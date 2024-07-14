За словами заступника керівника Офісу президента Ігоря Жовкви, Україна вже найближчим часом розраховує на отримання від США дозволу бити американською зброєю по стратегічних об'єктах у глиб країни-агресорки Росії.
Головні тези:
- Україна очікує на отримання від США дозволу на удари по стратегічних об'єктах у глиб Росії.
- Офіс президента позитивно оцінив результати саміту НАТО у Вашингтоні, назвавши їх практичними.
- Серед результатів саміту - обіцянки щодо підтримки України в сфері ППО та збільшення обсягів військової допомоги.
- Ігор Жовква зазначив про позитивні ініціативи, такі як нова місія НАТО в Україні та домовленість про військову допомогу на 40 млрд доларів.
- Усі важливі рішення стосовно України та США в цьому питанні будуть ухвалені дуже тихо та координовано.
Україна очікує на дозвіл США бити по об’єктах окупаційної армії РФ у глиб території країни-агресорки
За словами Жовкви, робота над отриманням відповідного дозволу з боку США ведеться вже давно і почалась задовго до саміту НАТО у Вашингтоні.
Відтоді, як додає заступник керівника ОП, є певні зрушення у цьому питанні.
За його словами, Україна наголошує на необхідності захищатися від ракетних ударів, які завдаються з конкретних відомих місць.
Як у Зеленського оцінюють результати саміту НАТО у Вашингтоні
За словами Жовкви, в Офісі президента в цілому задоволені результатами саміту НАТО у Вашингтоні.
Жовква заявив, що саміт у Вашингтоні однозначно виявився кращим за результати саміту у Вільнюсі.
Серед інших практичних результатів він назвав чіткі обіцянки щодо ППО, збільшення об’ємів тренування українських пілотів та фахівців для F-16, а також відзначив, що певні позитивні ініціативи вийшли від НАТО – як нова місія НАТО в Україні, яка допоможе координувати постачання зброї та розвиток оперативної сумісності ЗСУ з арміями партнерів, а також домовленість про обсяги військової допомоги на 40 млрд доларів, яку у наступному році отримає Україна.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-