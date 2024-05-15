Помощь от США. Блинкен объявил о предоставлении Украине дополнительных 2 млрд долл

США предоставят Украине помощь на сумму 2 млрд долл

Новый транш помощи от США будет использован для усиления украинской армии.

Об этом сообщил государственный секретарь США Энтони Блинкен на брифинге с главой МИД Дмитрием Кулебой 15 мая в Киеве.

У нас есть дополнительная помощь, и эта помощь уже доставляется в Украину. Хочу объявить, что мы предоставим дополнительные 2 млрд долл финансовой и военной помощи. Энтони Блинкен Госсекретарь США

Как отметил госсекретарь США, средства будут выделены через фонд оборонной промышленности. Это поможет Украине закупить необходимое вооружение, а также будет инвестицией в военно-промышленный комплекс Украины.

Блинкен добавил, что средства нового пакета финансовой помощи также могут быть направлены на закупку оружия в других странах.

США планируют предоставить Украине еще одну систему ПВО Patriot — Bloomberg

Соединенные Штаты рассматривают возможность передать Украине еще одну батарею зенитно-ракетных комплексов Patriot для усиления противовоздушной обороны.

Как сообщает международное агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники, администрация Байдена работает над тем, чтобы отправить в Украину дополнительную батарею ЗРК Patriot. Таким образом, США и союзники пытаются удовлетворить спрос страны на дополнительные средства ПВО для отражения усиленных российских атак. Поделиться

Источники отмечают, что США рассматривают поставки батареи Patriot вместе с радарами. Европейские союзники Украины также работают над планами отправить Киеву дополнительные системы противовоздушной обороны по своим запасам, говорят собеседники Bloomberg.

Батарея Patriot включает в себя радары и станции управления для обнаружения, отслеживания и наведения на вражеское оружие, пусковые установки ракет и вспомогательные транспортные средства. Средства на новую систему Patriot, вероятно, будут выделены из пакета помощи на сумму 61 миллиард долларов, недавно одобренного Конгрессом.