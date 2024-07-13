МАГАТЕ визнало Росію винною в ударі по "Охматдиту"

Рада керівників МАГАТЕ на екстреному закритому засіданні засудила ракетний удар, нанесений 8 липня по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві, поклавши відповідальність на Росію.

МАГАТЕ засудило Росію за удар по лікарні "Охматдит"

У тексті резолюції сказано, що Рада найрішучіше засуджує зрив технічної допомоги МАГАТЕ Україні, спричинений нещодавнім військовим ударом Росії по Національній дитячій спеціалізованій лікарні "Охматдит".

Міністр енергетики України Герман Галущенко подякував організації за реакцію.

Дякую Раді керуючих МАГАТЕ за рішучу реакцію на відверто терористичні дії нашого ворога. Країна-терорист показує усьому світу, що здатна з легкістю спрямовувати свою зброю навіть не просто проти цивільного населення, а проти важко-хворих дітей. Зухвала атака, яку було зроблено на лікарню "Охматдит", є неприпустимим порушенням основних принципів та цінностей МАГАТЕ, підриваючи основу міжнародної ядерної безпеки та захищеності. Герман Галущенко Міністр енергетики

Рада також підтримала продовження зусиль МАГАТЕ щодо технічної співпраці з Україною, включно з наданням подальшої допомоги "Охматдиту" та іншим подібним установам, щоб забезпечити безперервність надання медичних послуг і посилити заходи радіаційної безпеки та захисту.

Знищений “Охматдит”

Крім того, закликала країни-учасниці до політичної та фінансової підтримки України, зокрема, шляхом надання необхідного обладнання, пов'язаного з ядерною безпекою та захистом.

Що відомо про атаку РФ на дитячу лікарню "Охматдит"

Російська армія 8 липня атакувала Київ ракетами. Унаслідок обстрілу є загиблі, кількість постраждалих і надалі зростає. 9 липня в столиці було оголошено Днем жалоби.

Росія завдала удару по дитячій лікарні стратегічною крилатою ракетою X-101.

Зазначається, що на місці трагедії виявили уламки корпуса задньої частини ракети з серійним номером, а також її частину руля.

Внаслідок удару РФ постраждали 10 хірургічних відділень, п'ять онковідділень, два соматичні відділення, інтенсивна терапія, дві реанімації, операційні блоки, відділення радіології та променевої терапії, частина онкогематологічної лабораторії.

Знищений російською армією корпус дитячої лікарні "Охматдит" у Києві відновленню не підлягає. Саме у цій будівлі знаходилося відділення токсикології.

Старий хірургічний корпус дитячої лікарні "Охматдит" скоріш за все, теж підлягатиме знесенню. За словами міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка, замість знищених Росією будівель зведуть один новий корпус.