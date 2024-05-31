Допомога Україні. Столтенберг закликав НАТО продовжити щорічну підтримку у розмірі 40 млрд євро

З моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну союзники щороку надавали на військову підтримку України приблизно 40 млрд євро та “повинні підтримувати принаймні цей рівень підтримки щороку стільки, скільки буде потрібно”.

Столтенберг закликав НАТО продовжити підтримку України

Пропозицію щодо України озвучив генсек НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції під час зустрічі міністрів закордонних справ у Чехії.

Я також запропонував, щоб союзники активно розділили цей тягар. Поширити

За словами генсека НАТО, таке зобов’язання у довгостроковій перспективі гарантуватиме, що Україна матиме передбачуваність, необхідну для ведення війни, самооборони та планування відбудови.

А також надішле повідомлення Москві, що вона не зможе “перечекати” Захід. Єнс Столтенберг Генсек НАТО

Члени НАТО, каже Столтенберг, погодилися, що Україна стане членом альянсу і працюють над тим, як наблизити Україну до цього.

Наші дискусії були зосереджені на підтримці України. Хочеться зупинити цю війну, але парадокс полягає в тому, що чим краще ми підготуємося до довготривалої перспективи, тим швидше війна закінчиться”.

“Остаточних рішень” прийнято не було, каже Столтенберг, але учасники “досягли значного прогресу” з декількох питань. Серед них — намір НАТО відігравати координуючу роль у забезпеченні обладнанням України.

Практично вся військова допомога Україні, 99% надходить від союзників по НАТО. Тож є сенс, щоб НАТО відігравало більшу роль у цих зусиллях. Це дозволить нам використовувати структури альянсу, щоб поставити нашу підтримку на міцнішу основу, забезпечити Києву більшу передбачуваність і задовольнити як найближчі, так і довгострокові потреби. Поширити

Серед інших питань, які було розглянуто — продовження фінансової підтримки України “щороку стільки, скільки буде потрібно”.

Учасники зустрічі у Празі обговорили шлях України до НАТО.

Союзники погоджуються, що майбутнє України в НАТО, і ми сповнені рішучості досягти прогресу у формуванні цього шляху. Членство в альянсі буде остаточною гарантією безпеки України. Це забезпечить стабільність, необхідну для відбудови країни.

Він наголосив: Росія розпочала цю війну, анексувала Крим, провадить найкривавіший конфлікт в Європі з часів Другої світової війни, завдає ударів по лікарнях, школах і торгових центрах, бомбить енергетичну інфраструктуру, вбиває мирне українське населення.

Тому Україна має право захищатися “від жахливої жорстокості Росії” і це не є ескалацією.

Самооборона — це не ескалація. Самозахист є фундаментальним правом. Це закріплено в Статуті ООН. Україна має право та зобов’язана захищати свій народ, і ми маємо право допомогти Україні підтримати її право на самооборону. Поширити

Про дозвіл атакувати цілі всередині Росії Столтенберг додав:

Я вітаю те, що союзники пом’якшують обмеження на використання зброї. Ми повинні пам’ятати, що це війна Росії, Росія напала на Україну, і Україна має право на самооборону. А право на самооборону включає також удари по законних військових цілях у Росії.

Генсек зауважив, що Росія, перемістивши зусилля на північний фронт, привела війну до своїх кордонів на відміну від поля бою, яке раніше було більш заглиблене в українську територію.

НАТО не лякають погрози диктатора Путіна

Як зауважив генсек блоку, погрози офіційної Москви не є чимось принципово новим.

Ми з 2022 року надаємо допомогу Україні… Тривалий час Путін залякував нас, спонукаючи не робити цього. Він ще перед початком вторгнення у лютому 2022 року застерігав нас не допомагати Україні і погрожував наслідками… Тому тут нічого нового. Поширити

Окрім того, Столтенберг вкотре повторив заяву, з якою він виступив напередодні зустрічі НАТО, про те, що Україна має бити по Росії, щоб захищатися.