Оператори ГУР підірвали склад БК і пункт запуску fpv-дронів армії РФ — відео

Оператори ГУР ліквідували склад БК росіян

На одному з напрямків фронту оператори підрозділу ГУР МО України “Ghost” виявили та знищили:

склад боєприпасів росіян;

низку ворожих засобів зв’язку та спостереження;

місце, де окупанти облаштували пункт запуску fpv-дронів.

Також розвідники завдали низку ударів по польових укріпленнях російської піхоти та місцях їхньої дислокації.

Дрони "привидів" з Воєнної розвідки України дотягуються дедалі глибше, а отже — окупанти зазнають болючіших втрат, — повідомили в ГУР. Поширити

ЗСУ знищили понад 1100 окупантів та 58 артсистем РФ протягом доби

Втрати Росії у війні проти України за добу з 12 на 13 липня становлять 1120 окупантів, 8 танків та 58 артилерійських систем.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.07.24 орієнтовно склали: