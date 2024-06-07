На фоне продолжающейся Россией преступной войны против Украины США и союзники постепенно снимают наложенные ограничения на поддержку Киева, идя на определенный риск.
Главные тезисы
- США и союзники постепенно снимают наложенные ограничения на поддержку Украины из-за российской агрессии.
- Новые возможности для Украины использовать американское оружие и получать военных инструкторов НАТО.
- Риск дальнейшей эскалации конфликта между Россией, США и НАТО из-за возобновления военной помощи Украине.
- Президент США Джо Байден рискует в отношениях с Россией, что может привести к вооруженным конфликтам.
- Существует реальный и растущий риск конфликта России с США и другими членами НАТО из-за сложившейся ситуации в регионе.
Союзники повышают ставки в поддержке Украины на фоне продолжения войны
В материале издания отмечается, что в последнее время США разрешили Украине использовать американское оружие для ударов по целям на территории России.
Вскоре военные инструкторы НАТО должны появиться в Украине для проведения учений бойцов ВСУ.
Авторы материала отмечают, что еще полгода назад западные партнеры отказывались от расширения форматов поддержки Украины, однако недавние успехи оккупационной армии РФ на фронте заставили союзников и США отказываться от так называемых "красных линий".
При этом отмечается, что в Белом доме пришли к выводу, что большинство циничных угроз кремлевского диктатора Владимира Путина не имеют под собой реальных оснований.
Отмечается, что президент США Джо Байден идет на больший риск в отношениях с Россией.
Авторы материала предполагают, что, вероятно, во время саммита НАТО в Вашингтоне будет объявлено о новом пакете безопасности для Украины.
Как в Белом доме относятся к отправке союзниками по НАТО военных инструкторов в Украину
По информации журналистов издания Politico, президент Джо Байден во время телефонного разговора не поддержал решение лидера Франции Эммануэля Макрона по поводу отправки французских военных инструкторов в Украину.
Авторы материала со ссылкой на двух американских чиновников отметили, что в разговоре с Макроном Байден выразил обеспокоенность потенциальными последствиями отправки войск из любой страны НАТО туда, где они могут оказаться на линии огня и привести к эскалации конфликта.
В материале говорится, что разговор Байдена и Макрона завершился отсутствием согласованного решения по этому вопросу.
Как указывает издание, Байден и Макрон не совпадают по нескольким важным вопросам.
Французский президент запланировал себе роль сторонника европейской самообеспеченности и самоопределения.
В то же время Белый дом считает его чем-то вроде "Джокера" в картах, который вынуждает администрацию Байдена нервничать.
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