На тлі продовження Росією злочинної війни проти України США та союзники поступово знімають накладені обмеження на підтримку Києва, йдучи на певний ризик.
Головні тези:
- США та союзники знімають обмеження на підтримку України внаслідок російської агресії.
- Нові можливості для України використовувати американську зброю та отримання військових інструкторів НАТО.
- Є ризики подальшої ескалації конфлікту між Росією, США та НАТО через відновлення військової допомоги Україні.
- Джо Байден ризикує у відносинах з Росією, що може призвести до збройних конфліктів.
- Недомовленості між лідерами країн НАТО щодо відправки військових інструкторів до України можуть призвести до несприятливих наслідків.
Союзники підвищують ставки у підтримці України на тлі продовження війни
У матеріалі видання зазначається, що останнім часом США дозволили Україні використовувати американську зброю для ударів по цілям на території Росії.
Окрім цього незабаром військові інструктори НАТО мають з’явитись в Україні для проведення навчань бійців ЗСУ.
Автори матеріалу зазначають, що ще півроку тому західні партнери відмовлялись від розширення форматів підтримки України, однак нещодавні успіхи окупаційної армії РФ на фронті змусили союзників та США відмовлятись від так званих встановлених “червоних ліній”.
При цьому зазначається, що у Білому домі дійшли висновку, що більшість цинічних погроз кремлівського диктатора Володимира Путіна не мають під собою реальних підстав.
Зазначається, що наразі президент США Джо Байден йде на більший ризик у відносинах з Росією.
Автори матеріалу припускають, що ймовірно під час саміту НАТО у Вашингтоні буде оголошено про новий безпековий пакет для України.
Як у Білому домі ставляться до відправки союзниками по НАТО військових інструкторів до України
За інформацією журналістів видання Politico, президент Джо Байден під час телефонної розмови не підтримав рішення лідера Франції Еммануеля Макрона щодо відправки французьких військових інструкторів до України.
Автори матеріалу із посиланням на двох американських посадовців зазначили, що у розмові з Макроном Байден висловив стурбованість потенційними наслідками відправки військ з будь-якої країни НАТО туди, де вони можуть опинитися на лінії вогню та призвести до ескалації конфлікту.
У матеріалі зазначається, що розмова Байдена та Макрона завершилась відсутністю узгодженого рішення щодо цього питання.
Як вказує видання, Байден і Макрон не збігаються в кількох важливих питаннях.
Французький президент запланував собі роль прихильника європейської самозабезпеченості та самовизначення.
Водночас Білий дім вважає його чимось на кшталт "Джокера" у картах, який змушує адміністрацію Байдена нервувати.
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