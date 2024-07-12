Storm Shadow и удары вглубь РФ. В Британии объяснили заявление Стармера

10 июля новый премьер Великобритании Кир Стармер дал понять, что Украина может использовать британские ракеты Storm Shadow для поражения военных целей на территории России. Однако, как оказалось, его заявление истолковали неверно.
Главные тезисы
- Британия еще не разрешила удары Storm Shadow вглубь России.
- Глава МИД Британии призвал мир не бояться Путина и остановить его как можно быстрее.
- Промедление с предоставлением оружия Украине может навредить ее позиции на поле боя.
Лондон до сих пор не дал разрешение на удары Storm Shadow вглубь России
Как заявил шеф британской дипломатии Девид Лемми, сейчас британские власти размышляют над запросом Киева о применении крылатых ракет Storm Shadow по целям в глубине территории РФ.
В то же время украинские журналисты обратили внимание на то, что Штаты, к примеру, ограничили использование своего оружия в РФ только пограничными регионами.
Представители СМИ переспросили министра, разрешает ли Британия бить дальше.
Новый глава МИД Британии призвал мир не бояться Путина
Как откровенно признался шеф британской дипломатии, он поддерживает позицию тех союзников, которые выступают против чрезмерной осторожности из-за "опасений эскалации".
По его убеждению, затягивание предоставления того или иного оружия играет против Украины и делает менее значимым ее эффект на поле боя.
Дэвид Лемми также напомнил, что нелегитимный президент РФ представляет системный риск для европейской безопасности, поэтому его нужно немедленно остановить.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-