По словам спикера Пентагона Пета Райдера, политика США по использованию Украиной американского дальнобойного оружия по стратегическим объектам на территории России не изменилась.
Главные тезисы
- Политика США по использованию украинской армией американского дальнобойного оружия по России остается неизменной во избежание негативных последствий эскалации конфликта.
- США активно сотрудничают с украинскими партнерами в целях защиты суверенной территории Украины и возвращения оккупированных территорий.
- Передача американских истребителей F-16 для Украины требует специального обучения и технической поддержки со стороны международного сообщества.
- США не находятся в состоянии войны с Россией, однако полностью поддерживают право Украины на самозащиту и продолжают активное сотрудничество с украинскими партнерами.
- Пентагон подчеркивает необходимость гарантировать, что Украина сможет эффективно использовать предоставляемое ей военное оборудование для защиты своей территории.
Почему США ограничивают право Украины на удары ракетами ATACMS по РФ
Райдер отметил, что руководство США не хочет видеть неожиданных последствий эскалации, которые могут угрожать расширением развязанной Россией преступной войны за пределы Украины.
Он отметил, что речь идет о здравом смысле.
Поэтому, по словам представителя Пентагона, с начала войны Штаты тесно сотрудничают с Украиной и европейскими партнерами, чтобы предотвратить более широкую войну.
Райдер добавил, что США будут и дальше вести активные разговоры с украинцами, но сейчас политика не изменилась.
Что в Пентагоне говорят по F-16 для Украины
Он подчеркнул, что коалиция стран по передаче истребителей Украине активно сотрудничает с Данией и Нидерландами.
Кроме того, ведутся работы по техническому обслуживанию этих самолетов и тому, как лучше использовать истребители в условиях, с которыми столкнутся украинские пилоты.
Он также прокомментировал мнения экспертов о том, что, пока РФ сможет размещать свою ПВО там, куда нельзя бить ракетами ATACMS, Украина не сможет полноценно применять F-16.
По словам представителя Пентагона, США "на очень регулярной основе" сотрудничают с украинскими партнерами по их потребностям, когда речь идет о защите суверенной территории Украины и возвращении оккупированных территорий.
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