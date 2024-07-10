Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон выступил за снятие ограничений с Украины на использование западного оружия для ударов по территории РФ.
Главные тезисы
- Спикер Палаты представителей Конгресса США призвал снять ограничения с Украины на использование западного оружия для ударов по территории РФ.
- Снятие ограничений на использование западного оружия Украиной способствует ее обороноспособности и возможности отпора на атаки.
- Поддержка со стороны США в украинской борьбе с российской агрессией важна для укрепления украинско-американских отношений.
- Спикер выступает за гибкость в использовании оружия Украиной и помощь в ведении войны в условиях российской агрессии.
- Джонсон подчеркнул необходимость позволить Украине вести войну так, как она считает нужным, и дать возможность отпора на атаки.
Джонсон выступает за снятие ограничений из Украины на использование западного оружия для ударов по РФ
10 июля Майк Джонсон провел встречу с президентом Владимиром Зеленским.
Ключевой темой разговора было укрепление украинско-американского сотрудничества.
Что говорил Джонсон о снятии ограничений на использование Украиной западного оружия
Ранее спикер Палаты представителей заявил, что нынешних разрешений для ВСУ на использование оружия США по территории России недостаточно. По его словам, в Штатах должны перестать "заниматься микроменеджментом военных усилий в Украине".
Следует отметить, что в мае Джонсон раскритиковал запрет на удары по РФ американским оружием. По его мнению, это была не очень хорошая политика для США.
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