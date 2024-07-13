Разница между ВСУ и армией РФ. Боец Международного легиона ГУР указал на главное отличие

Какая разница между ВСУ и армией РФ

Пропаганда — это пропаганда. Они для собственных потребителей все это делают. Ибо кто в это верит? — заявил "Викинг". Поделиться

По словам воина, сначала в армии РФ были более опытные и профессиональные солдаты, как ВДВ, чеченцы, кадыровцы, "Вагнер", но многие из них уже погибли.

Сейчас у них много наемников. Это "Штурм Z" и так далее. И есть много мобиков — мясо. Мяса у них много. У них вообще столько потерь. Просто так отправляют. Для нас каждая жизнь важна. У нас принцип, что легионерам нужно знать, как сделать все. Сейчас по рекрутингу: когда новые люди уходят, они уходят в учебный центр. И они учат все. Ратти "Викинг" Бурдули Воин Международного легиона ГУР

Ратти "Викинг" Бурдули подчеркнул, что сейчас у украинской армии есть наибольший опыт.

У кого в мире такой опыт, как у ВСУ сейчас? Ни у кого в мире, — добавил он. Поделиться

Россия распадется на 40 маленьких государств

Ратти "Викинг" Бурдули прогнозирует победу Украины в войнах против России и распад России на маленькие государства.

Надо выиграть войну. Надо убить Путина и всю его мафию. Чтобы Россия была разбита на 40 разных стран. Там у бурят будет своя республика, москали будут в Москве. Взять их ядерное оружие, как поступили с Германией после войны (Второй Мировой — ред.). Ибо это одинаковое зло (с нацистами — ред.).

В случае поражения Украины, Россия продолжит геноцид на захваченных территориях, говорит Бурдули. Выход один — создать всемирную коалицию против "союза зла", в который входят Россия, Иран, Корея и Китай.

Вы думаете, если они захватят Украину, не будет лагеря для всех нас? Конечно, будет. И это одинаковое зло. Нужно, чтобы Запад понял, что как они думают о н@цистах, нужно так же думать о решетках. Потому что это такой же менталитет. Это новый союз зла, как было в прошлом. Была нацистская Германия, Италия, Япония. Сейчас Россия, Иран, Корея, Китай. И нужно сделать новую коалицию. Ибо вся эта история идет по кругу всегда.