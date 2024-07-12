Storm Shadow та удари вглиб Росії. У Британії пояснили неоднозначну заяву Стармера

10 липня новий прем’єр Великої Британії Кір Стармер дав зрозуміти, Україна може використовувати британські ракети Storm Shadow для ураження військових цілей на території Росії. Однак, як виявилося, його заяву хибно розтлумачили.
Головні тези:
- Британія ще не надала дозвіл на удари Storm Shadow вглиб Росії.
- Глава МЗС Британії закликав світ не боятися Путіна та зупинити його якнайшвидше.
- Зволікання з наданням зброї Україні може нашкодити її позиції на полі бою та загрожувати безпеці усієї світової спільноти.
Лондон досі не дав дозвіл на удари Storm Shadow вглиб Росії
Як заявив шеф британської дипломатії Девід Леммі, наразі британська влада розмірковує над запитом Києва щодо застосування крилатих ракет Storm Shadow по цілях в глибині території РФ.
Натомість українські журналісти звернули увагу на те, що Штати, до прикладу, обмежили використання своєї зброї в РФ лише прикордонними регіонами.
Представники ЗМІ перепитала міністра, чи дозволяє Британія бити далі.
Новий глава МЗС Британії закликав світ не боятися Путіна
Як відверто зізнався шеф британської дипломатії, він підтримує позицію тих союзників, які виступають проти надмірної обережності через "побоювання ескалації".
На його переконання, зволікання з наданням тієї чи іншої зброї грає проти України та робить менш значущим її ефект на полі бою.
Девід Леммі також нагадав, що нелегітимний президент РФ становить системний ризик для європейської безпеки, тому його потрібно негайно зупинити.
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