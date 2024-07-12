Storm Shadow та удари вглиб Росії. У Британії пояснили неоднозначну заяву Стармера
Категорія
Політика
Дата публікації

Storm Shadow та удари вглиб Росії. У Британії пояснили неоднозначну заяву Стармера

Кір Стармер

10 липня новий прем’єр Великої Британії Кір Стармер дав зрозуміти, Україна може використовувати британські ракети Storm Shadow для ураження військових цілей на території Росії. Однак, як виявилося, його заяву хибно розтлумачили. 

Головні тези:

  • Британія ще не надала дозвіл на удари Storm Shadow вглиб Росії.
  • Глава МЗС Британії закликав світ не боятися Путіна та зупинити його якнайшвидше.
  • Зволікання з наданням зброї Україні може нашкодити її позиції на полі бою та загрожувати безпеці усієї світової спільноти.

Лондон досі не дав дозвіл на удари Storm Shadow вглиб Росії

Як заявив шеф британської дипломатії Девід Леммі, наразі британська влада розмірковує над запитом Києва щодо застосування крилатих ракет Storm Shadow по цілях в глибині території РФ.

Повторюся: я підтримую право України на самооборону. Особливо зараз, після жорстокої атаки на дитячу лікарню, — наголосив глава МЗС Британії, однак повторив, що офіційне рішення досі не ухвалене.

Натомість українські журналісти звернули увагу на те, що Штати, до прикладу, обмежили використання своєї зброї в РФ лише прикордонними регіонами.

Представники ЗМІ перепитала міністра, чи дозволяє Британія бити далі.

Що стосується Великої Британії, то ми в останні дні обговорювали це з президентом Зеленським, і ми взяли на себе зобов'язання проаналізувати, зважити деякі ідеї. Але я не буду вдаватися в оперативні рішення, і для цього є дуже серйозні причини, — сказав Леммі.

Новий глава МЗС Британії закликав світ не боятися Путіна

Як відверто зізнався шеф британської дипломатії, він підтримує позицію тих союзників, які виступають проти надмірної обережності через "побоювання ескалації".

На його переконання, зволікання з наданням тієї чи іншої зброї грає проти України та робить менш значущим її ефект на полі бою.

Девід Леммі також нагадав, що нелегітимний президент РФ становить системний ризик для європейської безпеки, тому його потрібно негайно зупинити.

Бо якщо ми дозволимо диктаторам і авторитарним лідерам вторгатися до своїх менших сусідів, і якщо Путін виграє цю битву, то, боюся, під загрозою опиниться безпека усієї світової спільноти, — наголосив він.

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