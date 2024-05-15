Помощь от США. Блинкен объявил о предоставлении Украине дополнительных 2 млрд долл

США выделяют Украине новый пакет финансовой помощи. Денежные средства пойдут на закупку оружия для ВСУ.
США предоставят Украине помощь на сумму 2 млрд долл
Новый транш помощи от США будет использован для усиления украинской армии.
Об этом сообщил государственный секретарь США Энтони Блинкен на брифинге с главой МИД Дмитрием Кулебой 15 мая в Киеве.
Как отметил госсекретарь США, средства будут выделены через фонд оборонной промышленности. Это поможет Украине закупить необходимое вооружение, а также будет инвестицией в военно-промышленный комплекс Украины.
Блинкен добавил, что средства нового пакета финансовой помощи также могут быть направлены на закупку оружия в других странах.
США планируют предоставить Украине еще одну систему ПВО Patriot — Bloomberg
Соединенные Штаты рассматривают возможность передать Украине еще одну батарею зенитно-ракетных комплексов Patriot для усиления противовоздушной обороны.
Источники отмечают, что США рассматривают поставки батареи Patriot вместе с радарами. Европейские союзники Украины также работают над планами отправить Киеву дополнительные системы противовоздушной обороны по своим запасам, говорят собеседники Bloomberg.
Батарея Patriot включает в себя радары и станции управления для обнаружения, отслеживания и наведения на вражеское оружие, пусковые установки ракет и вспомогательные транспортные средства. Средства на новую систему Patriot, вероятно, будут выделены из пакета помощи на сумму 61 миллиард долларов, недавно одобренного Конгрессом.
Ужесточение противовоздушной обороны Украины является приоритетом для Белого дома после принятия Конгрессом пакета национальной безопасности, отмечает издание.
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