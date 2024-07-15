В Минобороны США назвали причину ограничений на удары Украины по РФ
Категория
Украина
Дата публикации

В Минобороны США назвали причину ограничений на удары Украины по РФ

ракета ATACMS
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Источник:  Голос Америки

По словам спикера Пентагона Пета Райдера, политика США по использованию Украиной американского дальнобойного оружия по стратегическим объектам на территории России не изменилась.

Главные тезисы

  • Политика США по использованию украинской армией американского дальнобойного оружия по России остается неизменной во избежание негативных последствий эскалации конфликта.
  • США активно сотрудничают с украинскими партнерами в целях защиты суверенной территории Украины и возвращения оккупированных территорий.
  • Передача американских истребителей F-16 для Украины требует специального обучения и технической поддержки со стороны международного сообщества.
  • США не находятся в состоянии войны с Россией, однако полностью поддерживают право Украины на самозащиту и продолжают активное сотрудничество с украинскими партнерами.
  • Пентагон подчеркивает необходимость гарантировать, что Украина сможет эффективно использовать предоставляемое ей военное оборудование для защиты своей территории.

Почему США ограничивают право Украины на удары ракетами ATACMS по РФ

Райдер отметил, что руководство США не хочет видеть неожиданных последствий эскалации, которые могут угрожать расширением развязанной Россией преступной войны за пределы Украины.

Думаю, это то, что нам всем нужно считаться и относиться к этому очень серьезно. Однако мы никогда никоим образом недооцениваем угрозу, которую Россия представляет для Украины. Поэтому мы будем работать с Украиной и дальше, чтобы она имела все необходимое для защиты своей суверенной территории и своего народа, - подчеркнул спикер Пентагона.

США не разрешают Украине использовать ATACMS для ударов по РФ
Пэт Райдер

Он отметил, что речь идет о здравом смысле.

Думаю, это то, что нам всем нужно считаться и относиться к этому очень серьезно. Однако мы никогда никоим образом недооцениваем угрозу, которую Россия представляет для Украины. Поэтому мы будем работать с Украиной и дальше, чтобы она имела все необходимое для защиты своей суверенной территории и своего народа, - отмечает Райдер.

Поэтому, по словам представителя Пентагона, с начала войны Штаты тесно сотрудничают с Украиной и европейскими партнерами, чтобы предотвратить более широкую войну.

США не находятся в состоянии войны с Россией. Мы не стремимся к конфликту с Россией, но мы полностью поддерживаем право Украины на самозащиту, и мы будем продолжать работать с Украиной, чтобы убедиться, что она сможет это сделать, - подчеркнул спикер Пентагона.

Райдер добавил, что США будут и дальше вести активные разговоры с украинцами, но сейчас политика не изменилась.

Что в Пентагоне говорят по F-16 для Украины

F-16 обладает невероятными возможностями. Это самолет, который мы используем в США, как и многие страны НАТО и другие страны мира. Это высокотехнологичная система, которая требует специального обучения не только по управлению, но и по ее обслуживанию и поддержке, - отметил Райдер.

Он подчеркнул, что коалиция стран по передаче истребителей Украине активно сотрудничает с Данией и Нидерландами.

Кроме того, ведутся работы по техническому обслуживанию этих самолетов и тому, как лучше использовать истребители в условиях, с которыми столкнутся украинские пилоты.

Итак, опять же, над этим надо будет работать и дальше. В конце концов именно Украина будет решать, как использовать эти самолеты на украинской суверенной территории. Но мы будем работать с международным сообществом, чтобы сделать все возможное для гарантирования того, что когда украинцы получат эти самолеты, они смогут их обслуживать, содержать и эксплуатировать, - отметил представитель Пентагона.

Он также прокомментировал мнения экспертов о том, что, пока РФ сможет размещать свою ПВО там, куда нельзя бить ракетами ATACMS, Украина не сможет полноценно применять F-16.

По словам представителя Пентагона, США "на очень регулярной основе" сотрудничают с украинскими партнерами по их потребностям, когда речь идет о защите суверенной территории Украины и возвращении оккупированных территорий.

И мы шаг за шагом работали с украинцами, чтобы понять их потребности и попытаться развить поддержку, необходимую для защиты суверенной украинской территории. Недавно мы санкционировали использование боеприпасов США через границу для ответного огня и оборонительных ударов. Если россияне формируют войска или стреляют из артиллерии или самолетов через границу, то мы сочли этот факт и дали разрешение украинцам, - подчеркнул Райдер.

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