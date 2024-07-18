Чому ЗСУ залишили Урожайне на Донеччині — пояснення ОСУВ "Хортиця"

Сили оборони України відійшли з Урожайного Донецької області, тому що армія РФ розбила селище майже вщент, зруйновані позиції українських військових. Аби зберегти особовий склад, командування ухвалило рішення про відхід.
Головні тези:
- Армія РФ руйнує Урожайне та позиції українських військових, тому ЗСУ змушені були залишити селище на Донеччині.
- Відхід з Урожайного був ухвалений для збереження життя та здоров'я українських військовослужбовців.
- Ситуація в Урожайному стала надто критичною через постійні обстріли російських військ, що призвело до руйнування позицій захисників.
- Армія РФ не бере до уваги втрати, руйнуючи українські населені пункти. Контроль над ситуацією зберігається українськими військовими.
- Урожайне було звільнене в ході літнього контрнаступу у 2023 році, після того як перебувало під окупацією з березня 2022 року.
ЗСУ відійшли з Урожайного
Про це 18 липня повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ “Хортиця” Назар Волошин.
Рішення про відхід з Урожайного ухвалили, оскільки позиції Сил оборони, як і сам населений пункт, були зруйновані постійними, комбінованими і тривалими обстрілами російських військ, пояснив Волошин.
Сам населений пункт також практично повністю знищений ворожими обстрілами. Позиції українських захисників були зруйновані, і тримати там особовий склад було загрозою для життя наших військових.
За словами Волошина, армія РФ не рахується із втратами, руйнуючи українські міста та селища.
Він підкреслив, що українські військові контролюють ситуацію на тому напрямку.
Повідомлення про відхід ЗСУ від позицій в Урожайному з'явилось 11 липня, проте в ОСУВ "Хортиця" тоді ці дані спростовували.
Урожайне на Донеччині: що відомо
Урожайне відноситься до Великоновосілківської селищної військової адміністрації Волноваського району Донецької області.
Ця ділянка фронту на півдні Донеччині, межує із Запорізькою областю. На фронті — це Времівський напрямок.
Населений пункт перебував в окупації з березня 2022 року.
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