Оператори ГУР підірвали склад БК і пункт запуску fpv-дронів армії РФ — відео

Оператори Головного управління розвідки підірвали ворожі склад БК і пункт запуску fpv-дронів.
Головні тези:
- Оператори ГУР МО України знищили склад боєприпасів росіян та пункт запуску fpv-дронів ворогів.
- Дрони операторів з Воєнної розвідки України завдають значних збитків окупантам.
- Збитки Росії у війні проти України зростають: за добу втрати становлять 1120 окупантів, 8 танків та 58 артсистем.
- Загальні бойові втрати противника орієнтовно склали тисячі осіб, танків, броньованих машин, артилерійських систем та іншого обладнання.
- Українські війська продовжують успішно відстоювати свою територію та завдавати значних втрат противнику.
Оператори ГУР ліквідували склад БК росіян
На одному з напрямків фронту оператори підрозділу ГУР МО України “Ghost” виявили та знищили:
склад боєприпасів росіян;
низку ворожих засобів зв’язку та спостереження;
місце, де окупанти облаштували пункт запуску fpv-дронів.
Також розвідники завдали низку ударів по польових укріпленнях російської піхоти та місцях їхньої дислокації.
ЗСУ знищили понад 1100 окупантів та 58 артсистем РФ протягом доби
Втрати Росії у війні проти України за добу з 12 на 13 липня становлять 1120 окупантів, 8 танків та 58 артилерійських систем.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.07.24 орієнтовно склали:
особового складу — близько 557770 (+1120) осіб,
танків — 8199 (+8) од,
бойових броньованих машин — 15779 (+24) од,
артилерійських систем — 15216 (+58) од,
РСЗВ — 1119 (+0) од,
засобів ППО — 889 (+1) од,
літаків — 361 (+0) од,
гелікоптерів — 326 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 12069 (+34),
крилатих ракет — 2397 (+0),
кораблів /катерів — 28 (+0) од,
підводних човнів — 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 20461 (+52) од,
спеціальної техніки — 2556 (+13)
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-