Операторы ГУР взорвали состав БК и пункт запуска fpv-дронов армии РФ — видео

Операторы ГУР ликвидировали состав БК россиян

На одном из направлений фронта операторы подразделения ГУР МО Украины "Ghost" обнаружили и уничтожили:

состав боеприпасов россиян;

ряд враждебных средств связи и наблюдения;

место, где оккупанты обустроили пункт запуска fpv-дронов.

Также разведчики нанесли ряд ударов по полевым укреплениям русской пехоты и местам их дислокации.

Дроны "призраков" из Военной разведки Украины дотягиваются все глубже, а следовательно — оккупанты терпят больные потери, — сообщили в ГУР. Поделиться

ВСУ уничтожили более 1100 окупантов и 58 артсистем РФ в течение суток

Потери России в войне против Украины за сутки с 12 на 13 июля составляют 1120 окупантов, 8 танков и 58 артиллерийских систем.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.07.24 ориентировочно составили: