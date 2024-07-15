Чому США обмежують право України на удари ракетами ATACMS по РФ

Райдер зазначив, що керівництво США не хоче бачити неочікуваних наслідків ескалації, які можуть погрожувати розширенням розв’язаної Росією злочинної війни за межі України.

Гадаю, це те, на що нам усім потрібно зважати і ставитися до цього дуже серйозно. Однак ми ніколи жодним чином не недооцінюємо загрозу, яку Росія становить для України. Тому ми будемо працювати з Україною і надалі, щоб вона мала все необхідне для захисту своєї суверенної території і свого народу, - підкреслив речник Пентагону. Поширити

Пет Райдер

Він зазначив, що мова йде про здоровий глузд.

Гадаю, це те, на що нам усім потрібно зважати і ставитися до цього дуже серйозно. Однак ми ніколи жодним чином не недооцінюємо загрозу, яку Росія становить для України. Тому ми будемо працювати з Україною і надалі, щоб вона мала все необхідне для захисту своєї суверенної території і свого народу, - наголошує Райдер. Поширити

Тому, за словами представника Пентагону, від початку війни Штати тісно співпрацюють з Україною та європейськими партнерами, щоб запобігти ширшій війні.

США не перебувають у стані війни з Росією. Ми не прагнемо конфлікту з Росією, але ми повністю підтримуємо право України на самозахист, і ми будемо продовжувати працювати з Україною, щоб переконатися, що вона зможе це зробити, - підкреслив речник Пентагону. Поширити

Райдер додав, що США будуть і надалі вести активні розмови з українцями, але зараз політика не змінилася.

Що у Пентагоні кажуть стосовно F-16 для України

F-16 має неймовірні можливості. Це літак, який ми самі використовуємо в США, як і багато країн НАТО та інші країни світу. Це високотехнологічна система, яка вимагає спеціального навчання не лише щодо керування, але і щодо її обслуговування та підтримки, - зазначив Райдер. Поширити

Він підкреслив, що коаліція країн з передачі винищувачів Україні активно співпрацює з Данією та Нідерландами.

Крім того, ведуться роботи щодо технічного обслуговування цих літаків і того, як найкраще використовувати винищувачі в умовах, з якими зіткнуться українські пілоти.

Тож, знову ж таки, над цим треба буде працювати і далі. Зрештою, саме Україна вирішуватиме, як використовувати ці літаки на українській суверенній території. Але ми будемо працювати з міжнародною спільнотою, щоб зробити все можливе для гарантування того, що коли українці отримають ці літаки, вони зможуть їх обслуговувати, утримувати і експлуатувати, - зазначив речник Пентагону. Поширити

Він також прокоментував думки експертів про те, що допоки РФ зможе розміщувати свою ППО там, куди не можна бити ракетами ATACMS, Україна не зможе повноцінно застосовувати F-16.

За словами представника Пентагону, США "на дуже регулярній основі" співпрацюють з українськими партнерами щодо їхніх потреб, коли йдеться про захист суверенної території України та повернення окупованих територій.