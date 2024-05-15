Допомога від США. Блінкен оголосив про надання Україні додаткових 2 млрд дол

США виділяють Україні новий пакет фінансової допомоги. Кошти підуть на закупівлю зброї для ЗСУ.
США нададуть Україні допомоги на суму 2 млрд дол
Новий транш допомоги від США буде використано для підсилення української армії.
Про це повідомив державний секретар США Ентоні Блінкен під час брифінгу з главою МЗС Дмитром Кулебою 15 травня у Києві.
Як зазначив держсекретар США, кошти будуть виділені через фонд оборонної промисловості. Це допоможе Україні закупити необхідне озброєння, а також це буде інвестицією у військово-промисловий комплекс України.
Блінкен додав, що кошти з нового пакету фінансової допомоги також можуть бути направлені на закупівлю зброї в інших країнах.
США планують надати Україні ще одну систему ППО Patriot — Bloomberg
Сполучені Штати розглядають можливість передати Україні ще одну батарею зенітно-ракетних комплексів Patriot для посилення протиповітряної оборони.
Джерела зазначають, що США розглядають постачання батареї Patriot разом з радарами. Європейські союзники України також працюють над планами надіслати Києву додаткові системи протиповітряної оборони зі своїх запасів, кажуть співрозмовники Bloomberg.
Батарея Patriot включає радари й станції управління для виявлення, відстеження і наведення на ворожу зброю, пускові установки ракет і допоміжні транспортні засоби. Кошти на нову систему Patriot, ймовірно, будуть виділені з пакета допомоги на суму 61 мільярд доларів, нещодавно схваленого Конгресом.
Посилення протиповітряної оборони України є пріоритетом для Білого дому після ухвалення Конгресом пакета національної безпеки, зазначає видання.
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