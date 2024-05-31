Помощь Украине. Столтенберг призвал НАТО продлить ежегодную поддержку в размере 40 млрд евро

С момента полномасштабного вторжения России в Украину союзники ежегодно оказывали на военную поддержку Украины примерно 40 млрд евро и "должны поддерживать по крайней мере этот уровень поддержки ежегодно столько, сколько потребуется".
Столтенберг призвал НАТО продолжить поддержку Украины
Предложение по Украине озвучил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции во время встречи министров иностранных дел в Чехии.
По словам генсека НАТО, такое обязательство в долгосрочной перспективе будет гарантировать, что у Украины будет предсказуемость, необходимая для ведения войны, самообороны и планирования восстановления.
Члены НАТО, говорит Столтенберг, согласились, что Украина станет членом альянса и работает над тем, как приблизить Украину к этому.
Наши дискуссии были сосредоточены на поддержке Украины. Хочется остановить эту войну, но парадокс состоит в том, что чем лучше мы подготовимся к долгосрочной перспективе, тем быстрее война закончится”.
"Окончательные решения" приняты не были, говорит Столтенберг, но участники "достигли значительного прогресса" по нескольким вопросам. Среди них — намерение НАТО играть координирующую роль в обеспечении оборудования Украины.
Среди других вопросов, которые были рассмотрены — продолжение финансовой поддержки Украины "ежегодно столько, сколько потребуется".
Участники встречи в Праге обсудили путь Украины в НАТО.
Союзники соглашаются с тем, что будущее Украины в НАТО, и мы полны решимости достичь прогресса в формировании этого пути. Членство в альянсе станет окончательной гарантией безопасности Украины. Это обеспечит стабильность, необходимую для восстановления страны.
Он подчеркнул: Россия начала эту войну, аннексировала Крым, ведет самый кровавый конфликт в Европе со времен Второй мировой войны, наносит удары по больницам, школам и торговым центрам, бомбит энергетическую инфраструктуру, убивает мирное украинское население.
Поэтому Украина имеет право защищаться "от ужасной жестокости России" и это не эскалация.
О разрешении атаковать цели внутри России Столтенберг добавил:
Я приветствую, что союзники смягчают ограничения на использование оружия. Мы должны помнить, что это война России, Россия напала на Украину и Украина имеет право на самооборону. Право на самооборону включает также удары по законным военным целям в России.
Генсек отметил, что Россия, переместив усилия на северный фронт, привела войну к своим границам в отличие от поля боя, которое раньше было более углублено в украинскую территорию.
НАТО не пугают угрозы диктатора Путина
Как отметил генсек блока, угрозы официальной Москвы не являются чем-то принципиально новым.
Кроме того, Столтенберг в очередной раз повторил заявление, с которым он выступил накануне встречи НАТО о том, что Украина должна бить по России, чтобы защищаться.
Украина имеет право на самооборону (натовское оружие) и это не делает НАТО участником войны, — добавил он.
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