По словам заместителя руководителя Офиса президента Игоря Жовквы, Украина уже в ближайшее время рассчитывает на получение от США разрешения избивать американским оружием по стратегическим объектам в глубь страны-агрессорки России.
Главные тезисы
- Украина надеется на получение разрешения от США на удары по стратегическим объектам внутри России, с целью защиты от ракетных ударов.
- Результаты саммита НАТО в Вашингтоне оценены положительно украинским руководством. Обсуждается поддержка в области ПВО и увеличение военной помощи.
- Работа по получению разрешения от США ведется на разных уровнях и началась задолго до саммита НАТО. Ожидается принятие решения в ближайшее время.
- Важные решения по вопросу использования американского оружия для ударов в РФ будут приняты тихо и координированно, по словам Жовквы.
- Кроме того, на саммите были обсуждены новые позитивные инициативы, включая договоренности о военной помощи на 40 млрд долларов и улучшение оперативной совместимости ВСУ с армиями партнеров.
Украина ожидает разрешения США бить по объектам оккупационной армии РФ в глубь территории страны-агрессорки
По словам Жовквы, работа по получению соответствующего разрешения со стороны США ведется уже давно и началась задолго до саммита НАТО в Вашингтоне.
С тех пор как добавляет заместитель руководителя ОП, есть определенные сдвиги в этом вопросе.
По его словам, Украина подчеркивает необходимость защищаться от ракетных ударов, которые наносятся с конкретных известных мест.
Как у Зеленского оценивают результаты саммита НАТО в Вашингтоне
По словам Жовквы, в Офисе президента в целом удовлетворены результатами саммита НАТО в Вашингтоне.
Жовква заявил, что саммит в Вашингтоне однозначно оказался лучше результатов саммита в Вильнюсе.
Среди других практических результатов он назвал четкие обещания ПВО, увеличение объемов тренировки украинских пилотов и специалистов для F-16, а также отметил, что определенные позитивные инициативы вышли от НАТО – как новая миссия НАТО в Украине, которая поможет координировать поставки оружия и развитие оперативной совместимости ВСУ с армиями партнеров, а также договоренность об объемах военной помощи на 40 млрд долларов, которую в следующем году получит Украина.
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