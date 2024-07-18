ЗСУ продовжують оборонну операцію на Лівобережжі Дніпра

Сили оборони продовжують виконувати бойові завдання в районі Кринок

Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону.

Ситуація трохи не така критична, як її інтерпретують деякі медіа та блогери. З цього приводу маю сказати, що наш ключовий меседж такий — Сили оборони продовжують виконувати бойові завдання на лівобережжі Дніпра, зокрема в районі населеного пункту Кринки, — заявив речник. Дмитро Лиховій Речник ОСУВ "Таврія"

Водночас Лиховій підтвердив, що внаслідок інтенсивного комбінованого і тривалого вогневого впливу ворога більшість основних позицій ЗСУ зруйновані вщент.

Саме село просто перетворилося на груду каміння, воно повністю знищене ворожими обстрілами. Це вже давно не населений пункт — це місце, де фактично неможливо тримати оборону, — заявив речник. Поширити

За словами Лиховія, українські захисники й надалі перебувають на визначених позиціях і на плацдармах на Лівобережжі Дніпра — знищують окупантів і завдають російській армії відчутних втрат.

Армія РФ завдала 67 авіаційних ударів по Україні 17 липня

Протягом минулої доби зафіксовано 144 бойових зіткнення.

17 липня армія РФ завдала по позиціях українських підрозділів 67 авіаційних ударів, задіяно, зокрема, 104 КАБи. Крім цього, здійснив 4605 обстрілів, 94 з них — із реактивних систем залпового вогню.

Вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали двох ударів по скупченнях військової техніки і живої сили противника, уразили два пункти управління, засіб ППО, чотири радіолокаційних станції і станції РЕБ та ще два важливих об’єкти противника.