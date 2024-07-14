Бойцы ГУР нанесли удары по местам базирования российских оккупантов
Категория
Украина
Дата публикации

Бойцы ГУР нанесли удары по местам базирования российских оккупантов

ГУР
ГУР
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Операторы дронов ГУР МО ударами дронов сожгли комплексы связи и наблюдения РФ.

Главные тезисы

  • Спецподразделение ГУР МО Украины Firebird успешно поразило комплексы для ведения разведки и места базирования российских захватчиков.
  • Операторы ГУР методически уничтожают целые врага на фронте, подрывая склады БК и пункты запуска fpv-дронов российских сил.

ГУР поразили комплексы для ведения разведки и места базирования солдат РФ

Операторы FPV-дронов спецподразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины Firebird успешно поразили российские комплексы для ведения разведки и места базирования российских захватчиков. Об этом сообщили в ГУР.

Операторы fpv-дронов спецподразделения ГУР МО Украины Firebird продолжают методически уничтожать цели врага на фронте — успешно поражены комплексы связи и наблюдения, а также места базирования российских захватчиков, — говорится в сообщении.

Операторы ГУР взорвали состав БК и пункт запуска fpv-дронов армии РФ

Операторы Главного управления разведки взорвали вражеские состав БК и пункт запуска fpv-дронов.

На одном из направлений фронта операторы подразделения ГУР МО Украины "Ghost" обнаружили и уничтожили:

  • состав боеприпасов россиян;

  • ряд враждебных средств связи и наблюдения;

  • место, где оккупанты обустроили пункт запуска fpv-дронов.

Также разведчики нанесли ряд ударов по полевым укреплениям русской пехоты и местам их дислокации.

Дроны "призраков" из Военной разведки Украины дотягиваются все глубже, а следовательно — оккупанты терпят больные потери, — сообщили в ГУР.

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