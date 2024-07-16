В "Охматдиті" під час ракетного удару РФ перебували діти з Молдови

Віцепрем’єрка Молдови Крістіна Герасимов, яка завітала з візитом до Києва, розповіла, що у київській лікарні "Охматдит" під час обстрілу РФ перебували діти з Молдови.

Герасимов відвідала "Охматдит" після ракетного удару РФ

Російська ракета повністю зруйнувала відділення інтенсивної терапії, загалом пошкоджено 24 відділення… У цей момент у лікарні було понад 600 пацієнтів — діти, які страждають на невиліковні захворювання. Зокрема діти з Молдови, одна з яких у момент бомбардування перебувала на операційному столі. На щастя, дитина вижила і досі перебуває під наглядом лікарів, — написала Герасимов. Поширити

Цей напад — жахливий приклад цинізму тих, для кого вже немає нічого святого, навіть життя невинних дітей. Звірства проти всіх українців мають припинитися, — додала віцепрем’єрка Молдови. Поширити

Віцепрем’єрка з євроінтеграції Молдови прибула до Києва 15 липня та зустрілася зі своєю українською візаві Ольгою Стефанішиною.

Що відомо про атаку РФ на дитячу лікарню "Охматдит"

Російська армія 8 липня атакувала Київ ракетами. Унаслідок обстрілу є загиблі та постраждалі. 9 липня в столиці було оголошено Днем жалоби.

Росія завдала удару по дитячій лікарні стратегічною крилатою ракетою X-101.

Зазначається, що на місці трагедії виявили уламки корпуса задньої частини ракети з серійним номером, а також її частину руля.

Внаслідок удару РФ постраждали 10 хірургічних відділень, п'ять онковідділень, два соматичні відділення, інтенсивна терапія, дві реанімації, операційні блоки, відділення радіології та променевої терапії, частина онкогематологічної лабораторії.

Знищений російською армією корпус дитячої лікарні "Охматдит" у Києві відновленню не підлягає. Саме у цій будівлі знаходилося відділення токсикології.

Старий хірургічний корпус дитячої лікарні "Охматдит" скоріш за все, теж підлягатиме знесенню. За словами міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка, замість знищених Росією будівель зведуть один новий корпус.