харьковском, Лиманском, Краматорском, Торецком, так и в других направлениях.
  • Российские оккупанты осуществили более 4500 обстрелов, включая 151 из реактивных систем залпового огня, а также совершили ракетные и авиаудары по украинским позициям и населенным пунктам.

Что известно о потерях РФ в войне против Украины

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.07.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 565 610 (+990) человек,

  • танков - 8257 (+7) ед,

  • боевых бронированных машин - 15917 (+15) ед,

  • артиллерийских систем - 15542 (+22) ед,

  • РСЗО - 1121 (+1) ед,

  • средств ПВО - 895 (+1) ед,

  • самолетов - 362 (+1) ед,

  • вертолетов - 326 (+0) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 12350 (+34),

  • крылатых ракет - 2401 (+0),

  • кораблей /катеров - 28 (+0) ед,

  • подводных лодок - 1 (+0) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн - 20968 (+59) ед,

  • специальной техники - 2607 (+14)

Потери РФ

Ситуация на фронте по состоянию на утро 20 июля

За прошедшие сутки зафиксировано 135 боевых столкновений.

По уточненной информации, за вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам четыре ракетных удара с применением семи ракет, а также 77 авиаударов, сбросив 106 КАБ. Кроме этого, произвел более 4500 обстрелов, из них 151 из реактивных систем залпового огня.

Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника, а также поразили одну станцию РЭБ, одну ЗРК «Оса» и вертолетную площадку.

На Харьковском направлении произошло пять боевых столкновений в районах населенных пунктов Глубокое и Волчанск.

На Купянском направлении количество атак в сутки составило 10. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Синьковки, Петропавловки, Новоосинового и Стельмаховки.

На Лиманском направлении враг атаковал 16 раз неподалеку от Грековки, Невского, Тернов, Новосадового, а также в Серебрянском лесу.

На Северском направлении украинские защитники отражали штурмовые действия российских захватчиков вблизи Белогоровки, Верхнекаменского, Выемки и Переездного.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали девять раз в районах Временного Яра, Клещиевки, Григоровки и Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил 19 атак неподалеку от Северного, Торецкого, Нью-Йорка и Железного.

На Покровском направлении наши защитники отразили 36 штурмовых действий в районах населенных пунктов Воздвиженка, Новоалександровка, Прогресс, Калиново, Яснобродовка, Нудное, Александрополь и Новоселовка Первая, где захватчики, при поддержке авиации, пытались вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей. Наибольшая концентрация вражеских атак была близ Новоалександровки и Новоселовки Первой.

На Кураховском направлении Силы обороны отразили 11 атак у Красногоровки, Карловки, Парасковеевки и Константиновки, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

На Времивском направлении противник совершил один штурм неподалеку от Водяного.

На Ореховском направлении оккупанты и дальше пытаются выбить украинские подразделения с позиций. Семь атак россиян не имели успеха в районах Малой Токмачки, Щербаков, Роботиного и Новоандреевки

На Приднепровском направлении произошло шесть боевых столкновений с врагом на левобережье Днепра.

На Гуляйпольском направлении ситуация существенных изменений не претерпела. На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

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