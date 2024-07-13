Операторы ГУР взорвали состав БК и пункт запуска fpv-дронов армии РФ — видео

Операторы Главного управления разведки взорвали вражеские состав БК и пункт запуска fpv-дронов.
Главные тезисы
- Операторы ГУР МО Украины уничтожили склад боеприпасов россиян и пункт запуска fpv-дронов врагов.
- Дроны операторов из Военной разведки Украины наносят значительный ущерб оккупантам.
- Убытки России в войне против Украины растут: за сутки потери составляют 1120 окупантов, 8 танков и 58 артсистем.
- Общие боевые потери противника ориентировочно составили тысячи человек, танков, бронированных машин, артиллерийских систем и другого оборудования.
- Украинские войска продолжают успешно отстаивать свою территорию и наносить значительные потери противнику.
Операторы ГУР ликвидировали состав БК россиян
На одном из направлений фронта операторы подразделения ГУР МО Украины "Ghost" обнаружили и уничтожили:
состав боеприпасов россиян;
ряд враждебных средств связи и наблюдения;
место, где оккупанты обустроили пункт запуска fpv-дронов.
Также разведчики нанесли ряд ударов по полевым укреплениям русской пехоты и местам их дислокации.
ВСУ уничтожили более 1100 окупантов и 58 артсистем РФ в течение суток
Потери России в войне против Украины за сутки с 12 на 13 июля составляют 1120 окупантов, 8 танков и 58 артиллерийских систем.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.07.24 ориентировочно составили:
личного состава — около 557770 (+1120) человек,
танков — 8199 (+8) ед,
боевых бронированных машин — 15779 (+24) ед,
артиллерийских систем — 15216 (+58) ед,
РСЗО — 1119 (+0) ед,
средств ПВО — 889 (+1) ед,
самолетов — 361 (+0) ед,
вертолетов — 326 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 12069 (+34),
крылатых ракет — 2397 (+0),
кораблей /катеров — 28 (+0) ед,
подводных лодок — 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 20461 (+52) ед,
специальной техники — 2556 (+13)
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