США передадуть Україні новий пакет допомоги на 225 млн дол

Сполучені Штати Америки нададуть Україні військову допомогу на суму близько 225 мільйонів доларів.

Що відомо про нову допомогу США для України

Очікується, що до пакету увійдуть боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS), а також мінометні системи і низка артилерійських снарядів.

Новий пакет допомоги надається в рамках президентських повноважень щодо скорочення озброєнь, які дозволяють вилучати системи і боєприпаси з існуючих американських запасів, щоб вони могли швидко відправитися на фронт.

Співрозмовники АР додали, що пакет допомоги також включає ракети для системи протиповітряної оборони HAWK, зенітні ракети Stinger, протитанкові системи Javelin і AT-4, 155-мм гаубиці, бронемашини, причепи, патрульні катери і широкий спектр іншого обладнання.

Яку допомогу має отримати Україна

6 червня президент Франції Еммануель Макрон заявив, що його країна передасть Україні винищувачі Mirage 2000. Крім того, Франція проведе підготовку українських пілотів, які літатитмуть на цих винищувачах.