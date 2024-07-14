Бійці ГУР завдали ударів по місцях базування російських окупантів — відео

Оператори дронів ГУР МО ударами дронів спалили комплекси зв'язку та спостереження РФ.
Головні тези:
- Спецпідрозділ ГУР МО України Firebird успішно уразив комплекси для ведення розвідки та місця базування російських загарбників.
- Оператори ГУР методично нищать цілі ворога на фронті, підриваючи склади БК і пункти запуску fpv-дронів російських сил.
ГУР уразили комплекси для ведення розвідки і місця базування солдатів РФ
Оператори FPV-дронів спецпідрозділу Головного управління розвідки Міністерства оборони України Firebird успішно уразили російські комплекси для ведення розвідки і місця базування російських загарбників. Про це повідомили у ГУР.
Оператори ГУР підірвали склад БК і пункт запуску fpv-дронів армії РФ
Оператори Головного управління розвідки підірвали ворожі склад БК і пункт запуску fpv-дронів.
На одному з напрямків фронту оператори підрозділу ГУР МО України “Ghost” виявили та знищили:
склад боєприпасів росіян;
низку ворожих засобів зв’язку та спостереження;
місце, де окупанти облаштували пункт запуску fpv-дронів.
Також розвідники завдали низку ударів по польових укріпленнях російської піхоти та місцях їхньої дислокації.
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