Воин Международного легиона ГУР Ратти "Викинг" Бурдули в интервью Online.UA назвал главное отличие между ВСУ и армией РФ.
Главные тезисы
- В ВСУ акцентируется внимание на профессионализме и наибольшем опыте в мире, в то время как армия РФ имеет много наемников и "мобиков".
- Создание всемирной коалиции против «союза зла» может предотвратить угрозу геноцида и сохранить мир на планете в будущем.
- В украинской армии есть наибольший опыт в мире, что делает ВСУ известной своей эффективностью и профессионализмом.
- Прогнозируя победу Украины в войне против России, Ратти "Викинг" Бурдули прогнозирует распад РФ на 40 маленьких государств после убийства Путина и его мафии.
- Следует осознать угрозу и поддержать формирование новой коалиции для противостояния злой империи и обеспечения мира на планете.
Какая разница между ВСУ и армией РФ
По словам воина, сначала в армии РФ были более опытные и профессиональные солдаты, как ВДВ, чеченцы, кадыровцы, "Вагнер", но многие из них уже погибли.
Ратти "Викинг" Бурдули подчеркнул, что сейчас у украинской армии есть наибольший опыт.
Россия распадется на 40 маленьких государств
Ратти "Викинг" Бурдули прогнозирует победу Украины в войнах против России и распад России на маленькие государства.
Надо выиграть войну. Надо убить Путина и всю его мафию. Чтобы Россия была разбита на 40 разных стран. Там у бурят будет своя республика, москали будут в Москве. Взять их ядерное оружие, как поступили с Германией после войны (Второй Мировой — ред.). Ибо это одинаковое зло (с нацистами — ред.).
В случае поражения Украины, Россия продолжит геноцид на захваченных территориях, говорит Бурдули. Выход один — создать всемирную коалицию против "союза зла", в который входят Россия, Иран, Корея и Китай.
Вы думаете, если они захватят Украину, не будет лагеря для всех нас? Конечно, будет. И это одинаковое зло. Нужно, чтобы Запад понял, что как они думают о н@цистах, нужно так же думать о решетках. Потому что это такой же менталитет. Это новый союз зла, как было в прошлом. Была нацистская Германия, Италия, Япония. Сейчас Россия, Иран, Корея, Китай. И нужно сделать новую коалицию. Ибо вся эта история идет по кругу всегда.
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