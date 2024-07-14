Бойцы ГУР нанесли удары по местам базирования российских оккупантов

Операторы дронов ГУР МО ударами дронов сожгли комплексы связи и наблюдения РФ.
Главные тезисы
- Спецподразделение ГУР МО Украины Firebird успешно поразило комплексы для ведения разведки и места базирования российских захватчиков.
- Операторы ГУР методически уничтожают целые врага на фронте, подрывая склады БК и пункты запуска fpv-дронов российских сил.
ГУР поразили комплексы для ведения разведки и места базирования солдат РФ
Операторы FPV-дронов спецподразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины Firebird успешно поразили российские комплексы для ведения разведки и места базирования российских захватчиков. Об этом сообщили в ГУР.
Операторы ГУР взорвали состав БК и пункт запуска fpv-дронов армии РФ
Операторы Главного управления разведки взорвали вражеские состав БК и пункт запуска fpv-дронов.
На одном из направлений фронта операторы подразделения ГУР МО Украины "Ghost" обнаружили и уничтожили:
состав боеприпасов россиян;
ряд враждебных средств связи и наблюдения;
место, где оккупанты обустроили пункт запуска fpv-дронов.
Также разведчики нанесли ряд ударов по полевым укреплениям русской пехоты и местам их дислокации.
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