Бойцы ГУР нанесли удары по местам базирования российских оккупантов

ГУР поразили комплексы для ведения разведки и места базирования солдат РФ

Операторы FPV-дронов спецподразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины Firebird успешно поразили российские комплексы для ведения разведки и места базирования российских захватчиков. Об этом сообщили в ГУР.

Операторы fpv-дронов спецподразделения ГУР МО Украины Firebird продолжают методически уничтожать цели врага на фронте — успешно поражены комплексы связи и наблюдения, а также места базирования российских захватчиков, — говорится в сообщении. Поделиться

Операторы ГУР взорвали состав БК и пункт запуска fpv-дронов армии РФ

Операторы Главного управления разведки взорвали вражеские состав БК и пункт запуска fpv-дронов.

На одном из направлений фронта операторы подразделения ГУР МО Украины "Ghost" обнаружили и уничтожили:

состав боеприпасов россиян;

ряд враждебных средств связи и наблюдения;

место, где оккупанты обустроили пункт запуска fpv-дронов.

Также разведчики нанесли ряд ударов по полевым укреплениям русской пехоты и местам их дислокации.