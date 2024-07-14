Бійці ГУР завдали ударів по місцях базування російських окупантів — відео

ГУР уразили комплекси для ведення розвідки і місця базування солдатів РФ

Оператори FPV-дронів спецпідрозділу Головного управління розвідки Міністерства оборони України Firebird успішно уразили російські комплекси для ведення розвідки і місця базування російських загарбників. Про це повідомили у ГУР.

Оператори fpv-дронів спецпідрозділу ГУР МО України Firebird продовжують методично нищити цілі ворога на фронті — успішно уражено комплекси звʼязку та спостереження, а також місця базування російських загарбників, — ідеться в повідомленні. Поширити

Оператори ГУР підірвали склад БК і пункт запуску fpv-дронів армії РФ

Оператори Головного управління розвідки підірвали ворожі склад БК і пункт запуску fpv-дронів.

На одному з напрямків фронту оператори підрозділу ГУР МО України “Ghost” виявили та знищили:

склад боєприпасів росіян;

низку ворожих засобів зв’язку та спостереження;

місце, де окупанти облаштували пункт запуску fpv-дронів.

Також розвідники завдали низку ударів по польових укріпленнях російської піхоти та місцях їхньої дислокації.