Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон виступ за зняття обмежень з України на використання західної зброї для ударів по території РФ.
Головні тези:
- Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон закликав зняти обмеження на використання західної зброї Україною для ударів по території РФ.
- Його вимога полягає у наданні Україні гнучкості в застосуванні зброї та допомоги для ведення війни.
- Підтримка з боку США в українській боротьбі з російською агресією є важливою для зміцнення українсько-американських стосунків.
- Зняття обмежень на використання західної зброї Україною сприятиме її обороноздатності та можливості дасти відсіч на атаки.
- Вагомість цієї ініціативи полягає у підтримці української свободи і демократичних цінностей в умовах російської агресії.
Джонсон виступає за знаття обмежень з України на використання західної зброї для ударів по РФ
10 липня Майк Джонсон провів зустріч із президентом Володимиром Зеленським.
Ключовою темою розмови було зміцнення українсько-американської співпраці.
Що казав Джонсон стосовно зняття обмежень на використання Україною західної зброї
Раніше спікер Палати представників заявив, що нинішніх дозволів для ЗСУ на використання зброї США по території Росії недостатньо. За його словами, у Штатах мають перестати "займатись мікроменеджментом воєнних зусиль в Україні".
Варто зазначити, що у травні Джонсон розкритикував заборону на удари по РФ американською зброєю. На його думку, це була "не дуже хороша політика" для США.
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