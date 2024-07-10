Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон выступил за снятие ограничений с Украины на использование западного оружия для ударов по территории РФ.

Джонсон выступает за снятие ограничений из Украины на использование западного оружия для ударов по РФ

Я объяснил, что воля Конгресса заключается в том, чтобы позволить им гибкость в использовании оружия и помощи, которую мы уже направили. Чтобы они могли вести войну так, как они считают нужным. Я сторонник этого. Я считаю, что это было намерение Конгресса, - подчеркнул Джонсон. Поделиться

Артиллерия ВСУ

10 июля Майк Джонсон провел встречу с президентом Владимиром Зеленским.

Ключевой темой разговора было укрепление украинско-американского сотрудничества.

Обсудили ожидания от саммита НАТО и прогресс Украины в проведении реформ на пути вступления в ЕС и НАТО. Для экономической устойчивости нашего государства важна дальнейшая бюджетная поддержка США. Мир должен остаться местом, где побеждают свобода и демократические ценности. Благодарю за поддержку украинского народа в борьбе с полномасштабной российской агрессией, - отметил Зеленский. Поделиться

Что говорил Джонсон о снятии ограничений на использование Украиной западного оружия

Ранее спикер Палаты представителей заявил, что нынешних разрешений для ВСУ на использование оружия США по территории России недостаточно. По его словам, в Штатах должны перестать "заниматься микроменеджментом военных усилий в Украине".

Следует отметить, что в мае Джонсон раскритиковал запрет на удары по РФ американским оружием. По его мнению, это была не очень хорошая политика для США.