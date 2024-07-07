Британия объявила о новом пакете помощи Украине. Что туда вошло

Новый министр обороны Великобритании Джон Хили во время визита в Одессу 7 июля менее чем через 48 часов после своего назначения пообещал усилить поддержку Украины.
Главные тезисы
- Новый пакет помощи Великобритании для Украины включает артиллерийские орудия, боеприпасы и ракеты Brimstone.
- Британия нацеливается на поддержку Украины во время российской агрессии и усиление санкций против РФ.
- Новый пакет помощи включает около 100 высокоточных ракет Brimstone, артиллерийские орудия AS-90 и другое военное оборудование.
- Санкции Британии затронули ряд российских компаний, включая Мосбиржу, Авито и других лиц, в том числе из других стран поддерживающих РФ.
- Цель Великобритании — поддерживать независимость Украины и влиять на ситуацию в регионе через военную помощь и санкции.
Великобритания предоставит Украине новый пакет помощи
После встречи с президентом Зеленским и переговоров со своим коллегой, министром обороны Рустемом Умеровым, Хили объявил, что Великобритания предоставит Украине новый пакет поддержки, который будет включать больше артиллерийских орудий, четверть миллиона боеприпасов и около 100 высокоточных ракет Brimstone.
Во время визита, который совпал с празднованием Украиной ежегодного Дня ВМС, министр обороны подтвердил, что новая власть в Вестминстере усилит непоколебимую поддержку Украины со стороны Великобритании.
Это правительство непреклонно в своем обязательстве продолжать оказывать военную помощь и будет стоять бок о бок с нашими украинскими друзьями столько, сколько потребуется.
Новый пакет помощи включает:
четверть миллиона боеприпасов 50-го калибра
90 противотанковых ракет Brimstone
50 малых военных катеров для поддержки речных и прибрежных операций
40 машин разминирования
10 артиллерийских орудий AS-90
61 бульдозер для строительства оборонительных позиций
поддержка ранее подаренных AS-90, в том числе 32 новых стволов и критически важных запасных частей, которые помогут Украине выпустить еще 60 000 155 мм снарядов.
Джон Хили также поручил правительственным чиновникам обеспечить, чтобы обещанный в апреле пакет военной помощи был ускорен и доставлен в Украину в полном объеме в течение следующих 100 дней.
В апреле этого года Великобритания объявила о предоставлении Украине крупнейшего в истории пакета военной помощи, включающего 400 транспортных средств, 1600 ударных ракет и ракет ПВО, в том числе дополнительные высокоточные управляемые ракеты дальнего радиуса действия Storm Shadow, четыре миллиона боеприпасов и 60 катеров. включая морские рейдовые корабли.
Что известно о санкциях Британии против РФ
Как отмечается, под новые санкции Британии оказались крупнейшие в России по объему торгов Мосбиржа, Национальный расчетный депозитарий (НРД), Национальный клиринговый центр (НКЦ), СПБ Биржа, ряд банков и шесть российских судов.
Также под ограничения попали компании из Китая, Кыргызстана, Турции, Израиля, ЦАР и ОАЭ, которые помогали России вести войну против Украины, обходить предыдущие санкции или поставляли их необходимое оборудование, дроны и платы.
Всего в новом списке санкций более 40 юрлиц и физлиц.
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