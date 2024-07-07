Британия объявила о новом пакете помощи Украине. Что туда вошло

Новый министр обороны Великобритании Джон Хили во время визита в Одессу 7 июля менее чем через 48 часов после своего назначения пообещал усилить поддержку Украины.

Великобритания предоставит Украине новый пакет помощи

После встречи с президентом Зеленским и переговоров со своим коллегой, министром обороны Рустемом Умеровым, Хили объявил, что Великобритания предоставит Украине новый пакет поддержки, который будет включать больше артиллерийских орудий, четверть миллиона боеприпасов и около 100 высокоточных ракет Brimstone.

Во время визита, который совпал с празднованием Украиной ежегодного Дня ВМС, министр обороны подтвердил, что новая власть в Вестминстере усилит непоколебимую поддержку Украины со стороны Великобритании.

Возможно, в правительстве произошли перемены, но Великобритания единственная в поддержке Украины. Как новый министр обороны я гарантирую, что мы усилим поддержку со стороны Великобритании, увеличив поставки жизненно необходимой военной помощи. Поделиться

Это правительство непреклонно в своем обязательстве продолжать оказывать военную помощь и будет стоять бок о бок с нашими украинскими друзьями столько, сколько потребуется.

Новый пакет помощи включает:

четверть миллиона боеприпасов 50-го калибра

90 противотанковых ракет Brimstone

50 малых военных катеров для поддержки речных и прибрежных операций

40 машин разминирования

10 артиллерийских орудий AS-90

61 бульдозер для строительства оборонительных позиций

поддержка ранее подаренных AS-90, в том числе 32 новых стволов и критически важных запасных частей, которые помогут Украине выпустить еще 60 000 155 мм снарядов.

Джон Хили также поручил правительственным чиновникам обеспечить, чтобы обещанный в апреле пакет военной помощи был ускорен и доставлен в Украину в полном объеме в течение следующих 100 дней.

В апреле этого года Великобритания объявила о предоставлении Украине крупнейшего в истории пакета военной помощи, включающего 400 транспортных средств, 1600 ударных ракет и ракет ПВО, в том числе дополнительные высокоточные управляемые ракеты дальнего радиуса действия Storm Shadow, четыре миллиона боеприпасов и 60 катеров. включая морские рейдовые корабли.

Что известно о санкциях Британии против РФ

Как отмечается, под новые санкции Британии оказались крупнейшие в России по объему торгов Мосбиржа, Национальный расчетный депозитарий (НРД), Национальный клиринговый центр (НКЦ), СПБ Биржа, ряд банков и шесть российских судов.

Кроме того, санкции коснулись председателя Мосбиржи Юрия Денисова и основателя Kismet Capital Group Ивана Таврина (группе, в частности, принадлежит "Авито"), совладельца "Группы Астра" Дениса Фролова и владельца группы S8 Capital Армена Саркисяна и других. Поделиться

Также под ограничения попали компании из Китая, Кыргызстана, Турции, Израиля, ЦАР и ОАЭ, которые помогали России вести войну против Украины, обходить предыдущие санкции или поставляли их необходимое оборудование, дроны и платы.