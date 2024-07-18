Чому ЗСУ залишили Урожайне на Донеччині — пояснення ОСУВ "Хортиця"
Категорія
Україна
Дата публікації

Чому ЗСУ залишили Урожайне на Донеччині — пояснення ОСУВ "Хортиця"

Урожайне
Джерело:  Суспільне

Сили оборони України відійшли з Урожайного Донецької області, тому що армія РФ розбила селище майже вщент, зруйновані позиції українських військових. Аби зберегти особовий склад, командування ухвалило рішення про відхід.

Головні тези:

  • Армія РФ руйнує Урожайне та позиції українських військових, тому ЗСУ змушені були залишити селище на Донеччині.
  • Відхід з Урожайного був ухвалений для збереження життя та здоров'я українських військовослужбовців.
  • Ситуація в Урожайному стала надто критичною через постійні обстріли російських військ, що призвело до руйнування позицій захисників.
  • Армія РФ не бере до уваги втрати, руйнуючи українські населені пункти. Контроль над ситуацією зберігається українськими військовими.
  • Урожайне було звільнене в ході літнього контрнаступу у 2023 році, після того як перебувало під окупацією з березня 2022 року.

ЗСУ відійшли з Урожайного

Про це 18 липня повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ “Хортиця” Назар Волошин.

Сили оборони через те, що ворог зруйнував в Урожайному майже все, відійшли на інші позиції. Було ухвалено рішення. Для збереження життя і здоров'я наших військовослужбовців, які тримали там оборону.

Наза Волошин

Наза Волошин

Речник ОСУВ “Хортиця”

Рішення про відхід з Урожайного ухвалили, оскільки позиції Сил оборони, як і сам населений пункт, були зруйновані постійними, комбінованими і тривалими обстрілами російських військ, пояснив Волошин.

Сам населений пункт також практично повністю знищений ворожими обстрілами. Позиції українських захисників були зруйновані, і тримати там особовий склад було загрозою для життя наших військових.

За словами Волошина, армія РФ не рахується із втратами, руйнуючи українські міста та селища.

Для досягнення успіхів і якихось перемог у зруйнованих населених пунктах і селищах противник щодня зазнає збитків. Вони тільки не одну сотню вбитими становлять, а результат — зруйнований населений пункт і навколо нього купа трупів російських солдатів, які вже не повернуться до своїх рідних додому.

Він підкреслив, що українські військові контролюють ситуацію на тому напрямку.

Повідомлення про відхід ЗСУ від позицій в Урожайному з'явилось 11 липня, проте в ОСУВ "Хортиця" тоді ці дані спростовували.

Урожайне на Донеччині: що відомо

Урожайне відноситься до Великоновосілківської селищної військової адміністрації Волноваського району Донецької області.

Ця ділянка фронту на півдні Донеччині, межує із Запорізькою областю. На фронті — це Времівський напрямок.

Населений пункт перебував в окупації з березня 2022 року.

Сили оборони звільнили селище Урожайне в ході літнього контрнаступу на півдні Донецької області у 2023 році. Про звільнення Урожайного стало відомо 16 серпня.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ відбили Урожайне та змусили армію РФ відступити — The Independent
ЗСУ відбили Урожайне та змусили армію РФ відступити — The Independent
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ звільнили Урожайне у Донецькій області
ЗСУ звільнили Урожайне у Донецькій області
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Касетні боєприпаси допомогли ЗСУ звільнити Урожайне — CNN
Касетні боєприпаси допомогли ЗСУ звільнити Урожайне — CNN

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?