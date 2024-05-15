Допомога від США. Блінкен оголосив про надання Україні додаткових 2 млрд дол
Категорія
Україна
Дата публікації

Допомога від США. Блінкен оголосив про надання Україні додаткових 2 млрд дол

МЗС України
США та Україна

США виділяють Україні новий пакет фінансової допомоги. Кошти підуть на закупівлю зброї для ЗСУ.

США нададуть Україні допомоги на суму 2 млрд дол

Новий транш допомоги від США буде використано для підсилення української армії.

Про це повідомив державний секретар США Ентоні Блінкен під час брифінгу з главою МЗС Дмитром Кулебою 15 травня у Києві.

Ми маємо додаткову допомогу, і ця допомога вже доставляється до України. Хочу оголосити, що ми надамо додаткові 2 млрд доларів фінансової та військової допомоги.

Ентоні Блінкен

Ентоні Блінкен

Держсекретар США

Як зазначив держсекретар США, кошти будуть виділені через фонд оборонної промисловості. Це допоможе Україні закупити необхідне озброєння, а також це буде інвестицією у військово-промисловий комплекс України.

Блінкен додав, що кошти з нового пакету фінансової допомоги також можуть бути направлені на закупівлю зброї в інших країнах.

США планують надати Україні ще одну систему ППО Patriot — Bloomberg

Сполучені Штати розглядають можливість передати Україні ще одну батарею зенітно-ракетних комплексів Patriot для посилення протиповітряної оборони.

Як повідомляє міжнародна агенція Bloomberg з посиланням на інформовані джерела, адміністрація Байдена працює над тим, щоб відправити в Україну додаткову батарею ЗРК Patriot. Таким способом США і союзники намагаються задовольнити попит країни на додаткові засоби ППО для відбиття посилених російських атак.

Джерела зазначають, що США розглядають постачання батареї Patriot разом з радарами. Європейські союзники України також працюють над планами надіслати Києву додаткові системи протиповітряної оборони зі своїх запасів, кажуть співрозмовники Bloomberg.

Батарея Patriot включає радари й станції управління для виявлення, відстеження і наведення на ворожу зброю, пускові установки ракет і допоміжні транспортні засоби. Кошти на нову систему Patriot, ймовірно, будуть виділені з пакета допомоги на суму 61 мільярд доларів, нещодавно схваленого Конгресом.

Посилення протиповітряної оборони України є пріоритетом для Білого дому після ухвалення Конгресом пакета національної безпеки, зазначає видання.

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