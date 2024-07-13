Операторы ГУР взорвали состав БК и пункт запуска fpv-дронов армии РФ — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Операторы ГУР взорвали состав БК и пункт запуска fpv-дронов армии РФ — видео

ГУР
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Операторы Главного управления разведки взорвали вражеские состав БК и пункт запуска fpv-дронов.

Главные тезисы

  • Операторы ГУР МО Украины уничтожили склад боеприпасов россиян и пункт запуска fpv-дронов врагов.
  • Дроны операторов из Военной разведки Украины наносят значительный ущерб оккупантам.
  • Убытки России в войне против Украины растут: за сутки потери составляют 1120 окупантов, 8 танков и 58 артсистем.
  • Общие боевые потери противника ориентировочно составили тысячи человек, танков, бронированных машин, артиллерийских систем и другого оборудования.
  • Украинские войска продолжают успешно отстаивать свою территорию и наносить значительные потери противнику.

Операторы ГУР ликвидировали состав БК россиян

На одном из направлений фронта операторы подразделения ГУР МО Украины "Ghost" обнаружили и уничтожили:

  • состав боеприпасов россиян;

  • ряд враждебных средств связи и наблюдения;

  • место, где оккупанты обустроили пункт запуска fpv-дронов.

Также разведчики нанесли ряд ударов по полевым укреплениям русской пехоты и местам их дислокации.

Дроны "призраков" из Военной разведки Украины дотягиваются все глубже, а следовательно — оккупанты терпят больные потери, — сообщили в ГУР.

ВСУ уничтожили более 1100 окупантов и 58 артсистем РФ в течение суток

Потери России в войне против Украины за сутки с 12 на 13 июля составляют 1120 окупантов, 8 танков и 58 артиллерийских систем.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.07.24 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 557770 (+1120) человек,

  • танков — 8199 (+8) ед,

  • боевых бронированных машин — 15779 (+24) ед,

  • артиллерийских систем — 15216 (+58) ед,

  • РСЗО — 1119 (+0) ед,

  • средств ПВО — 889 (+1) ед,

  • самолетов — 361 (+0) ед,

  • вертолетов — 326 (+0) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 12069 (+34),

  • крылатых ракет — 2397 (+0),

  • кораблей /катеров — 28 (+0) ед,

  • подводных лодок — 1 (+0) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн — 20461 (+52) ед,

  • специальной техники — 2556 (+13)

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