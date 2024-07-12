Storm Shadow и удары вглубь РФ. В Британии объяснили заявление Стармера

10 июля новый премьер Великобритании Кир Стармер дал понять, что Украина может использовать британские ракеты Storm Shadow для поражения военных целей на территории России. Однако, как оказалось, его заявление истолковали неверно.

Лондон до сих пор не дал разрешение на удары Storm Shadow вглубь России

Как заявил шеф британской дипломатии Девид Лемми, сейчас британские власти размышляют над запросом Киева о применении крылатых ракет Storm Shadow по целям в глубине территории РФ.

Повторюсь: я поддерживаю право Украины на самооборону. Особенно сейчас, после жестокой атаки на детскую больницу, — подчеркнул глава МИД Британии, однако повторил, что официальное решение до сих пор не принято. Поделиться

В то же время украинские журналисты обратили внимание на то, что Штаты, к примеру, ограничили использование своего оружия в РФ только пограничными регионами.

Представители СМИ переспросили министра, разрешает ли Британия бить дальше.

Что касается Великобритании, то мы в последние дни обсуждали это с президентом Зеленским, и мы обязались проанализировать, взвесить некоторые идеи. Но я не буду вдаваться в оперативные решения, и для этого есть очень серьезные причины, — сказал Лемми. Поделиться

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Как откровенно признался шеф британской дипломатии, он поддерживает позицию тех союзников, которые выступают против чрезмерной осторожности из-за "опасений эскалации".

По его убеждению, затягивание предоставления того или иного оружия играет против Украины и делает менее значимым ее эффект на поле боя.

Дэвид Лемми также напомнил, что нелегитимный президент РФ представляет системный риск для европейской безопасности, поэтому его нужно немедленно остановить.