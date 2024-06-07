На фоне продолжающейся Россией преступной войны против Украины США и союзники постепенно снимают наложенные ограничения на поддержку Киева, идя на определенный риск.

Союзники повышают ставки в поддержке Украины на фоне продолжения войны

В материале издания отмечается, что в последнее время США разрешили Украине использовать американское оружие для ударов по целям на территории России.

Вскоре военные инструкторы НАТО должны появиться в Украине для проведения учений бойцов ВСУ.

Авторы материала отмечают, что еще полгода назад западные партнеры отказывались от расширения форматов поддержки Украины, однако недавние успехи оккупационной армии РФ на фронте заставили союзников и США отказываться от так называемых "красных линий".

Также страх перед дальнейшим продвижением российских войск этим летом заставил западных лидеров обеспокоиться тем, что Украина может проиграть войну, если они не будут принимать срочные и решительные меры, - говорится в публикации. Поделиться

При этом отмечается, что в Белом доме пришли к выводу, что большинство циничных угроз кремлевского диктатора Владимира Путина не имеют под собой реальных оснований.

Путин предпринял очень мало действий, которые могли бы спровоцировать более широкую войну. Отчасти это может быть связано с тем, что Вашингтон, похоже, выразил России свои "красные линии", предполагают авторы материала. Поделиться

Отмечается, что президент США Джо Байден идет на больший риск в отношениях с Россией.

Авторы материала предполагают, что, вероятно, во время саммита НАТО в Вашингтоне будет объявлено о новом пакете безопасности для Украины.

Тем не менее существует реальный и растущий риск конфликта России с США и другими членами НАТО. Западные лидеры не могут ожидать, что Путин будет сидеть сложа руки, когда все его блефы будут раскрыты. Он не собирается начать лобовую атаку на страну НАТО, но риск все более агрессивных и разрушительных российских кибератак растет, и Кремль может найти другие способы усложнить жизнь в странах НАТО. Есть также очевидный риск того, что Украина может использовать западное оружие для атак, которые (случайно или намеренно) ударят по российскому гражданскому населению. Или, что в результате российских ударов по Украине погибнут инструкторы НАТО. Любой из этих сценариев приведет к дальнейшей эскалации, – предупреждают журналисты издания. Поделиться

Как в Белом доме относятся к отправке союзниками по НАТО военных инструкторов в Украину

По информации журналистов издания Politico, президент Джо Байден во время телефонного разговора не поддержал решение лидера Франции Эммануэля Макрона по поводу отправки французских военных инструкторов в Украину.

Авторы материала со ссылкой на двух американских чиновников отметили, что в разговоре с Макроном Байден выразил обеспокоенность потенциальными последствиями отправки войск из любой страны НАТО туда, где они могут оказаться на линии огня и привести к эскалации конфликта.

В материале говорится, что разговор Байдена и Макрона завершился отсутствием согласованного решения по этому вопросу.

Как указывает издание, Байден и Макрон не совпадают по нескольким важным вопросам.

Французский президент запланировал себе роль сторонника европейской самообеспеченности и самоопределения.

В то же время Белый дом считает его чем-то вроде "Джокера" в картах, который вынуждает администрацию Байдена нервничать.