На тлі продовження Росією злочинної війни проти України США та союзники поступово знімають накладені обмеження на підтримку Києва, йдучи на певний ризик.

Союзники підвищують ставки у підтримці України на тлі продовження війни

У матеріалі видання зазначається, що останнім часом США дозволили Україні використовувати американську зброю для ударів по цілям на території Росії.

Окрім цього незабаром військові інструктори НАТО мають з’явитись в Україні для проведення навчань бійців ЗСУ.

Автори матеріалу зазначають, що ще півроку тому західні партнери відмовлялись від розширення форматів підтримки України, однак нещодавні успіхи окупаційної армії РФ на фронті змусили союзників та США відмовлятись від так званих встановлених “червоних ліній”.

Також страх перед подальшим просуванням російських військ цього літа змусив західних лідерів занепокоїтися, що Україна може програти війну, якщо вони не будуть вживати термінових і рішучих заходів, - йдеться у публікації. Поширити

При цьому зазначається, що у Білому домі дійшли висновку, що більшість цинічних погроз кремлівського диктатора Володимира Путіна не мають під собою реальних підстав.

Путін зробив дуже мало дій, які могли б спровокувати більш широку війну. Частково це може бути пов'язано з тим, що Вашингтон, схоже, висловив Росії свої "червоні лінії", - припускають автори матеріалу. Поширити

Зазначається, що наразі президент США Джо Байден йде на більший ризик у відносинах з Росією.

Автори матеріалу припускають, що ймовірно під час саміту НАТО у Вашингтоні буде оголошено про новий безпековий пакет для України.

Тим не менш, існує реальний і зростаючий ризик конфлікту Росії зі США та іншими членами НАТО. Західні лідери не можуть очікувати, що Путін буде сидіти склавши руки, коли всі його блефи будуть розкриті. Він не збирається розпочинати лобову атаку на країну НАТО, але ризик все більш агресивних і руйнівних російських кібератак зростає, і Кремль може знайти інші способи ускладнити життя в країнах НАТО. Існує також очевидний ризик того, що Україна може використати західну зброю для атак, які (випадково чи навмисно) вдарять по російському цивільному населенню. Або що в результаті російських ударів по Україні загинуть інструктори НАТО. Будь-який з цих сценаріїв призведе до подальшої ескалації, - попереджають журналісти видання. Поширити

Як у Білому домі ставляться до відправки союзниками по НАТО військових інструкторів до України

За інформацією журналістів видання Politico, президент Джо Байден під час телефонної розмови не підтримав рішення лідера Франції Еммануеля Макрона щодо відправки французьких військових інструкторів до України.

Автори матеріалу із посиланням на двох американських посадовців зазначили, що у розмові з Макроном Байден висловив стурбованість потенційними наслідками відправки військ з будь-якої країни НАТО туди, де вони можуть опинитися на лінії вогню та призвести до ескалації конфлікту.

У матеріалі зазначається, що розмова Байдена та Макрона завершилась відсутністю узгодженого рішення щодо цього питання.

Як вказує видання, Байден і Макрон не збігаються в кількох важливих питаннях.

Французький президент запланував собі роль прихильника європейської самозабезпеченості та самовизначення.

Водночас Білий дім вважає його чимось на кшталт "Джокера" у картах, який змушує адміністрацію Байдена нервувати.