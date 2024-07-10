Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон виступ за зняття обмежень з України на використання західної зброї для ударів по території РФ.

Джонсон виступає за знаття обмежень з України на використання західної зброї для ударів по РФ

Я пояснив, що воля Конгресу полягає в тому, щоб дозволити їм гнучкість у використанні зброї та допомоги, яку ми вже надіслали. Щоб вони могли вести війну так, як вони вважають за потрібне. Я прихильник цього. Я вважаю, що це й був намір Конгресу, - підкреслив Джонсон. Поширити

Артилерія ЗСУ

10 липня Майк Джонсон провів зустріч із президентом Володимиром Зеленським.

Ключовою темою розмови було зміцнення українсько-американської співпраці.

Обговорили очікування від саміту НАТО й прогрес України у впровадженні реформ на шляху до вступу в ЄС і НАТО. Для економічної стійкості нашої держави важлива подальша бюджетна підтримка з боку США. Світ має залишитися місцем, де перемагають свобода й демократичні цінності. Дякую за підтримку українського народу в боротьбі з повномасштабною російською агресією, - зазначив Зеленський. Поширити

Що казав Джонсон стосовно зняття обмежень на використання Україною західної зброї

Раніше спікер Палати представників заявив, що нинішніх дозволів для ЗСУ на використання зброї США по території Росії недостатньо. За його словами, у Штатах мають перестати "займатись мікроменеджментом воєнних зусиль в Україні".

Варто зазначити, що у травні Джонсон розкритикував заборону на удари по РФ американською зброєю. На його думку, це була "не дуже хороша політика" для США.