ВСУ ликвидировали около 1000 солдат и 55 артсистем РФ в течение суток

Потери России в войне против Украины за сутки с 18 на 19 июля составляют 980 окупантов, 5 танков и 55 артиллерийских систем.

Что известно о потерях РФ в войне против Украины

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.07.24 ориентировочно составили:

личного состава - около 564620 (+980) человек/persons,

танков - 8250 (+5) ед,

боевых бронированных машин - 15902 (+19) ед,

артиллерийских систем - 15520 (+55) ед,

РСЗО - 1120 (+0) ед,

средств ПВО - 894 (+1) ед,

самолетов - 361 (+0) ед,

вертолетов - 326 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 12316 (+42),

крылатых ракет - 2401 (+3),

кораблей /катеров - 28 (+0) ед,

подводных лодок - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 20909 (+76) ед,

специальной техники - 2593 (+0)

Потери ВСУ

Какая ситуация на фронте

Оперативная информация по состоянию на вечер 18 июля по поводу российского вторжения. С начала суток произошло 107 боевых столкновений.

Горячей оставалась ситуация на Покровском, Кураховском и Торецком направлениях.

В течение суток противник нанес по территории Украины два ракетных удара с применением трех ракет, 54 авиационных удара (задействовал, в частности, 65 КАБ), использовал для поражения 411 дронов-камикадзе. Совершил почти 3000 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

На Харьковском направлении враг восемь раз атаковал неподалеку от Глубокого и Волчанска. Все атаки успешно отражены нашими защитниками.

На Купянском направлении враг в течение дня 11 раз пытался продвинуться к нашим позициям неподалеку от Синьковки, Стельмаховки, Берестового и Песчаного.

На Лиманском направлении враг атаковал тринадцать раз в районах Макеевки, Невского, Торского и Тернов.

На Северском направлении враг пять раз в течение дня безуспешно пытался прорвать нашу оборону в районах Переездного, Спорного и Выемки.

На Краматорском направлении активность врага вылилась в пять боевых столкновений. Пять атак в районах Ивановского, Временного Яра и в направлении Новомаркового захлебнулись.

На Торецком направлении наши войска отражали 18 атак противника вблизи Северного, Торецкого и Нью-Йорка.

Наибольшую активность враг проявил сегодня в Покровском направлении. Всего, с начала суток, оккупанты 22 раза пытались вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Воздвиженка, Новоселовка Первая, Новоалександровка, Прогресс, Уманское и Яснобродовка.

На Кураховском направлении враг 14 раз атаковал наши позиции. Наибольшую активность проявил в районе Красногоровки и Прасковьевки.

Шесть раз оккупанты безуспешно штурмовали наши позиции на Ореховском направлении вблизи Малой Токмачки, Роботиного и Новоандреевки.

В Приднепровском направлении противник не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Три неудачных штурма агрессора были отражены украинскими воинами.