Оператори ГУР підірвали склад БК і пункт запуску fpv-дронів армії РФ — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Оператори ГУР підірвали склад БК і пункт запуску fpv-дронів армії РФ — відео

ГУР
зсу
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Оператори Головного управління розвідки підірвали ворожі склад БК і пункт запуску fpv-дронів.

Головні тези:

  • Оператори ГУР МО України знищили склад боєприпасів росіян та пункт запуску fpv-дронів ворогів.
  • Дрони операторів з Воєнної розвідки України завдають значних збитків окупантам.
  • Збитки Росії у війні проти України зростають: за добу втрати становлять 1120 окупантів, 8 танків та 58 артсистем.
  • Загальні бойові втрати противника орієнтовно склали тисячі осіб, танків, броньованих машин, артилерійських систем та іншого обладнання.
  • Українські війська продовжують успішно відстоювати свою територію та завдавати значних втрат противнику.

Оператори ГУР ліквідували склад БК росіян

На одному з напрямків фронту оператори підрозділу ГУР МО України “Ghost” виявили та знищили:

  • склад боєприпасів росіян;

  • низку ворожих засобів зв’язку та спостереження;

  • місце, де окупанти облаштували пункт запуску fpv-дронів.

Також розвідники завдали низку ударів по польових укріпленнях російської піхоти та місцях їхньої дислокації.

Дрони "привидів" з Воєнної розвідки України дотягуються дедалі глибше, а отже — окупанти зазнають болючіших втрат, — повідомили в ГУР.

ЗСУ знищили понад 1100 окупантів та 58 артсистем РФ протягом доби

Втрати Росії у війні проти України за добу з 12 на 13 липня становлять 1120 окупантів, 8 танків та 58 артилерійських систем.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.07.24 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 557770 (+1120) осіб,

  • танків — 8199 (+8) од,

  • бойових броньованих машин — 15779 (+24) од,

  • артилерійських систем —  15216 (+58) од,

  • РСЗВ — 1119 (+0) од,

  • засобів ППО — 889 (+1) од,

  • літаків — 361 (+0) од,

  • гелікоптерів — 326 (+0) од,

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 12069 (+34),

  • крилатих ракет — 2397 (+0),

  • кораблів /катерів — 28 (+0) од,

  • підводних човнів — 1 (+0) од,

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 20461 (+52) од,

  • спеціальної техніки — 2556 (+13)

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