В "Охматдиті" під час ракетного удару РФ перебували діти з Молдови

Віцепрем’єрка Молдови Крістіна Герасимов, яка завітала з візитом до Києва, розповіла, що у київській лікарні "Охматдит" під час обстрілу РФ перебували діти з Молдови.
Головні тези:
- У лікарні було понад 600 пацієнтів, серед яких діти з невиліковними захворюваннями
- Від удару РФ постраждало 10 хірургічних відділень, п'ять онковідділень та інші медичні підрозділи
- Після руйнування лікарні планується будівництво нового корпусу для надання медичної допомоги
Герасимов відвідала "Охматдит" після ракетного удару РФ
Віцепрем’єрка з євроінтеграції Молдови прибула до Києва 15 липня та зустрілася зі своєю українською візаві Ольгою Стефанішиною.
Що відомо про атаку РФ на дитячу лікарню "Охматдит"
Російська армія 8 липня атакувала Київ ракетами. Унаслідок обстрілу є загиблі та постраждалі. 9 липня в столиці було оголошено Днем жалоби.
Росія завдала удару по дитячій лікарні стратегічною крилатою ракетою X-101.
Зазначається, що на місці трагедії виявили уламки корпуса задньої частини ракети з серійним номером, а також її частину руля.
Внаслідок удару РФ постраждали 10 хірургічних відділень, п'ять онковідділень, два соматичні відділення, інтенсивна терапія, дві реанімації, операційні блоки, відділення радіології та променевої терапії, частина онкогематологічної лабораторії.
Знищений російською армією корпус дитячої лікарні "Охматдит" у Києві відновленню не підлягає. Саме у цій будівлі знаходилося відділення токсикології.
Старий хірургічний корпус дитячої лікарні "Охматдит" скоріш за все, теж підлягатиме знесенню. За словами міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка, замість знищених Росією будівель зведуть один новий корпус.
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