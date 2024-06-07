США передадут Украине новый пакет помощи на 225 млн долл

Соединенные Штаты Америки окажут Украине военную помощь на сумму около 225 миллионов долларов.

Что известно о новой помощи США для Украины

Ожидается, что в пакет войдут боеприпасы для артиллерийских ракетных систем (HIMARS), а также минометные системы и ряд артиллерийских снарядов.

Новый пакет помощи предоставляется в рамках президентских полномочий по сокращению вооружений, позволяющих изымать системы и боеприпасы из существующих американских запасов, чтобы они могли быстро отправиться на фронт.

Собеседники АР добавили, что пакет помощи также включает в себя ракеты для системы противовоздушной обороны HAWK, зенитные ракеты Stinger, противотанковые системы Javelin и AT-4, 155-мм гаубицы, бронемашины, прицепы, патрульные катера и широкий спектр другого оборудования.

Какую помощь должна получить Украина

6 июня президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна передаст Украине истребители Mirage 2000. Кроме того, Франция проведет подготовку украинских пилотов, которые будут летать на этих истребителях.