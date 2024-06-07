США передадуть Україні новий пакет допомоги на 225 млн дол

Сполучені Штати Америки нададуть Україні військову допомогу на суму близько 225 мільйонів доларів.
Головні тези:
- США передали Україні пакет військової допомоги на 225 мільйонів доларів, який включає боєприпаси та обладнання для високоточних систем.
- Франція надасть Україні винищувачі Mirage 2000 та здійснить підготовку українських пілотів.
- Італія передасть Україні другу систему протиповітряної оборони SAMP/T, що підсилить обороноздатність країни.
- Посилення військових потужностей України допоможе у забезпеченні безпеки та стабільності в регіоні в умовах загострення конфлікту з Росією.
Що відомо про нову допомогу США для України
Очікується, що до пакету увійдуть боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS), а також мінометні системи і низка артилерійських снарядів.
Новий пакет допомоги надається в рамках президентських повноважень щодо скорочення озброєнь, які дозволяють вилучати системи і боєприпаси з існуючих американських запасів, щоб вони могли швидко відправитися на фронт.
Співрозмовники АР додали, що пакет допомоги також включає ракети для системи протиповітряної оборони HAWK, зенітні ракети Stinger, протитанкові системи Javelin і AT-4, 155-мм гаубиці, бронемашини, причепи, патрульні катери і широкий спектр іншого обладнання.
Яку допомогу має отримати Україна
6 червня президент Франції Еммануель Макрон заявив, що його країна передасть Україні винищувачі Mirage 2000. Крім того, Франція проведе підготовку українських пілотів, які літатитмуть на цих винищувачах.
Раніше стало відомо, що Італія передасть Україні другу систему протиповітряної оборони SAMP/T, здатну перехоплювати балістичні ракети. Про це заявив міністр закордонних справ країни Антоніо Таяні. Система увійде до нового — вже девʼятого — пакету допомоги Україні від Італії. Він перебуває на стадії підготовки.
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