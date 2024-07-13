Різниця між ЗСУ та армією РФ. Боєць Міжнародного легіону ГУР вказав на головну відмінність

Воїн Міжнародного легіону ГУР Ратті "Вікінг" Бурдулі в інтерв’ю для Online.UA назвав головну відмінність між ЗСУ та армією РФ.
Головні тези:
- У ЗСУ акцентується на професіоналізмі та найбільшому досвіді у світі, у той час як армія РФ має багато найманців та “мобіків”.
- Створення всесвітньої коаліції проти “союзу зла”може запобігти загрозі геноциду та зберегти мир на планеті у майбутньому.
- В українській армії є найбільший досвід у світі, що робить ЗСУ відомою своєю ефективністю та професіоналізмом.
- Прогнозуючи перемогу України у війні проти Росії, Ратті "Вікінг" Бурдулі прогнозує розпад РФ на 40 маленьких держав після вбивства Путіна та його мафії.
- Потрібно усвідомити загрозу та підтримати формування нової коаліції для протистояння злій імперії та забезпечення миру на планеті.
Яка різниця між ЗСУ та армією РФ
За словами воїна, спочатку в армії РФ були більш досвідчені і професійні солдати, як ВДВ, чеченці, кадировці, "Вагнер", але багато з них уже загинули.
Ратті "Вікінг" Бурдулі підкреслив, що зараз в українській армії є найбільший досвід.
Росія розпадеться на 40 маленьких держав
Ратті "Вікінг" Бурдулі прогнозує перемогу України у війн проти Росії та розпад Росії на маленькі держави.
Треба виграти війну. Треба вбити Путіна і всю його мафію. Щоб Росія була розбита на 40 різних країн. Там у бурятів буде своя республіка, москалі будуть у Москві. Взяти їхню ядерну зброю, як зробили з Німеччиною після війни (Другої Світової — ред.). Бо це однакове зло (з нацистами — ред.).
У випадку поразки України Росія продовжить геноцид на захоплених територіях, каже Бурдулі. Вихід один — створити всесвітню коаліцію проти “союзу зла”, до якого входить Росія, Іран, Корея та Китай.
Ви думаєте, що якщо вони захоплять Україну, не буде табору для всіх нас? Звичайно буде. І це однакове зло. Треба, щоб Захід зрозумів, що як вони думають про н@цистів, треба так само думати про р@шистів. Бо це такий же менталітет. Це новий союз зла, як було в минулому. Була нацистська Німеччина, Італія, Японія. Зараз є Росія, Іран, Корея, Китай. І треба зробити нову коаліцію. Бо вся ця історія йде по колу завжди.
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