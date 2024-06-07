США передадуть Україні новий пакет допомоги на 225 млн дол
Категорія
Світ
Дата публікації

США передадуть Україні новий пакет допомоги на 225 млн дол

байден
Джерело:  Associated Press

Сполучені Штати Америки нададуть Україні військову допомогу на суму близько 225 мільйонів доларів.

Головні тези:

  • США передали Україні пакет військової допомоги на 225 мільйонів доларів, який включає боєприпаси та обладнання для високоточних систем.
  • Франція надасть Україні винищувачі Mirage 2000 та здійснить підготовку українських пілотів.
  • Італія передасть Україні другу систему протиповітряної оборони SAMP/T, що підсилить обороноздатність країни.
  • Посилення військових потужностей України допоможе у забезпеченні безпеки та стабільності в регіоні в умовах загострення конфлікту з Росією.

Що відомо про нову допомогу США для України

Очікується, що до пакету увійдуть боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS), а також мінометні системи і низка артилерійських снарядів. 

Новий пакет допомоги надається в рамках президентських повноважень щодо скорочення озброєнь, які дозволяють вилучати системи і боєприпаси з існуючих американських запасів, щоб вони могли швидко відправитися на фронт.

Співрозмовники АР додали, що пакет допомоги також включає ракети для системи протиповітряної оборони HAWK, зенітні ракети Stinger, протитанкові системи Javelin і AT-4, 155-мм гаубиці, бронемашини, причепи, патрульні катери і широкий спектр іншого обладнання.

Яку допомогу має отримати Україна

6 червня президент Франції Еммануель Макрон заявив, що його країна передасть Україні винищувачі Mirage 2000. Крім того, Франція проведе підготовку українських пілотів, які літатитмуть на цих винищувачах.

Раніше стало відомо, що Італія передасть Україні другу систему протиповітряної оборони SAMP/T, здатну перехоплювати балістичні ракети. Про це заявив міністр закордонних справ країни Антоніо Таяні. Система увійде до нового — вже девʼятого — пакету допомоги Україні від Італії. Він перебуває на стадії підготовки.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Допомога від США. Блінкен оголосив про надання Україні додаткових 2 млрд дол
МЗС України
США та Україна
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Допомога Україні. Нідерланди та IFU придбають військове обладнання на суму 175 млн євро
Нідерланди
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Допомога Україні. Столтенберг закликав НАТО продовжити щорічну підтримку у розмірі 40 млрд євро
Столтенберг

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?