Получит ли Украина разрешение использовать оружие США для ударов вглубь РФ — ответ Жовквы
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Получит ли Украина разрешение использовать оружие США для ударов вглубь РФ — ответ Жовквы

Артиллерия ВСУ
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Источник:  Голос Америки

По словам заместителя руководителя Офиса президента Игоря Жовквы, Украина уже в ближайшее время рассчитывает на получение от США разрешения избивать американским оружием по стратегическим объектам в глубь страны-агрессорки России.

Главные тезисы

  • Украина надеется на получение разрешения от США на удары по стратегическим объектам внутри России, с целью защиты от ракетных ударов.
  • Результаты саммита НАТО в Вашингтоне оценены положительно украинским руководством. Обсуждается поддержка в области ПВО и увеличение военной помощи.
  • Работа по получению разрешения от США ведется на разных уровнях и началась задолго до саммита НАТО. Ожидается принятие решения в ближайшее время.
  • Важные решения по вопросу использования американского оружия для ударов в РФ будут приняты тихо и координированно, по словам Жовквы.
  • Кроме того, на саммите были обсуждены новые позитивные инициативы, включая договоренности о военной помощи на 40 млрд долларов и улучшение оперативной совместимости ВСУ с армиями партнеров.

Украина ожидает разрешения США бить по объектам оккупационной армии РФ в глубь территории страны-агрессорки

По словам Жовквы, работа по получению соответствующего разрешения со стороны США ведется уже давно и началась задолго до саммита НАТО в Вашингтоне.

С тех пор как добавляет заместитель руководителя ОП, есть определенные сдвиги в этом вопросе.

Мы работаем с США на разных уровнях – с Министерством обороны, Советом нацбезопасности, Белым домом – мы двигаемся по этому пути и надеемся, что это решение примут в ближайшее время. Нам это нужно. Но давайте не будем спекулировать в печати об этом очень важном решении. Украинское руководство работает над этим, и мы это сделаем. Все важные решения, которые США принимали раньше, все делалось очень тихо, и в этот раз будет так же, - объясняет Жовква.

Украина ожидает разрешения США для ударов американским оружием по РФ
Военные ВСУ

По его словам, Украина подчеркивает необходимость защищаться от ракетных ударов, которые наносятся с конкретных известных мест.

Одноночно будет так же, как это было в прошлом по другим вопросам, которые мы обсуждали с администрацией, - заверил Жовква.

Как у Зеленского оценивают результаты саммита НАТО в Вашингтоне

По словам Жовквы, в Офисе президента в целом удовлетворены результатами саммита НАТО в Вашингтоне.

Жовква заявил, что саммит в Вашингтоне однозначно оказался лучше результатов саммита в Вильнюсе.

В прошлом году мы надеялись на более практичные результаты саммита. И в этом году мы их получили в Вашингтоне. В частности, в формулировке финальной декларации саммита по необратимому пути Украины в НАТО – это было для нас важно, и страны достигли в этом согласия, - подчеркнул высокопоставленный чиновник из ОП.

Среди других практических результатов он назвал четкие обещания ПВО, увеличение объемов тренировки украинских пилотов и специалистов для F-16, а также отметил, что определенные позитивные инициативы вышли от НАТО – как новая миссия НАТО в Украине, которая поможет координировать поставки оружия и развитие оперативной совместимости ВСУ с армиями партнеров, а также договоренность об объемах военной помощи на 40 млрд долларов, которую в следующем году получит Украина.

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