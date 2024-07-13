Різниця між ЗСУ та армією РФ. Боєць Міжнародного легіону ГУР вказав на головну відмінність

Яка різниця між ЗСУ та армією РФ

Пропаганда — це пропаганда. Вони для своїх споживачів все це роблять. Бо хто в це вірить? — заявив "Вікінг". Поширити

За словами воїна, спочатку в армії РФ були більш досвідчені і професійні солдати, як ВДВ, чеченці, кадировці, "Вагнер", але багато з них уже загинули.

Зараз у них багато найманців. Це "Штурм Z" і так далі. І є багато мобіків — м'ясо. М'яса у них багато. У них взагалі стільки втрат. Просто так відправляють. Для нас кожне життя важливе. У нас принцип, що легіонерам треба знати як зробити все. Зараз по рекрутингу: коли нові люди йдуть, вони йдуть в навчальний центр. І вони вчать все. Ратті "Вікінг" Бурдулі Воїн Міжнародного легіону ГУР

Ратті "Вікінг" Бурдулі підкреслив, що зараз в українській армії є найбільший досвід.

У кого у світі є такий досвід, як у ЗСУ зараз? Ні в кого у світі, — додав він. Поширити

Росія розпадеться на 40 маленьких держав

Ратті "Вікінг" Бурдулі прогнозує перемогу України у війн проти Росії та розпад Росії на маленькі держави.

Треба виграти війну. Треба вбити Путіна і всю його мафію. Щоб Росія була розбита на 40 різних країн. Там у бурятів буде своя республіка, москалі будуть у Москві. Взяти їхню ядерну зброю, як зробили з Німеччиною після війни (Другої Світової — ред.). Бо це однакове зло (з нацистами — ред.).

У випадку поразки України Росія продовжить геноцид на захоплених територіях, каже Бурдулі. Вихід один — створити всесвітню коаліцію проти “союзу зла”, до якого входить Росія, Іран, Корея та Китай.

Ви думаєте, що якщо вони захоплять Україну, не буде табору для всіх нас? Звичайно буде. І це однакове зло. Треба, щоб Захід зрозумів, що як вони думають про н@цистів, треба так само думати про р@шистів. Бо це такий же менталітет. Це новий союз зла, як було в минулому. Була нацистська Німеччина, Італія, Японія. Зараз є Росія, Іран, Корея, Китай. І треба зробити нову коаліцію. Бо вся ця історія йде по колу завжди.