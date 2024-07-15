За словами речника Пентагону Пета Райдера, політика США щодо використання Україною американської далекобійної зброї по стратегічних об'єктах на території Росії не змінилась.
Головні тези:
- Політика США щодо використання українською армією американської далекобійної зброї по Росії залишається незмінною з метою уникнення негативних наслідків ескалації конфлікту.
- США підтримують право України на самозахист, однак обмежують її використання ракет ATACMS для уникнення небезпечних ситуацій.
- Передача американських винищувачів F-16 для України вимагає спеціального навчання та технічної підтримки з боку міжнародної спільноти.
- США активно співпрацюють з українськими партнерами з метою захисту суверенної території України та повернення окупованих територій.
- Регулярні консультації та підтримка українських потреб щодо оборони свідчать про підтримку США у боротьбі України з агресором.
Чому США обмежують право України на удари ракетами ATACMS по РФ
Райдер зазначив, що керівництво США не хоче бачити неочікуваних наслідків ескалації, які можуть погрожувати розширенням розв’язаної Росією злочинної війни за межі України.
Він зазначив, що мова йде про здоровий глузд.
Тому, за словами представника Пентагону, від початку війни Штати тісно співпрацюють з Україною та європейськими партнерами, щоб запобігти ширшій війні.
Райдер додав, що США будуть і надалі вести активні розмови з українцями, але зараз політика не змінилася.
Що у Пентагоні кажуть стосовно F-16 для України
Він підкреслив, що коаліція країн з передачі винищувачів Україні активно співпрацює з Данією та Нідерландами.
Крім того, ведуться роботи щодо технічного обслуговування цих літаків і того, як найкраще використовувати винищувачі в умовах, з якими зіткнуться українські пілоти.
Він також прокоментував думки експертів про те, що допоки РФ зможе розміщувати свою ППО там, куди не можна бити ракетами ATACMS, Україна не зможе повноцінно застосовувати F-16.
За словами представника Пентагону, США "на дуже регулярній основі" співпрацюють з українськими партнерами щодо їхніх потреб, коли йдеться про захист суверенної території України та повернення окупованих територій.
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