ЗСУ ліквідували майже 1000 солдатів та 55 артсистем РФ протягом доби

Втрати Росії у війні проти України за добу з 18 на 19 липня становлять 980 окупантів, 5 танків та 55 артилерійських систем.

Що відомо про втрати РФ у війні проти України

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.07.24 орієнтовно склали:

особового складу — близько 564620 (+980) осіб / persons,

танків — 8250 (+5) од,

бойових броньованих машин — 15902 (+19) од,

артилерійських систем — 15520 (+55) од,

РСЗВ — 1120 (+0) од,

засобів ППО — 894 (+1) од,

літаків — 361 (+0) од,

гелікоптерів — 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 12316 (+42),

крилатих ракет — 2401 (+3),

кораблів /катерів — 28 (+0) од,

підводних човнів — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 20909 (+76) од,

спеціальної техніки — 2593 (+0)

Втрати ЗСУ

Яка ситуація на фронті

Оперативна інформація станом на вечір 18 липня щодо російського вторгнення. З початку доби відбулося 107 бойових зіткнень.

Найгарячішою залишалася ситуація на Покровському , Курахівському і Торецькому напрямках.

Протягом доби противник завдав по території України два ракетні удари із застосуванням трьох ракет, 54 авіаційні удари (задіяв, зокрема, 65 КАБ), використав для ураження 411 дронів-камікадзе. Здійснив майже 3000 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

На Харківському напрямку ворог вісім разів атакував неподалік Глибокого та Вовчанська. Всі атаки успішно відбиті нашими захисниками.

На Куп’янському напрямку ворог протягом дня 11 разів намагався просунутися до наших позицій неподалік Синьківки, Стельмахівки, Берестового та Піщаного.

На Лиманському напрямку ворог атакував тринадцять разів в районах Макіївки, Невського, Торського та Тернів.

На Сіверському напрямку ворог п’ять разів в продовж дня безуспішно намагався прорвати нашу оборону в районах Переїзного, Спірного та Виїмки.

На Краматорському напрямку активність ворога вилилась в п’ять бойових зіткнень. П’ять атак в районах Іванівського, Часового Яру та в напрямку Новомаркового захлинулись.

На Торецькому напрямку наші війська відбивали 18 атак противника поблизу Північного, Торецька та Нью-Йорка.

Найбільшу активність ворог проявив сьогодні на Покровському напрямку. Усього, від початку доби, окупанти 22 рази намагалися вклинитися в нашу оборону в районах населених пунктів Воздвиженка, Новоселівка Перша, Новоолександрівка, Прогрес, Уманське та Яснобродівка.

На Курахівському напрямку ворог 14 разів атакував наші позиції. Найбільшу активність проявив у районі Красногорівки та Парасковіївки.

Шість разів окупанти безуспішно штурмували наші позиції на Оріхівському напрямку поблизу Малої Токмачки, Роботиного та Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку противник не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Три невдалі штурми агресора було відбито українськими воїнами.