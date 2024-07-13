Різниця між ЗСУ та армією РФ. Боєць Міжнародного легіону ГУР вказав на головну відмінність
Категорія
Україна
Дата публікації

Різниця між ЗСУ та армією РФ. Боєць Міжнародного легіону ГУР вказав на головну відмінність

зсу
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Джерело:  online.ua

Воїн Міжнародного легіону ГУР Ратті "Вікінг" Бурдулі в інтерв’ю для Online.UA назвав головну відмінність між ЗСУ та армією РФ.

Головні тези:

  • У ЗСУ акцентується на професіоналізмі та найбільшому досвіді у світі, у той час як армія РФ має багато найманців та “мобіків”.
  • Створення всесвітньої коаліції проти “союзу зла”може запобігти загрозі геноциду та зберегти мир на планеті у майбутньому.
  • В українській армії є найбільший досвід у світі, що робить ЗСУ відомою своєю ефективністю та професіоналізмом.
  • Прогнозуючи перемогу України у війні проти Росії, Ратті "Вікінг" Бурдулі прогнозує розпад РФ на 40 маленьких держав після вбивства Путіна та його мафії.
  • Потрібно усвідомити загрозу та підтримати формування нової коаліції для протистояння злій імперії та забезпечення миру на планеті.

Яка різниця між ЗСУ та армією РФ

Пропаганда — це пропаганда. Вони для своїх споживачів все це роблять. Бо хто в це вірить? — заявив "Вікінг".

За словами воїна, спочатку в армії РФ були більш досвідчені і професійні солдати, як ВДВ, чеченці, кадировці, "Вагнер", але багато з них уже загинули.

Зараз у них багато найманців. Це "Штурм Z" і так далі. І є багато мобіків — м'ясо. М'яса у них багато. У них взагалі стільки втрат. Просто так відправляють. Для нас кожне життя важливе. У нас принцип, що легіонерам треба знати як зробити все. Зараз по рекрутингу: коли нові люди йдуть, вони йдуть в навчальний центр. І вони вчать все.

Ратті "Вікінг" Бурдулі

Ратті "Вікінг" Бурдулі

Воїн Міжнародного легіону ГУР

Ратті "Вікінг" Бурдулі підкреслив, що зараз в українській армії є найбільший досвід.

У кого у світі є такий досвід, як у ЗСУ зараз? Ні в кого у світі, — додав він.

Росія розпадеться на 40 маленьких держав

Ратті "Вікінг" Бурдулі прогнозує перемогу України у війн проти Росії та розпад Росії на маленькі держави.

Треба виграти війну. Треба вбити Путіна і всю його мафію. Щоб Росія була розбита на 40 різних країн. Там у бурятів буде своя республіка, москалі будуть у Москві. Взяти їхню ядерну зброю, як зробили з Німеччиною після війни (Другої Світової — ред.). Бо це однакове зло (з нацистами — ред.).

У випадку поразки України Росія продовжить геноцид на захоплених територіях, каже Бурдулі. Вихід один — створити всесвітню коаліцію проти “союзу зла”, до якого входить Росія, Іран, Корея та Китай.

Ви думаєте, що якщо вони захоплять Україну, не буде табору для всіх нас? Звичайно буде. І це однакове зло. Треба, щоб Захід зрозумів, що як вони думають про н@цистів, треба так само думати про р@шистів. Бо це такий же менталітет. Це новий союз зла, як було в минулому. Була нацистська Німеччина, Італія, Японія. Зараз є Росія, Іран, Корея, Китай. І треба зробити нову коаліцію. Бо вся ця історія йде по колу завжди.

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