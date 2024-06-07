США передадут Украине новый пакет помощи на 225 млн долл

Соединенные Штаты Америки окажут Украине военную помощь на сумму около 225 миллионов долларов.
Главные тезисы
- США передали Украине пакет военной помощи на 225 миллионов долларов, включающий боеприпасы и оборудование для высокоточных систем.
- Франция предоставит Украине истребители Mirage 2000 и проведет подготовку украинских пилотов.
- Италия передаст Украине вторую систему противовоздушной обороны SAMP/T, которая усилит обороноспособность страны.
- Ужесточение военных мощностей Украины поможет в обеспечении безопасности и стабильности в регионе в условиях обострения конфликта с Россией.
Что известно о новой помощи США для Украины
Ожидается, что в пакет войдут боеприпасы для артиллерийских ракетных систем (HIMARS), а также минометные системы и ряд артиллерийских снарядов.
Новый пакет помощи предоставляется в рамках президентских полномочий по сокращению вооружений, позволяющих изымать системы и боеприпасы из существующих американских запасов, чтобы они могли быстро отправиться на фронт.
Собеседники АР добавили, что пакет помощи также включает в себя ракеты для системы противовоздушной обороны HAWK, зенитные ракеты Stinger, противотанковые системы Javelin и AT-4, 155-мм гаубицы, бронемашины, прицепы, патрульные катера и широкий спектр другого оборудования.
Какую помощь должна получить Украина
6 июня президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна передаст Украине истребители Mirage 2000. Кроме того, Франция проведет подготовку украинских пилотов, которые будут летать на этих истребителях.
Ранее стало известно, что Италия передаст Украине вторую систему противовоздушной обороны SAMP/T, способную перехватывать баллистические ракеты. Об этом заявил министр иностранных дел страны Антонио Таяни. Система войдет в новый — уже девятый — пакет помощи Украине от Италии. Он находится в стадии подготовки.
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