Почему ВСУ оставили Урожайное в Донецкой области — объяснение ОСУВ "Хортица"

Силы обороны Украины отошли из Урожайного Донецкой области, потому что армия РФ разбила поселок почти дотла, разрушены позиции украинских военных. Чтобы сохранить личный состав, командование приняло решение об отходе.

ВСУ отошли с Урожайного

Об этом 18 июля сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин.

Силы обороны, потому что враг разрушил в Урожайном почти все, отошли на другие позиции. Было принято решение. Для сохранения жизни и здоровья наших военнослужащих, державших там оборону. Назар Волошин Спикер ОСУВ "Хортица"

Решение об уходе из Урожайного было принято, поскольку позиции Сил обороны, как и сам населенный пункт, были разрушены постоянными, комбинированными и длительными обстрелами российских войск, пояснил Волошин.

Сам населенный пункт также практически полностью уничтожен вражескими обстрелами. Позиции украинских защитников были разрушены и держать там личный состав было угрозой для жизни наших военных.

По словам Волошина, армия РФ не считается с потерями, разрушая украинские города и поселки.

Для достижения успехов и каких-то побед в разрушенных населенных пунктах и поселках противник ежедневно терпит убытки. Они только не одну сотню убитыми составляют, а результат — разрушенный населенный пункт и вокруг него куча трупов российских солдат, которые уже не вернутся домой. Поделиться

Он подчеркнул, что украинские военные контролируют ситуацию в том направлении.

Сообщение об отходе ВСУ от позиций в Урожайном появилось 11 июля, однако в ОСУО "Хортица" тогда эти данные опровергали.

Урожайное в Донецкой области: что известно

Урожайное относится к Великоновоселковской поселковой военной администрации Волновахского района Донецкой области.

Этот участок фронта на юге Донетчины граничит с Запорожской областью. На фронте — это Времевское направление.

Населённый пункт был в оккупации с марта 2022 года.