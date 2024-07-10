У Конгресі США закликали зняти з України обмеження на удари західною зброєю по РФ
Категорія
Політика
Дата публікації

У Конгресі США закликали зняти з України обмеження на удари західною зброєю по РФ

Майк Джонсон
Джерело:  Голос Америки

Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон виступ за зняття обмежень з України на використання західної зброї для ударів по території РФ.

Головні тези:

  • Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон закликав зняти обмеження на використання західної зброї Україною для ударів по території РФ.
  • Його вимога полягає у наданні Україні гнучкості в застосуванні зброї та допомоги для ведення війни.
  • Підтримка з боку США в українській боротьбі з російською агресією є важливою для зміцнення українсько-американських стосунків.
  • Зняття обмежень на використання західної зброї Україною сприятиме її обороноздатності та можливості дасти відсіч на атаки.
  • Вагомість цієї ініціативи полягає у підтримці української свободи і демократичних цінностей в умовах російської агресії.

Джонсон виступає за знаття обмежень з України на використання західної зброї для ударів по РФ

Я пояснив, що воля Конгресу полягає в тому, щоб дозволити їм гнучкість у використанні зброї та допомоги, яку ми вже надіслали. Щоб вони могли вести війну так, як вони вважають за потрібне. Я прихильник цього. Я вважаю, що це й був намір Конгресу, - підкреслив Джонсон.

Джонсон закликає зняти з України обмеження на використання західної зброї
Артилерія ЗСУ

10 липня Майк Джонсон провів зустріч із президентом Володимиром Зеленським.

Ключовою темою розмови було зміцнення українсько-американської співпраці.

Обговорили очікування від саміту НАТО й прогрес України у впровадженні реформ на шляху до вступу в ЄС і НАТО. Для економічної стійкості нашої держави важлива подальша бюджетна підтримка з боку США. Світ має залишитися місцем, де перемагають свобода й демократичні цінності. Дякую за підтримку українського народу в боротьбі з повномасштабною російською агресією, - зазначив Зеленський.

Що казав Джонсон стосовно зняття обмежень на використання Україною західної зброї

Раніше спікер Палати представників заявив, що нинішніх дозволів для ЗСУ на використання зброї США по території Росії недостатньо. За його словами, у Штатах мають перестати "займатись мікроменеджментом воєнних зусиль в Україні".

Варто зазначити, що у травні Джонсон розкритикував заборону на удари по РФ американською зброєю. На його думку, це була "не дуже хороша політика" для США. 

Я думаю, потрібно дозволити Україні вести війну так, як вона вважає за потрібне. У них має бути можливість дати відсіч, - переконаний Джонсон.

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