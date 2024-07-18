Чому ЗСУ залишили Урожайне на Донеччині — пояснення ОСУВ "Хортиця"

Сили оборони України відійшли з Урожайного Донецької області, тому що армія РФ розбила селище майже вщент, зруйновані позиції українських військових. Аби зберегти особовий склад, командування ухвалило рішення про відхід.

ЗСУ відійшли з Урожайного

Про це 18 липня повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ “Хортиця” Назар Волошин.

Сили оборони через те, що ворог зруйнував в Урожайному майже все, відійшли на інші позиції. Було ухвалено рішення. Для збереження життя і здоров'я наших військовослужбовців, які тримали там оборону. Наза Волошин Речник ОСУВ “Хортиця”

Рішення про відхід з Урожайного ухвалили, оскільки позиції Сил оборони, як і сам населений пункт, були зруйновані постійними, комбінованими і тривалими обстрілами російських військ, пояснив Волошин.

Сам населений пункт також практично повністю знищений ворожими обстрілами. Позиції українських захисників були зруйновані, і тримати там особовий склад було загрозою для життя наших військових.

За словами Волошина, армія РФ не рахується із втратами, руйнуючи українські міста та селища.

Для досягнення успіхів і якихось перемог у зруйнованих населених пунктах і селищах противник щодня зазнає збитків. Вони тільки не одну сотню вбитими становлять, а результат — зруйнований населений пункт і навколо нього купа трупів російських солдатів, які вже не повернуться до своїх рідних додому. Поширити

Він підкреслив, що українські військові контролюють ситуацію на тому напрямку.

Повідомлення про відхід ЗСУ від позицій в Урожайному з'явилось 11 липня, проте в ОСУВ "Хортиця" тоді ці дані спростовували.

Урожайне на Донеччині: що відомо

Урожайне відноситься до Великоновосілківської селищної військової адміністрації Волноваського району Донецької області.

Ця ділянка фронту на півдні Донеччині, межує із Запорізькою областю. На фронті — це Времівський напрямок.

Населений пункт перебував в окупації з березня 2022 року.