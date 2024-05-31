Помощь Украине. Столтенберг призвал НАТО продлить ежегодную поддержку в размере 40 млрд евро

С момента полномасштабного вторжения России в Украину союзники ежегодно оказывали на военную поддержку Украины примерно 40 млрд евро и "должны поддерживать по крайней мере этот уровень поддержки ежегодно столько, сколько потребуется".

Столтенберг призвал НАТО продолжить поддержку Украины

Предложение по Украине озвучил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции во время встречи министров иностранных дел в Чехии.

Я также предложил, чтобы союзники активно разделили это бремя. Поделиться

По словам генсека НАТО, такое обязательство в долгосрочной перспективе будет гарантировать, что у Украины будет предсказуемость, необходимая для ведения войны, самообороны и планирования восстановления.

А также пришлет сообщение Москве, что она не сможет "переждать" Запад. Йенс Столтенберг Генсек НАТО

Члены НАТО, говорит Столтенберг, согласились, что Украина станет членом альянса и работает над тем, как приблизить Украину к этому.

Наши дискуссии были сосредоточены на поддержке Украины. Хочется остановить эту войну, но парадокс состоит в том, что чем лучше мы подготовимся к долгосрочной перспективе, тем быстрее война закончится”.

"Окончательные решения" приняты не были, говорит Столтенберг, но участники "достигли значительного прогресса" по нескольким вопросам. Среди них — намерение НАТО играть координирующую роль в обеспечении оборудования Украины.

Практически вся военная помощь в Украине, 99% поступает от союзников по НАТО. Поэтому имеет смысл, чтобы НАТО играло большую роль в этих усилиях. Это позволит нам использовать структуры альянса, чтобы поставить нашу поддержку на более крепкую основу, обеспечить Киеву большую предсказуемость и удовлетворить как ближайшие, так и долгосрочные потребности. Поделиться

Среди других вопросов, которые были рассмотрены — продолжение финансовой поддержки Украины "ежегодно столько, сколько потребуется".

Участники встречи в Праге обсудили путь Украины в НАТО.

Союзники соглашаются с тем, что будущее Украины в НАТО, и мы полны решимости достичь прогресса в формировании этого пути. Членство в альянсе станет окончательной гарантией безопасности Украины. Это обеспечит стабильность, необходимую для восстановления страны.

Он подчеркнул: Россия начала эту войну, аннексировала Крым, ведет самый кровавый конфликт в Европе со времен Второй мировой войны, наносит удары по больницам, школам и торговым центрам, бомбит энергетическую инфраструктуру, убивает мирное украинское население.

Поэтому Украина имеет право защищаться "от ужасной жестокости России" и это не эскалация.

Самооборона — это не эскалация. Самозащита является базовым правом. Это закреплено в Уставе ООН. Украина имеет право и обязана защищать свой народ и мы имеем право помочь Украине поддержать ее право на самооборону. Поделиться

О разрешении атаковать цели внутри России Столтенберг добавил:

Я приветствую, что союзники смягчают ограничения на использование оружия. Мы должны помнить, что это война России, Россия напала на Украину и Украина имеет право на самооборону. Право на самооборону включает также удары по законным военным целям в России.

Генсек отметил, что Россия, переместив усилия на северный фронт, привела войну к своим границам в отличие от поля боя, которое раньше было более углублено в украинскую территорию.

НАТО не пугают угрозы диктатора Путина

Как отметил генсек блока, угрозы официальной Москвы не являются чем-то принципиально новым.

Мы с 2022 года оказываем помощь Украине… Долгое время Путин запугивал нас, побуждая не делать этого. Он еще перед началом вторжения в феврале 2022 года предостерег нас не помогать Украине и угрожал последствиями… Поэтому здесь ничего нового. Поделиться

Кроме того, Столтенберг в очередной раз повторил заявление, с которым он выступил накануне встречи НАТО о том, что Украина должна бить по России, чтобы защищаться.