За словами заступника керівника Офісу президента Ігоря Жовкви, Україна вже найближчим часом розраховує на отримання від США дозволу бити американською зброєю по стратегічних об'єктах у глиб країни-агресорки Росії.

Україна очікує на дозвіл США бити по об’єктах окупаційної армії РФ у глиб території країни-агресорки

За словами Жовкви, робота над отриманням відповідного дозволу з боку США ведеться вже давно і почалась задовго до саміту НАТО у Вашингтоні.

Відтоді, як додає заступник керівника ОП, є певні зрушення у цьому питанні.

Ми працюємо зі США на різних рівнях – з Міністерством оборони, Радою нацбезпеки, Білим домом – ми рухаємося цим шляхом і сподіваємося, що це рішення ухвалять найближчим часом. Нам це потрібно. Але давайте не будемо спекулювати в пресі про це дуже важливе рішення. Українське керівництво працює над цим, і ми це зробимо. Усі важливі рішення, які США ухвалювали раніше, – все робилося дуже тихо, і цього разу буде так само, - пояснює Жовква. Поширити

Військові ЗСУ

За його словами, Україна наголошує на необхідності захищатися від ракетних ударів, які завдаються з конкретних відомих місць.

Одноначно буде, так само, як це було в минулому з інших питань, які ми обговорювали з адміністрацією, - запевнив Жовква. Поширити

Як у Зеленського оцінюють результати саміту НАТО у Вашингтоні

За словами Жовкви, в Офісі президента в цілому задоволені результатами саміту НАТО у Вашингтоні.

Жовква заявив, що саміт у Вашингтоні однозначно виявився кращим за результати саміту у Вільнюсі.

Минулого року ми сподівалися на практичніші результати саміту. І цього року у Вашингтоні ми їх отримали. Зокрема у формулюванні фінальної декларації саміту щодо незворотного шляху України до НАТО – це було для нас важливо, і країни досягли в цьому згоди, - наголосив високопосадовець з ОП. Поширити

Серед інших практичних результатів він назвав чіткі обіцянки щодо ППО, збільшення об’ємів тренування українських пілотів та фахівців для F-16, а також відзначив, що певні позитивні ініціативи вийшли від НАТО – як нова місія НАТО в Україні, яка допоможе координувати постачання зброї та розвиток оперативної сумісності ЗСУ з арміями партнерів, а також домовленість про обсяги військової допомоги на 40 млрд доларів, яку у наступному році отримає Україна.